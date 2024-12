Bob Esponja e sua turma chegam ao Beto Carrero World (Turma do Bob Esponja no Beto Carrero World (Foto: Divulgação))

Diretamente da Fenda do Biquíni para o Beto Carrero World, Bob Esponja Calça Quadrada e seus amigos agora fazem parte do maior parque temático da América Latina! A partir de domingo, 15 de dezembro, visitantes poderão diariamente tirar fotos e interagir com o personagem icônico Bob Esponja, seu melhor amigo Patrick, o vizinho Lula Molusco, a corajosa Sandy, e até o lendário Siri Cascudo.

Essa novidade celebra os 33 anos do Beto Carrero World e é fruto de uma parceria com a Paramount Global, um dos pioneiros e mais importantes estúdios de Hollywood e também proprietária da Nickelodeon, líder em conteúdo infantil e lar de personagens adorados por gerações. Com essa união, o Beto Carrero World ganha uma dose extra de magia e nostalgia, trazendo a essência alegre e divertida do mundo de Bob Esponja para o cotidiano dos visitantes de todas as idades.

E esse é apenas o começo! A nova parceria promete muitas surpresas, expandindo o universo de Bob Esponja e sua turma dentro do parque com experiências imersivas e encantadoras que vão surpreender a todos.

Novidades para 2025

Além de Bob Esponja, o parque estará repleto de novas atrações! Os aventureiros de plantão poderão se divertir no Turbo Drive, uma atração desenvolvida em parceria com a Mattel, onde adultos e crianças poderão pilotar seus próprios Hot Wheels em um circuito irado.

Para os amantes da boa gastronomia, o Festival MasterChef Brasil Beto Carrero, edição Chefs Renomados, continua a todo vapor, oferecendo o melhor da culinária para agradar todos os paladares!

E para fechar o dia de diversão com chave de ouro, o show No Ritmo de Trolls vai encantar o público! Comandado pelos personagens Trolls da Dreamworks Animation, o espetáculo combina muita música, dança, interações com o público, e termina com uma deslumbrante queima de fogos. O show acontece diariamente às 20h na praça de eventos.

365 Dias de diversão em 2025

Em 2025, o Beto Carrero World faz história ao abrir suas portas todos os dias do ano pela primeira vez, garantindo 365 dias de pura diversão para visitantes de todo o Brasil e do mundo.

Com tantas atrações e parcerias internacionais, o parque reafirma seu compromisso de proporcionar momentos inesquecíveis e experiências imersivas. Seja ao lado de Bob Esponja e sua turma, ao volante de um Hot Wheels, no Ritmo contagiante de Trolls, ou degustando pratos do MasterChef, o Beto Carrero World continua a encantar e surpreender, sendo o destino ideal para famílias e amigos que buscam por dias de muita diversão!

