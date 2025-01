Santuário Nossa Senhora da Piedade recebe 14 Bis e outros artistas neste domingo 22/12 ((Foto: divulgação))

O Santuário Nossa Senhora da Piedade, localizado em Caeté a 50km de Belo Horizonte realiza uma celebração do nascimento de Jesus junto à Padroeira de Minas Gerais, neste domingo 22 de dezembro. O evento contará com um bonito repertório natalino com participações especiais como o Coral Ensaio Aberto, Grupo Cantos de Minas e a Folia de Reis Estrela do Oriente, além das apresentações de diversos artistas e do show acústico da Banda 14 BIS.

O encontro de artistas faz parta do Especial FIC, o Festival Internacional de Corais. Inspirado pela frase do grande escritor Guimarães Rosa, “Minas, são muitas”, o FIC dá continuidade a um projeto que, há 22 anos, celebra a música. A 23ª edição do Festival Internacional de Corais (FIC) é uma jornada através dos Belos Horizontes de Minas, exaltando todas as facetas deste estado querido, sua cultura vibrante, sua história profunda e a paixão que arde em cada um de seus filhos. O tema é relacionado a edição passada “Minas”, que celebrou a essência dessa terra tão rica.

E para encerrar o ano, o reconhecido evento acontecerá no Santuário Nossa Senhora da Piedade, onde a tradição, a cultura e a espiritualidade irão celebrar o verdadeiro sentido do Natal!

Serviço:

Local: Santuário Nossa Senhora da Piedade – Caeté/ MG

Horário: Meio-dia

A entrada é gratuita e basta agendar sua participação aqui.

