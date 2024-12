Número de turistas internacionais já supera o total 2023 (O número de turistas internacionais registrado nos primeiros 11 meses de 2024 é recorde para o período (Foto: Embratur e Sebrae))

O Brasil já ultrapassou o total de turistas estrangeiros recebidos durante todo o ano de 2023. Com um mês de antecedência, o país fechou novembro de 2024 com 5,967 milhões de visitantes internacionais, superando os 5,908 milhões recebidos no acumulado dos 12 meses do ano anterior. O número registrado nos primeiros onze meses de 2024 é o maior da série histórica para esse período.

LEIA TAMBÉM: Evento realizado pela VOLL em Belo Horizonte apontou previsões positivas para o segmento de viagens corporativas em 2025

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12/12) pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. De acordo com a análise, o total de chegadas de janeiro a novembro deste ano foi 12,9% superior ao mesmo período de 2023, representando 679.971 turistas internacionais a mais no país.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou os resultados. “Estamos batendo todos os recordes e novembro é mais uma prova disso, pois já ultrapassamos todo o ano de 2023 no receptivo de turistas internacionais. O Brasil tem se mostrado como um destino atrativo, barato e seguro para esses visitantes que podem desfrutar aqui das belezas, da culinária e da nossa rica cultura”, afirmou.

Quando observado o recorte mensal, novembro de 2024 também se destacou com 560.732 chegadas, um crescimento de 11,2% em comparação ao mesmo mês de 2023. Este é o segundo melhor resultado para novembro na série histórica (1989-2024), ficando atrás apenas em 2015, quando mais de 573 mil turistas internacionais desembarcaram no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Premio Abrajinter anuncia Marcos Oliveira, assessor de Curaçao, como Jornalista do Ano



“Estamos felizes com esses resultados, mas ainda mais satisfeitos em ver que o Brasil vive agora uma etapa de crescimento do turismo internacional, e não mais de recuperação. Chegamos ao fim do ano com um aumento de 11,2% quando comparado com novembro de 2023, e quando fazemos essa comparação com novembro de 2019, o resultado é ainda maior, quase bate os 19%. Então, isso só mostra que as ações de promoção internacional da Embratur estão surtindo efeito; que nossa estratégia focada em segmentação no mercados internacionais tem dado muito resultado, como no Chile, Paraguai, França e Portugal, e temos realizado projetos inovadores para acelerar, cada vez mais, a expansão do setor turístico brasileiro”, explicou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Os argentinos continuam liderando o volume de visitantes internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1,711 milhão de “hermanos” desembarcaram no país este ano. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado 640.579 turistas. Já os vizinhos Chile, Paraguai e Uruguai, juntos, somaram mais de 1,331 milhão visitantes que vieram rumo aos destinos brasileiros.

A principal porta de entrada desses turistas é São Paulo, registrando mais de 2 milhões de chegadas entre janeiro e novembro. O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição como unidade da federação de entrada ao país, com mais de 1,352 milhões de chegadas de turistas internacionais. Os dois estados possuem os principais aeroportos internacionais do país: Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

LEIA TAMBÉM: Da viagem à Disney, chegando à universidade e a vida de turismóloga

Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI)

O Governo Federal, por meio dos ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, junto com a Embratur, irão lançar, em janeiro de 2025, a nova edição do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), que convida companhias aéreas e aeroportos (em parceria com as companhias) a lançarem novos voos internacionais com destino ao Brasil. Com um investimento total de R$ 63,6 milhões, a previsão é gerar ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano e atender a mais regiões, aumentando o fluxo turístico do país.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo