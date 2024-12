Delta retomará o voo sazonal diário entre Rio de Janeiro e Nova York nesta sexta (20) (Cidade do Rio de Janeiro (Foto: dabldy/Getty Images Pro))

De dezembro deste ano a março de 2025, a Delta volta com o voo que vai conectar duas das cidades mais vibrantes e desejadas pelos viajantes ao redor do mundo: Rio de Janeiro – famosa pelas praias, o cenário urbano envolto pela natureza exuberante, o samba e a vibe boêmia – e Nova York, uma das metrópoles mais dinâmicas do globo, que, da arquitetura à gastronomia, das artes e cultura aos esportes, oferece uma infinidade de experiências extraordinárias.

A rota sazonal e diária, que facilita não apenas o intercâmbio cultural e os encontros com familiares e amigos, como também fortalece os laços econômicos entre Brasil e Estados Unidos, será realizada entre 20 de dezembro, bem a tempo das festas de fim de ano, e 28 de março de 2025. Serão usadas na operação aeronaves Boeing 767-300ER, com capacidade para 215 passageiros, oferecendo as seguintes opções:

Delta One: 25 assentos espaçosos na configuração 1-2-1, garantindo que todos os clientes tenham acesso livre ao corredor. As poltronas reclinam 180° e se transformam em camas, e os passageiros recebem os novos amenity kits da grife italiana Missoni, com produtos de cuidados para a pele da Grown Alchemist. Além disso, os passageiros Delta One desfrutam de uma grande variedade de opções de bebidas e um cardápio, criado por chefs, com inspiração na estação em vigor e renovado regularmente, cujos pratos principais podem ser escolhidos pelo sistema de pré-seleção, via aplicativo Fly Delta, entre uma semana e 24 horas antes do voo.

Delta Premium Select: 18 assentos mais largos e reclinação adicional em comparação à Main Cabin, com encosto de cabeça e apoio para os pés ajustáveis. Os viajantes encontram refeições com inspiração local, serviço dedicado e a exclusiva opção de pré-selecionar os pratos principais do menu de bordo, tal qual na Delta One. Para maior conforto durante o voo, eles também recebem amenity kits produzidos por artesãos da marca mexicana Someone Somewhere, com itens essenciais de viagem.

Comfort+: 21 assentos que contam com espaço exclusivo nos compartimentos superiores e assentos preferenciais na cabine principal.

Main Cabin: 151 assentos ergonômicos com telas de entretenimento individuais.

Quando retornarem de Nova York para o Brasil, os clientes Delta One podem desfrutar do sofisticado Delta One Lounge, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK). O amplo salão, com mais de 3.620 metros quadrados, foi inaugurado em junho deste ano e oferece uma variedade de experiências e comodidades para os viajantes premium, de jantares sofisticados a tratamentos de bem-estar em estilo spa, serviço de passadoria e muito mais. Com um serviço atencioso e diversas amenidades desenvolvidas para os viajantes premium, o Delta One Lounge é o lugar perfeito para os passageiros relaxarem e se renovarem com estilo e conforto antes de embarcar.

“O retorno da rota Rio de Janeiro (GIG)-Nova York (JFK) é essencial para a Delta e nossos clientes em ambos os países. Lançamos o voo durante o verão do Hemisfério Sul porque muitos brasileiros viajam para os Estados Unidos nas férias, enquanto os norte-americanos buscam o calor do Rio durante seu inverno”, disse o gerente regional de Vendas da Delta no Brasil, Ricardo de Oliveira.

“Com a retomada do voo JFK-GIG, Delta e LATAM consolidam ainda mais a joint venture entre as duas companhias como a parceria número 1 desse tipo para voos entre Brasil e Nova York, com a oferta de três frequências diárias para a Big Apple, contando os voos com saída de São Paulo, o que demonstra a potência de nossa aliança. Em dois anos de funcionamento, já realizamos mais de 11 mil voos conjuntamente, com mais de 2 milhões de passageiros transportados, sem contar os inúmeros benefícios recíprocos para os passageiros frequentes e as vantagens especiais que oferecemos aos clientes corporativos”, prosseguiu Oliveira, reforçando ainda que, do Brasil, as parceiras operam em conjunto voos diretos para os destinos norte-americanos de Atlanta, Boston, Los Angeles, Miami e Orlando.

Além da volta da rota sazonal GIG-JFK, o mercado fluminense está recebendo outra novidade: o voo entre Rio de Janeiro e Atlanta, atualmente operado três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, a bordo de Boeings 767-300, passará a ser diário de 19 de dezembro deste ano até 31 de março de 2025. Nesse período, a Delta colocará uma aeronave maior para percorrer a rota, o A330-300, com capacidade para 282 passageiros.

Foto: Divulgação

Delta coloca o moderno Airbus 330-900neo na rota entre São Paulo e Atlanta

Os clientes que voam com a Delta de São Paulo para Atlanta também têm um grande motivo para comemorar: desde novembro, o voo diurno entre as duas cidades (que se soma à rota noturna que a companhia também oferece para Atlanta) é operado com a aeronave Airbus 330-900neo, uma das mais avançadas do mercado, reconhecida por sua excelência em conforto, tecnologia e eficiência, indo ao encontro do compromisso da companhia de atualizar sua frota.

Além dessas inovações, o A330-900neo inclui a exclusiva cabine Delta One Suites, cujo diferencial é todos os assentos terem porta, o que aumenta a privacidade a bordo, além da conhecida configuração 1-2-1 da Delta One, garantido acesso ao corredor qualquer que seja a poltrona em que se está sentado. Os clientes também contam com poltronas reclináveis que viram cama, menus renovados sazonalmente e preparados por um chef e uma vasta seleção de cervejas, destilados, vinhos, licores e champanhe de cortesia, além de oferecimento do amenity kit da Missoni e do enxoval Delta One, com um edredom aconchegante (feito de garrafas plásticas recicladas), um travesseiro grande para dormir, pantufa e fone de ouvido com cancelamento de ruído.

Para reservar voos da Delta entre Brasil e Estados Unidos, acesse delta.com.

Aeroporto de Atlanta: a porta de entrada mais prática para os viajantes brasileiros

A Delta conecta São Paulo e Rio de Janeiro a Atlanta, oferecendo acesso a 149 destinos nos Estados Unidos e 66 internacionais, num total de 215 cidades alcançadas em todo o mundo.

Viajar do Brasil para Atlanta é simples e conveniente para os passageiros. Ao chegar ao aeroporto mais movimentado do mundo, os viajantes são recebidos por uma equipe cortês e pronta para ajudar. Quiosques de informações e sinalização clara em todo o terminal facilitam a circulação, e o suporte em português está disponível para fornecer ajuda adicional. Da alfândega até os voos de conexão, cada etapa foi desenvolvida para garantir uma experiência tranquila e sem estresse.

Assista ao vídeo sobre a conveniência de fazer conexão em Atlanta aqui.

Reforçando o seu papel de principal hub da Delta, Atlanta contará, no verão norte-americano de 2025, com quase 1 mil voos diários da Delta para 215 destinos nos Estados Unidos e em todo o mundo, oferecendo impressionantes 1,1 milhão de assentos semanais. Esses números marcam a maior programação já oferecida pela companhia em Atlanta, com mais partidas diárias em comparação com o mesmo período em 2024.

As informações em português também estão aqui. E, para ficar a par de todas as novidades da Delta, clique aqui.

