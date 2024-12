FestNatal: Natal com patinação no gelo em Araxá - (crédito: Uai Turismo)

O FestNatal traz para Araxá uma novidade congelante e repleta de diversão neste fim de ano. Pela primeira vez, Araxá vai receber uma pista de patinação no gelo. “A Fundação Cultural Acia (Facia) sempre quer inovar e pensamos neste ano em algo diferente e inédito na cidade. A pista vai oferecer uma experiência inesquecível para pessoas de todas as idades e tenho certeza de que todos vão se divertir muito”, explica Elisa Baião Macêdo, presidente da Facia.

A pista de patinação no gelo já começou a ser montada no ExpoMinas Araxá. Ela tem capacidade de receber até 30 pessoas simultaneamente. A área patinável é de 9 m x 18,5 m, totalizando 210 metros quadrados, considerando os guard-rails, além de uma área de troca de cerca de 30 metros quadrados.

O responsável técnico pela montagem, Sidnei Ferraz de Souza, acredita que tudo estará pronto até o final da semana. Ele explica o processo utilizado para a formação do gelo que cobrirá a pista. “Temos uma serpentina e vai um líquido dentro dela, que se chama glicol. Esse líquido é anticongelante e fica até menos cinquenta graus. Ele passa nos compressores, a máquina gela e joga para a serpentina, que vai ficar gelada a -16oC. A gente vai jogando água e ela vai congelando. Neste caso, colocaremos areia para completar essa serpentina. Umedecemos a areia e, em contato com a serpentina, ela vira uma pedra de gelo. Continuamos jogando água até criar uma camada de um a dois centímetros acima da serpentina para o pessoal patinar”, detalha.

O funcionamento é simples. Os patins ficarão disponíveis em uma colmeia separada por numeração. Ao se equipar, o participante poderá guardar seus tênis no local para maior comodidade. A atração contará com monitores especializados para auxiliar os patinadores de primeira viagem e garantir a segurança dos mais experientes.

Festival de dança

A população pode acompanhar a montagem da pista enquanto se diverte com as atrações artísticas do FestNatal. Além do Papai Noel, que recebe as crianças a partir das 19h, são várias opções de brinquedos na Brinquedolândia. Nesta terça-feira (17), a partir das 18h, o palco principal tem o segundo dia de apresentações de dança. Vão se apresentar a Escola de Dança Sesc, Vidançarte Escola de Dança, Escola Danse/Mergulho Sport Center, Camta de Araxá e Instituto Movart.

Festival de dança no FestNatal (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (16), o FestNatal Araxá surpreendeu o público com apresentações de dança de quatro escolas. A noite começou com o espetáculo Peter Pan, apresentado pelo Centro de Danças Kathak (CDK), que trouxe magia e emoção ao palco em uma adaptação do clássico, com a participação de bailarinos de todas as idades. Em seguida, a Styl Company mostrou a força das danças urbanas com coreografias premiadas, como Umbra, Powerpuff Girls e O Bairro do Limoeiro, destacando o talento de b.boys e b.girls sob a direção de Paula Nogueira. “O FestNatal nos dá a oportunidade de mostrarmos a nossa essência, por isso é tão importante para nós participarmos deste evento, que abre espaço para todas as artes”, diz a diretora artística.

O Balleto Cia de Dança apresentou performances premiadas, como Paysant, Tarantela e Descomedido, reforçando sua trajetória de sucesso em festivais nacionais e internacionais. Encerrando a programação, o Alimah Centro de Danças transportou o público ao Oriente com o espetáculo Joias do Oriente, que homenageou as pedras preciosas. “Cada pedra apresenta uma peculiaridade. Algumas têm brilho resplandecente, enquanto outras apenas refletem o mínimo de luminosidade. Todas, porém, têm seu encanto e valor. Essas pedras são polidas e levadas ao fogo para chegar ao seu formato ideal. Assim somos nós, bailarinas que são moldadas muitas vezes de forma dolorida, mas o resultado é uma joia de valor inestimável”, diz Dayane Fernandes.

Programação

17/12 – TERÇA-FEIRA

18h – Festival de dança

Escola de Dança Sesc

Vidançarte Escola de Dança

Escola Dance/Mergulho Sport Center

Camta de Araxá

Instituto Movart

19h – Abertura da Vila do Noel

18/12 – QUARTA-FEIRA

19h – Abertura da Vila do Noel

Oficina de Fantoches

Contação de história

20h– São Paulo Ska Jazz

22h – Barão Vermelho

19/12 – QUINTA-FEIRA

16H30 – Espetáculo Chapeuzinho Vermelho – Um conto de Natal

19h – Abertura da Vila do Noel

Contação de história

Oficina: Faça você mesmo!

20h – Diego França – Clube da Esquina

20h30 – Maria Fumaça

21h – Singers Brazil com Carol Moura, Ivan Barreto e Ludy Rocha

