8 motivos para conhecer Dubai, a cidade do luxo (“Dubai é uma cidade que surpreende a cada esquina. É um lugar onde o luxo e a inovação se encontram em cada detalhe”, aponta Franklin David (Foto: eli_asenova/Getty Images Signature))

Dubai é um dos destinos mais cobiçados do mundo e oferece uma experiência única para quem busca o melhor em luxo, inovação e modernidade. A cidade é uma verdadeira vitrine de arquitetura futurista, tecnologia de ponta e uma combinação fascinante da tradição árabe com a sofisticação do mundo contemporâneo. “Dubai é mais do que apenas um destino turístico: é um lugar onde os sonhos se tornam realidade, com suas construções impressionantes, opções de compras exclusivas e uma infinidade de experiências de alto padrão. Para quem deseja explorar o melhor que o mundo moderno tem a oferecer, a cidade, com certeza, é o lugar certo”, comenta Vitor Vianna, turismólogo e apresentador do programa Aventureiros.

LEIA TAMBÉM: Golpe do Aluguel de Temporada: como evitar cair nesta armadilha

“Dubai é uma cidade que surpreende a cada esquina. É um lugar onde o luxo e a inovação se encontram em cada detalhe”, complementa Franklin David, influenciador que também apresenta o programa ao lado de Vitor. Dessa forma, os viajantes revelam as atrações e experiências que tornam o destino único, desde os marcos arquitetônicos imponentes até as experiências exclusivas que só essa cidade pode oferecer. Confira quais são, a seguir:

Atrações imperdíveis para todos os gostos

Dubai oferece uma vasta gama de atrações turísticas, especialmente para quem ama tecnologia e inovação. “A cidade é um verdadeiro playground para quem adora o futuro, com marcos como o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, o Dubai Frame, um impressionante porta-retrato de 150 metros de altura, e o Museu do Futuro, eleito um dos 14 museus mais bonitos do mundo”, comenta Vianna. Além disso, quem busca experiências ao ar livre não pode deixar de visitar o Miracle Garden, o maior jardim de flores naturais do mundo, com 72 mil metros quadrados de beleza exuberante. “É um espetáculo visual que foge do imaginável em termos de cores e formas”, complementa.

Arquitetura e design de luxo incomparáveis

Dubai é um ícone da arquitetura moderna e luxo. A cidade é famosa por seus edifícios inovadores e hotéis de padrão mundial. “Se você é apaixonado por design e modernidade, Dubai é um verdadeiro museu ao ar livre. São estruturas incríveis que detém recordes em tamanho e modernidade”, afirma David.

LEIA TAMBÉM: Natalrata: Tradição e encanto no Natal Santa Fé – Diamantina Natalina

Parques temáticos e inovação

A cidade dos Emirados Árabes também se destaca pelos seus parques temáticos, que são mais do que simples atrações. “Os parques de Dubai são pura inovação. Os brinquedos e simuladores são impressionantes e, o melhor de tudo, a experiência é muito mais exclusiva e sem as filas intermináveis que encontramos em Orlando, por exemplo. Vale lembrar que todos são climatizados, ou seja, nada de passar calor enquanto se diverte”, destaca Vitor.

Um paraíso para os fashionistas

Se você é fã de compras, lá é o lugar ideal. “Dubai não é apenas um destino de compras, mas uma experiência completa de luxo. O Dubai Mall é, simplesmente, o maior shopping do mundo e oferece tudo, desde as mais sofisticadas marcas internacionais até opções mais populares”, afirma Franklin, que também destaca o Mercado de Ouro como uma das atrações imperdíveis. “O que diferencia Dubai é a possibilidade de comprar ouro a preços competitivos, em um mercado onde a qualidade é inquestionável. Se você ama joias e acessórios exclusivos, esse é o destino certo”, acrescenta.

Polo de empresas internacionais

Dubai tem uma história de evolução impressionante, que começa no comércio de pérolas e se transforma em uma metrópole ultramoderna, conhecida pelo petróleo. “Porém, o que muita gente talvez não saiba é que a cidade em si não tem o petróleo como sua principal fonte de renda. Ele representa apenas 7% da economia da região. Sua economia hoje é impulsionada por empresas transnacionais e pela Zona Franca Jebel Ali”, explica Vianna.

LEIA TAMBÉM: 3 festivais que agitam Belo Horizonte em dezembro

Exclusividade e experiência privativas

O emirado é famoso pela exclusividade que oferece aos turistas. “Para quem busca uma experiência ainda mais personalizada, Dubai tem de tudo, desde consultores de estilo até shopping tours privados. O luxo é uma questão de personalização”, comenta David. Além disso, o apresentador ainda reforça sobre o diferencial do local. “Em Dubai, você pode, literalmente, viver uma experiência de compras sob medida, que combina sofisticação e exclusividade. Não é apenas sobre consumir, mas, sim, sobre viver um estilo de vida de alto padrão”, completa.

Experiências luxuosas

Para quem busca o ápice do luxo, os viajantes indicam três experiências imperdíveis no destino. “A primeira é andar de iate nas águas cristalinas do Golfo Pérsico, onde é possível relaxar ao sol com vistas incríveis e exclusivas de Dubai a partir da Costa. A segunda indicação é apreciar uma piscina de borda infinita nas alturas sobre o Golfo Árabe e Palm Jumeirah, onde você pode relaxar em uma cabana duplex ou em uma espreguiçadeira submersa na piscina infinita de 27 metros e, por último, sentar-se ao volante de um supercarro, com empresas que oferecem carros como Ferraris, Maseratis e muito mais”, explica o turismólogo. “E para quem não se importa em gastar uma pequena fortuna, há ainda a possibilidade de se hospedar no Grand Atlantis Suite, um hotel de luxo que tem diárias que podem ultrapassar os R$50 mil. É a definição de uma experiência de luxo absoluta”, completa

LEIA TAMBÉM: Santo Antônio do Pinhal: descanso em meio a natureza no interior paulista

Experiências para todos os perfis

Apesar de ser conhecida como a cidade do Luxo, Dubai parece estar sempre buscando surpreender. “Apesar de toda a ostentação, a cidade atrai turistas de todos os perfis. Hoje, a cidade está mais democrática do que nunca, permitindo que pessoas de diferentes classes sociais vivam uma experiência de luxo. Existem hotéis com valores mais acessíveis do que as pessoas imaginam”, finaliza David.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo