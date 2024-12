Diversão para a família no Arca Parque, em Trindade (GO) - (crédito: Uai Turismo)

Diversão para a família no Arca Parque, em Trindade (GO) (Com uma programação especial, o parque convida a todos, não importa a idade, para momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento. (Foto: Divulgação))

O ano pode estar acabando, mas a diversão não tem fim no Arca Parque, em Trindade, a 30 minutos de Goiânia. O parque aquático temático está repleto de atrações especiais para reunir a família e celebrar o período natalino com muita animação. Com uma programação especial, o parque convida a todos, não importa a idade, para momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento.

A temporada de final de ano, e já de olho nas férias de verão, promete agitar os visitantes com uma série de atrações imperdíveis. No dia 21/12, o parque terá show do Patati Patata Cover e a Turma do Arca, garantindo divertimento para as crianças. Já no dia 26, será realizada uma oficina de desenho especial de Natal. Enquanto no dia 28, os visitantes poderão participar da Arca do Futuro, uma cápsula para deixar mensagens para o futuro. Todos que enviarem a mensagem na Arca do Futuro, ganharão a cortesia da entrada gratuita no evento de abertura dos envelopes, em 2025.

O Arca Parque se destaca por seus atrativos em uma área que conecta os visitantes com a natureza. As famílias podem aproveitar trilhas ecológicas, lago para pesca, atividades aquáticas e a Fazendinha de Noé, onde as crianças podem interagir com animais. Já o parque aquático em si, tem como destaque as atrações do Monte Divertido, são 11, incluindo escorregadores, cascata d’água, piscinas aquecidas e um relaxante SPA.

Para os mais aventureiros, o Balanço Ararate, instalado a 50 metros de altura, proporciona uma vista panorâmica espetacular. Quem busca conforto pode optar pelos bangalôs VIP com atendimento exclusivo.

Balanço Ararate (Foto: Divulgação)

E, como cortesia especial, o parque mantém a promoção “Garantia de Sol” em dezembro: se chover, o visitante ganha o retorno em até 30 dias. Por isso a dica é celebrar o final de ano com muita diversão, alegria e momentos inesquecíveis em família no Arca Parque!

Serviço

Compre 1, leve 2: R$ 69

Combo 2 adultos + 1 infantil (até 3 anos): R$ 139

Aniversariante do mês: R$ 39

Para mais informações e ingressos acesse o site oficial.

