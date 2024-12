Evento realizado pela VOLL em Belo Horizonte apontou previsões positivas para o segmento de viagens corporativas em 2025 (Polliana Lima (Afya) e Jordana Souza (VOLL) (Foto: Uai Turismo))

O segmento de viagens corporativas tem tomado cada vez mais destaque no setor do turismo. Dados do GBTA (Associação Global de Viagens de Negócios) apontam que em 2024 o segmento teve desempenho igual ou melhor do que o previsto para o ano, o que significou uma superação dos números pré-pandêmicos de 2019. De acordo com a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas), a previsão é que no Brasil o segmento apresente um recorde de faturamento de R$ 15 bilhões. Os dados são estimulantes e definem planos otimistas para o futuro, com a estimativa de que os gastos anuais com viagens corporativas atinjam US$ 2 trilhões em 2028 a nível mundial.

LEIA TAMBÉM: Viagens corporativas: trecho SP-BH foi o que mais cresceu em 2024

Um setor que apresenta uma curva de crescimento ascendente e acelerada, precisa se preparar para os desafios e avanços que virão juntos a esse desenvolvimento. Por isso, eventos que reforçam a importância do setor e da atuação do trade se fazem fundamentais, como foi o caso do Sala VIP, evento realizado pela VOLL em Belo Horizonte na última terça-feira (10/12).

Pela primeira vez em sua cidade natal e fora de São Paulo, o Sala VIP é um evento bimensal realizado pela VOLL, maior agência de viagens corporativas digital do Brasil. O evento é um encontro de relacionamento com os principais players do mercado de turismo corporativo, tanto clientes finais, como fornecedores, parceiros e até mesmo integrantes da própria agência. Durante o encontro, que contou com 50 convidados, foram apresentados dados sobre o crescimento do segmento, as previsões positivas para o futuro e o que tem sido feito e adotado pela empresa em termos de inovação, transformação para aumento de eficiência, redução de custos e aprimoramento da experiência dos funcionários.

Com essa ação, a VOLL exerce um papel educativo, mostrando, principalmente para seus clientes, a importância de continuar investindo em viagens corporativas, especialmente quando realizadas de forma assegurada, como por meio de uma agência de viagem que concentra todas as demandas em um só canal. Quando o colaborador está realizando uma viagem de negócios, está exercendo seu trabalho, por isso, para maior eficiência, é necessário que essa viagem cause o mínimo de desconforto possível. Desse modo, utilizar os serviços de uma agência de viagem especializada garante uma maior comodidade ao colaborador, além de gerar uma maior segurança, sabendo que ele tem a possibilidade de recorrer diante de qualquer particularidade.

“O segmento de viagens corporativas apresentou grandes oportunidades este ano, sobretudo no que se refere às oportunidades que a transformação digital trouxe, por isso, o que entregamos em momentos como esse são espaços para termos discussões produtivas e trocas relevantes para facilitar o trabalho dos gestores de viagens, como as vantagens proporcionadas pela adoção de soluções como as entregues pela VOLL às grandes empresas”, comenta Luiz Moura, diretor de Negócios e confundador da VOLL e também conselheiro de turismo da FecomercioSP.

LEIA TAMBÉM: Coevo: plataforma de marketing especializada em hotelaria, destino e turismo projeta novas oportunidades para esses mercados em 2025

Um dos principais pontos do evento é a apresentação de um case de sucesso da VOLL, onde uma empresa cliente da agência que foi destaque no ano, compartilha o impacto que a VOLL gerou na empresa. No último Sala VIP, a empresa convidada foi a Afya, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil e que possui um time de 10 mil colaboradores. A Gerente de Serviços Compartilhados do Grupo Afya, Polliana Lima, apresentou o sucesso da empresa.

Luiz Moura (VOLL), Polliana Lima (Afya) Jordana Souza (VOLL) e Luciano Brandão (VOLL) na 5ª edição da Sala VIP, em Belo Horizonte (MG) (Foto: Divulgação)

A agilidade e a transparência foram compartilhados como dois dos fatores decisivos na escolha da VOLL, segundo a gerente da Afya. “O trâmite da gestão de viagens foi reduzido de 15 para 8 etapas, oferecendo praticidade e segurança para além de tempo. Antes levava de 20 a 30 dias para o viajante ter o dinheiro reembolsado e, claro, ele sofria muito pelo processo ser descentralizado. Agora, com o uso do VOLL Wallet, é tudo muito rápido. O sistema é aderente à política estabelecida da empresa, com travas e inteligência artificial para agilizar o processo, com o saldo sendo antecipado para a viagem, sem qualquer necessidade de cobrança de comprovantes, podem ser usados diferentes meios de pagamentos, até mesmo Pix”, conclui Polliana.

Viagens corporativas e o lazer

“Hoje a gente tem visto uma mistura do roteiro corporativo com o roteiro de viagens a lazer”, afirma Luiz Moura “se falava muito do mercado, alguns anos atrás, do conceito de bleisure, que é a mistura de business e leisure. Hoje a gente fala de blended travel, porque presume-se que não tem uma interrupção da jornada corporativa para o início de uma jornada justaposta de lazer, e sim uma mistura dessas experiências. A presença desses feriados nacionais no ano que vem, em dias de semana, serve também como um convite para os viajantes corporativos incluírem ali jornadas de lazer na sua semana de viagem, ou até mesmo passar esse feriado na terça, na quarta-feira dentro de uma cidade no destino”.

As viagens corporativas desempenham também um papel muito importante no desenvolvimento de destinos turísticos, que precisam se adaptar para receber esses viajantes, que, mesmo a trabalho, precisam de uma infraestrutura turística completa, como hospedagem, meios de transporte, alimentação e até mesmo atrativos turísticos, que possam ser visitados durante sua estadia e possam virar razão para uma volta. Dessa forma, um destino turístico que começou através do segmento de Turismo de Negócios, pode se desenvolver através do investimento gerado por esse setor e se estruturar para receber turistas que buscam lazer.

LEIA TAMBÉM: Da viagem à Disney, chegando à universidade e a vida de turismóloga

“Uma vez que o viajante corporativo tem a oportunidade de conhecer ali, não a critério próprio, mas por incumbência do trabalho, do ofício, um destino novo, uma vez que ele tem uma experiência muito positiva, mesmo sendo a trabalho, espera-se que esse viajante ou essa viajante queira usufruir desse destino nessas outras facetas que ele tem. Nas outras oportunidades ali culturais que muitas vezes na agenda executiva não tem como encaixar. Aproveitar uma peça teatral, conhecer um museu, visitar um circuito turístico histórico. Então é uma ponte de conexão para um destino já conhecido em que numa outra oportunidade, seja numa extensão, numa mistura ou numa nova oportunidade de viagem a lazer, a pessoa pode trazer a família, pode fazer essa viagem com amigos ou até sozinha mesmo”, aponta Luiz.

VOLL

A agência de viagens VOLL une tecnologia, atendimento premium e customização da jornada de viagem para simplificar as experiências de gestão e dos viajantes corporativos, para empresas nacionais e globais. Inovando dentro do segmento, a VOLL oferece de forma exclusiva um módulo de gestão avançada de despesas corporativas, permitindo que em um único app seja feita toda a organização da viagem, da compra de passagens aéreas até a gestão dos custos de alimentação, combustível, estacionamento, entre outros.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo