A couple walks hand in hand through the airport departure hall, with the flight information display boards in the background, signaling the start of a new journey. - (crédito: Hinterhaus Productions)

Por que contratar um Seguro Viagem é essencial para as férias (Em caso de doença ou acidente durante a viagem, o seguro pode cobrir despesas com consultas, tratamentos e, se necessário, hospitalização. (Foto: Divulgação))

A contratação de um Seguro Viagem é fundamental para quem busca curtir seus dias de descanso ou viagens de negócios sem preocupações. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) mostram um mercado de Seguro Viagem aquecido, com aumento nas contratações. Em 2023, o total de prêmios desta modalidade saltou 45% em comparação com 2019, totalizando R$849,6 milhões.

LEIA TAMBÉM: Delta retomará o voo sazonal diário entre Rio de Janeiro e Nova York nesta sexta (20)

O Seguro Viagem protege o viajante de diversas eventualidades, uma das principais vantagens deste seguro é a cobertura médica e odontológica. Em caso de doença ou acidente durante a viagem, o seguro pode cobrir despesas com consultas, tratamentos e, se necessário, hospitalização. Essa cobertura é importante em países onde o custo do atendimento médico é elevado. Vale ressaltar que quase todos os países da Europa exigem Seguro Viagem. É obrigatório para todos os países que fazem parte do Tratado de Schengen, não apenas aqueles que integram a União Europeia.

Para realizar uma cotação eficiente, Rogério Lemes – Diretor Executivo de Parcerias & de Varejo da MDS Brasil dá algumas dicas: “Compare ofertas de diferentes seguradoras para encontrar a melhor cobertura e preço para sua viagem; leia os detalhes das coberturas, verificando limites e exclusões, como condições pré-existentes ou atividades de alto risco; considere a duração da viagem e avalie a necessidade de coberturas adicionais para atividades específicas; pesquise a reputação da seguradora e pergunte sobre suporte e assistência 24 horas em caso de emergências”.

Além disso, se por algum motivo o viajante precisar cancelar ou interromper sua viagem, o seguro pode reembolsar as despesas não reembolsáveis, como passagens aéreas e reservas de hotéis. O seguro também oferece assistência, que está disponível para ajudar em diversas situações, como perda de documentos, orientação em caso de acidentes ou doenças, e até mesmo assistência jurídica. Em caso de extravio, roubo ou danos à bagagem, o Seguro Viagem oferece compensação, ajudando a cobrir o custo de itens perdidos ou danificados.

LEIA TAMBÉM: FestNatal: Natal com patinação no gelo em Araxá

Com o Seguro Viagem fornecido pela MDS Brasil, os clientes têm atendimento 24 horas, disponível em qualquer lugar do mundo, com uma equipe especializada e preparada para garantir suporte rápido e eficaz, independentemente do fuso horário ou localização, além de opções de cobertura diferenciadas:

Mala Protegida: Consiste no pagamento ao segurado de uma indenização em caso de roubo ou furto qualificado da sua mala, bolsa, mochila ou sacola. Os bens indenizáveis que estiverem dentro desses itens no momento da ocorrência por essa cobertura são: carteira, telefone celular, tablet, notebook, óculos de sol ou de prescrição, relógio, cosméticos e perfumes; documentos pessoais, com a indenização limitada ao custo de reposição; chaves, desde que sejam parte ou proporcionem o acesso a uma residência do Segurado, seu cônjuge ou companheira (o) ou ainda de seus pais ou sogros, sendo a indenização limitada ao custo de reposição.

Cobertura PET: Corresponde ao reembolso de despesas com animal de estimação (cão ou gato) durante a viagem segurada em decorrência de falecimento, acidente ou doença do animal, ou, ainda, no caso do adiamento do retorno do Segurado para seu domicílio em razão de um Acidente Pessoal ou Doença súbita do Segurado durante a Viagem Segurada, até o limite do capital segurado contratado.

LEIA TAMBÉM: 5 experiências de turismo comunitário na Amazônia

Compra Protegida: Representa o pagamento de uma indenização ao Segurado em caso de roubo, ou dano por acidente, ocorrido durante o período de viagem, do produto novo comprado pelo Segurado durante a viagem.

Ao fazer a cotação do Seguro Viagem, é importante considerar alguns fatores essenciais: o destino e a duração da viagem, as atividades planejadas e as condições de saúde do viajante. Esses elementos ajudam a definir a cobertura mais adequada para cada perfil de viagem.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo