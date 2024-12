Verão, diversão e cultura: o janeiro de 2025 no Brasil (Rio de Janeiro (Foto: Pixabay))

Oficialmente, o verão brasileiro se inicia no dia 21 de dezembro de 2024 e só vai oficialmente terminar, em 20 de março do ano novo, poucos dias após o carnaval.

O início dessa estação se dá pelo solstício de verão, um fenômeno, que acontece duas vezes por ano, nos pontos da órbita da terra. Uma curiosidade é que os dias de solstício são os mais longos no hemisfério de verão e os mais curtos no hemisfério de inverno! Tecnicamente, é este fenômeno que marca a virada das estações.

Fenômenos à parte, apesar do Natal brasileiro ocorrer no nascedouro oficial do verão, por aqui, seguimos as tradições terrenas e ludicamente, enxergamos o Natal, caracterizado pela neve, pelo friozinho e por um aconchego familiar dos mais gostosos de viver!

Janeiro, pode vir quente!

Verão mesmo, reconhecemos é no mês de janeiro. Aí, nem lembramos mais da primavera e queremos mais é aproveitar os dias mais longos, as temperaturas mais elevadas, elevando também os ânimos de todos, temos aumentada a umidade e nesta estação, não pode faltar as chuvas.

Infelizmente, tem alguns anos, que ela, a chuva, vem até em demasia, causando danos e muitos problemas sociais e ambientais. As chuvas surgem da evaporação rápida das águas pelo calor do Sol e isto é o que não falta no verão!!

Mas falando em diversão, o mês de janeiro, comecinho do verão, é um período mágico. O que queremos, é emanar boas vibrações, para que em 2025 isso não seja diferente.

Culturalmente, temos praias lotadas, festas animadas, produções culturais em profusão e consequentemente, muita diversão. É este cenário, que define o espírito do Brasil durante essa época.

É certo, que nem todos tem a oportunidade de aproveitar tudo e todos os lugares que o verão enfeita com suas características, mas quero aqui, apresentar um pouco do que o Brasil tem a oferecer neste mês de férias e descanso para a maioria.

Para quem busca sol, mar e uma boa praia, janeiro é o mês ideal para isso. Imagina poder explorar o litoral do país conhecendo as paisagens mais deslumbrantes e conseguindo relaxar e se refrescar do nordeste ao sul do Brasil.

E vejam bem, não é porque é praia, que é “tudo igual”, como dizem por aí, pelo contrário, o Brasil é um país tão especial, que cada pedacinho do nosso extenso litoral tem suas especialidades e suas particularidades que tornam os destinos imperdíveis.

Paraíso Tropical

O Nordeste por exemplo, é considerado um “paraíso tropical”. As praias por lá, como Porto de Galinhas em Pernambuco, Morro de São Paulo na Bahia, Jericoacoara no Ceará e tantos outros lugares, confirmam esse apelido, oferecendo areias brancas, descontração e águas cristalinas, quer melhor?

Pernambuco (Foto: Maria Clara Carneiro/ Pixabay)

E se você está disposto a um agito com sofisticação, o bom é se programar para o sudeste! As praias do Rio de Janeiro como Ipanema e a famosa praia de Copacabana, são procuradas neste período por turistas do mundo inteiro. A diversão vai além do mar e do sol, o que atrai é a energia única dessa cidade.

Para o começo do ano, está previsto um calendário repleto de shows em espaços públicos abertos, feiras de artesanato, eventos culturais e muitos turistas do mundo inteiro, que prometem agitar o verão no Rio de Janeiro.

Longe do mar

São Paulo, carregando o título de metrópole brasileira, mesmo não sendo uma cidade litorânea, compensa a visita, já que oferece um calendário sempre rico, com suas festas diversas, eventos culturais variados, parques e museus, garantindo um giro cultural sem igual.

Congonhas (Foto: Rita Marcia/ Pixabay)

Para Minas Gerais, podem vir sem medo. Eventos culturais, música, dança e arte, você terá disponível na maioria das cidades e aqui, dou destaque especial para as cidades históricas, que além de tudo isso, ainda te oferece um cenário deslumbrante, com uma arquitetura única e uma gastronomia, que garante o deleite de qualquer glutão.

Grandes festivais e já se fala em carnaval

Para quem é da música e da diversão entre amigos, os festivais de música são uma grande atração. Eventos como o Festival de Verão de Salvador e o Planeta Atlântida no Rio Grande do Sul reúnem grandes nomes da música nacional e internacional. Em 2025, a expectativa é que esses festivais voltem com força total, trazendo shows inesquecíveis e uma atmosfera contagiante.

E em janeiro já se fala em carnaval, por que não? Apesar de o Carnaval oficialmente acontecer em fevereiro, é certo que algumas cidades brasileiras já estejam com os tradicionais eventos prévios, promovendo o “esquenta” para a folia de momo. O bom é que normalmente, no verão, os eventos preparando para o carnaval, acontecem em praças e locais abertos, garantindo descontração, paquera e muito diversão.

Verão em família

E para aqueles que gostam de viajar em família, o verão brasileiro também oferece ótimas opções de passeios para grupos familiares. Para quem gosta do contato com a natureza, o Brasil oferece diversas opções de parques e trilhas. Lugares como a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, o Parque Ibirapuera em São Paulo e a Chapada Diamantina na Bahia são ideais para quem busca um pouco de aventura e tranquilidade, com um formato diferente para sua diversão.

Museus, teatros e centros culturais também têm uma programação especial no verão. Exposições, peças de teatro e oficinas artísticas estão disponíveis para todas as idades. O Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Instituto Inhotim em Minas Gerais são apenas alguns exemplos de destinos culturais que valem a visita.

Brasil, abençoado por Deus

Entre o ano novo com determinação e faça o seu verão especial e inesquecível. Vivemos no Brasil, um país privilegiado, repleto de sol, mar, cultura e muita diversão. Cada canto do país oferece algo único, refletindo a diversidade e a riqueza cultural do nosso povo.

Comece o ano com alegria e que esta seja a tônica de todos os meses de sua vida. Seja curtindo uma praia paradisíaca, dançando ao som de um bloco de rua ou explorando as belezas naturais e culturais do país, o importante é aproveitar ao máximo essa estação vibrante e cheia de energia.

Então, não perca tempo, prepare o protetor solar, os óculos de sol e a câmera fotográfica, porque o verão brasileiro é um espetáculo que você não vai querer perder e eu também não!

Faça o seu janeiro valer a pena! Boas férias.

Até a próxima.

