O que não pode faltar na mala das crianças? (Independentemente do destino, alguns produtos não podem faltar quando a viagem envolve crianças (Foto: Ivan Samkov/Pexels))

A viagem de férias é sempre muito esperada pelas crianças e, no meio da correria e animação, arrumar as malas pode ser um verdadeiro desafio para os pais. Nesta hora, fazer uma listinha de acordo com a necessidade das crianças é fundamental para garantir que tudo corra bem.

Ao arrumar o que vai na bolsa de viagem, é preciso também pensar quais são as peculiaridades do destino. Se a viagem for para um lugar frio, é importante separar roupas e acessórios apropriados. Já se for para uma praia, por exemplo, itens de proteção solar são fundamentais.

Porém, independentemente do destino, alguns produtos não podem faltar quando a viagem envolve crianças, como termômetro, itens de higiene e medicamentos. Para isso, é importante que seja feita uma lista do que precisa estar na bolsa de acordo com o momento. Outro ponto importante é a participação da criança nesse processo, opinando e ajudando na organização. Assim, ela também torna-se responsável pelos itens que está levando e aprende a organizar suas coisas, orienta a coordenadora pedagógica de Ensino Fundamental do Colégio Marista Maringá, Claudia Hashimoto.

“Crianças gostam de brincar ao ar livre, então, além do cuidado com o horário de exposição ao sol, é importante acostumar as crianças a usar acessórios como bonés ou chapéus, que garantem o conforto e a proteção”, orienta.

Existem outros itens que não podem faltar na bolsa de viagem das crianças. Confira:

Termômetro

Um item essencial para levar na viagem é o termômetro, que ajuda a indicar a temperatura corporal, um sinal de alerta quando algo não vai bem.

Filtro solar

Garantir a proteção solar é fundamental em qualquer situação. O filtro deve ser aplicado antes da exposição ao sol e reaplicado após entrar na água ou de duas em duas horas. É importante prestar atenção ao horário, entre 10h e 16h não é aconselhado se expor ao sol.

Repelente

Para prevenir picadas de insetos, vale lembrar de levar repelente indicado para o uso em crianças. Existem outras medidas que podem ser adotadas, como fechar as janelas no nascer e no pôr do sol, o que reduz a entrada de mosquitos.

Itens de higiene

Alguns itens como xampu, condicionador, hidratante, lenço umedecido, escova de cabelo, pasta e escova de dente devem estar na mala. Além disso, é interessante levar hidratante pós-sol e cortador de unhas.

Medicamentos de uso contínuo

Se a criança está utilizando algum medicamento, é importante levar a quantidade necessária para os dias de viagem. Além disso, inclua na mala antitérmicos, analgésicos e antialérgicos receitados pelo pediatra.

