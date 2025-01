Bloco Funk You celebra 8 anos com grande festa e ensaio aberto em BH (Funk You 7 anos Foto: divulgação/@uaianotai)

O Funk You, um dos destaques do Carnaval de Belo Horizonte, celebra seu oitavo aniversário com uma grande festa. O bloco, que trouxe o funk para a folia na capital mineira, inicia o agito deste ano com um evento repleto de atrações no dia 12 de janeiro, domingo, a partir das 14h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha). A programação contará com o show da banda do bloco, ensaio aberto da Ala do Passinho, e ainda shows do Bloco Swing Safado e Pagode do Jottapê.

O evento de aniversário do Bloco Funk You já se tornou uma tradição aguardada pelos foliões de Belo Horizonte, marcando o início do ano com muita alegria e música. Este ano, a festa promete ser ainda mais especial, já que, além do funk misturado com o ritmo carioca, haverá muito samba e pagode. A Ala do Passinho, que encantará o público com suas coreografias à frente do trio elétrico do Funk You, marcará presença com um ensaio aberto e convidando todos os foliões a dançarem juntos no Galpão 54.

“Estamos muito felizes por comemorar os oito anos do Bloco Funk You. Desde o nosso primeiro desfile, o objetivo sempre foi levar alegria e muita música para as ruas de Belo Horizonte. Este ano, para iniciar o clima da folia, preparamos uma celebração especial, trazendo amigos e parceiros como o Bloco Swing Safado e o Pagode do Jottapê, além do nosso show com o ensaio da Ala do Passinho para que já possamos ir até o chão juntos!”, brinca Lucas Moraes, idealizador do bloco.

Funk no Carnaval de BH

Criado em dezembro de 2016, o Bloco Funk You nasceu do desejo de um grupo de amigos de participar do Carnaval em Belo Horizonte, conquistando rapidamente seu espaço com sua proposta inovadora de integrar o funk brasileiro ao ritmo contagiante da folia. Para o Carnaval de 2025, o desfile está marcado para a terça-feira, 4 de março, e mais informações serão divulgadas em breve.

Programação

15h às 16h30 : Pagode do Jottapê

: Pagode do Jottapê 17h às 18h30 : Bloco Funk You – Show da banda + Ala do Passinho

: Bloco Funk You – Show da banda + Ala do Passinho 19h às 20h30 : Bloco Swing Safado

: Bloco Swing Safado DJ: Durante todo o evento

Ingressos

Ingressos: a partir de R$ 15,00 por meio da plataforma Gofree.

Classificação do evento: livre (menores de idade devem estar acompanhados dos pais)

