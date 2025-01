Feliz Natal e Ano Novo nos Parques da Universal, em Orlando (No natal dos Parques da Universal é possível se divertir com o "Grinchmas"(Fotos: Uai Turismo))

Agora que você já sabe como aproveitar ao máximo os parques da Universal em Orlando trazemos a cereja do bolo: as festas de final de ano. O natal por lá é mágico e existe uma programação especial só para esta época do ano.

Tanto o Universal Studios Florida quanto o Islands of Adventure ganham vida com decorações festivas, shows especiais e atividades temáticas para todas as idades. Confira o que fazer em cada um desses parques durante as celebrações natalinas.

Universal Studios Florida: Natal cinematográfico e desfiles encantadores

O Universal Studios se transforma em um verdadeiro espetáculo de Natal, com atrações inspiradas em filmes clássicos e personagens amados. O grande destaque é o “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, um desfile grandioso que apresenta balões gigantes semelhantes aos da famosa parada de Ação de Graças em Nova York. Personagens icônicos, como os Minions e figuras de “Shrek”, interagem com o público enquanto carros alegóricos festivos e música temática encantam a todos.

O desfile de natal atrai a atenção dos visitantes do parque, afinal ver de perto seus personagens preferidos em clima natalino é mais do que especial (Foto: Uai Turismo)

Islands of Adventure: Um natal mágico com Harry Potter e o Grinch

No Islands of Adventure, o espírito natalino também se faz presente, especialmente na área temática do The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade. Durante as noites, o icônico castelo de Hogwarts serve de palco para o incrível espetáculo de projeções “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”. O show combina luzes, músicas natalinas e efeitos visuais impressionantes, narrando momentos mágicos e festivos do universo bruxo.

Até o Hogwarts Castle ganha projeção especial durante as comemorações de final de ano nos Parques da Universal (Foto: Uai Turismo)

Os fãs do Grinch também têm lugar garantido em Seuss Landing, onde toda a área é transformada para a celebração do Grinchmas. As decorações coloridas, personagens excêntricos e interações com o próprio Grinch tornam a visita inesquecível. Os visitantes podem ainda encontrar o personagem para fotos e momentos divertidos.

Dicas especiais

Além das atrações principais, os visitantes encontrarão opções especiais de comidas, bebidas e produtos temáticos que celebram a época mais festiva do ano. Não deixe de provar as guloseimas natalinas inspiradas nos personagens e universos dos filmes presentes nos parques.

Por toda parte é possível encontrar souvenirs com tema de natal e camisetas, bonés, xícaras e outros itens com o tema do Grinch reinam absoluto nos parques

Tome um café da manhã com o Grinch e sua turma: é possível desfrutar de café da manhã temática com vilão mais amado do natal. As comidas e bebidas são temáticas e muito coloridas, os personagens passam pelas mesas e interagem com você e ainda é possível tirar fotos e interagir com o próprio Grinch!

A celebração de Natal nos parques da Universal Orlando Resort oferece uma combinação perfeita de magia, diversão e nostalgia para visitantes de todas as idades. Tanto no Universal Studios Florida quanto no Islands of Adventure, o espírito natalino é celebrado com eventos temáticos únicos, garantindo experiências inesquecíveis para toda a família.

