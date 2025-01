Stopover na Angola: conheça dois destinos pagando apenas uma passagem (Para os brasileiros o passeio ainda é mais fácil, pois desde o ano passado, turistas brasileiros não precisam mais de visto para visitar Angola, facilitando ainda mais o acesso ao país. (Foto: Fabian Plock))

A TAAG Linhas Aéreas anunciou recentemente a permissão de stopover de até cinco dias para passageiros que viajam do Brasil. A medida permite que Luanda, em Angola, seja visitada antes do turista seguir para seu destino. Durante a parada, os passageiros podem conhecer a cultura, a história e os pontos turísticos da capital angolana.

LEIA TAMBÉM: Viagens no verão devem injetar R$ 148 bilhões na economia brasileira

Os voos da TAAG partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. A partir de lá, a companhia conecta o Brasil a oito cidades africanas, além de destinos na Europa e em Angola. Entre os locais mais procurados por brasileiros na África estão a África do Sul, Moçambique e Namíbia. A TAAG também faz a ligação com Lisboa, em Portugal. Todos esses destinos oferecem a opção de stopover, com duração de 24 horas a até cinco dias em Luanda. Para os brasileiros o passeio ainda é mais fácil, pois desde o ano passado, turistas brasileiros não precisam mais de visto para visitar Angola, facilitando ainda mais o acesso ao país. Conheça alguns dos principais pontos turísticos das regiões conectadas pela TAAG a partir de São Paulo:

Stopover na Angola

Durante o stopover, é possível conhecer o safári no Parque Nacional de Kissama, o mais próximo da capital de Angola. A experiência dura cerca de oito horas e permite aos visitantes observar a vida selvagem do parque, incluindo animais como girafas, zebras, gnus, elefantes, crocodilos, guepardos, rinocerontes, hipopótamos, tartarugas marinhas, gazelas e macacos.

Além do safári, a poucos quilômetros de Luanda, está Malanje, outro paraíso natural. As Pedras Negras de Pungo Andongo são um conjunto impressionante de formações rochosas que existem há milhões de anos e se destacam pela beleza e importância cultural. Essas enormes rochas de granito, esculpidas ao longo do tempo pela erosão, formam um cenário único.

LEIA TAMBÉM: Clara Arte: hospedagem com acesso direto ao Inhotim

Ainda em Angola, é possível conhecer Namibe, situada perto da fronteira com a Namíbia. A região abriga o deserto mais antigo do mundo. Localizado na África Meridional, na costa atlântica do país, o deserto se estende da Namíbia até o sul de Angola, abrangendo uma área de aproximadamente 31 mil km². As dunas de areia alaranjadas do Deserto de Namibe são uma das maravilhas naturais mais impressionantes, atraindo aqueles que buscam paisagens deslumbrantes e aventuras inesquecíveis.

África do Sul

A Cidade do Cabo, um dos destinos mais cobiçados do continente africano, é famosa por sua deslumbrante beleza natural. A Table Mountain, uma imponente montanha de 1.100 metros de altura, é um dos principais marcos da cidade, e é possível acessá-la por trilhas ou por meio de um teleférico. Além disso, a cidade é rodeada por belas praias e vinhedos. Situada próxima ao Cabo da Boa Esperança, é banhada pelos oceanos Atlântico e Índico.

África do Sul (Foto: holgs/Getty Images Signature)

Outro ponto muito popular para quem visita à África do Sul é o Parque Nacional Kruger, o maior do continente africano e um dos melhores lugares do mundo para fazer safári. Nele, é possível encontrar uma grande variedade de animais selvagens, incluindo leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos.

Namíbia

Na Namíbia, está o Fish River Canyon, o maior cânion da África e o segundo maior do mundo, com trilhas e mirantes. Este impressionante fenômeno tem cerca de 160 km de comprimento, 27 km de largura e até 550 metros de profundidade, oferecendo vistas espetaculares. O cânion é um dos destinos mais emblemáticos do país, atraindo turistas interessados em caminhadas, observação da vida selvagem e fotografia.

Namíbia (Foto: blueorangestudio)

Além do Fish River Canyon, a Namíbia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, que incluem uma rica herança cultural, com várias tribos indígenas, como os Himba. Conhecer a capital, Windhoek, também é recomendado para todo viajante que procura uma cidade vibrante que mistura influências africanas e europeias e contém uma arquitetura colonial alemã, contrastando com construções modernas. A capital é uma cidade de fácil acesso, conhecida por suas ruas arborizadas e uma atmosfera descontraída.

LEIA TAMBÉM: Experiências presenteáveis: a tendência de oferecer momentos inesquecíveis

Moçambique

A capital de Moçambique, Maputo, pode ser o ponto inicial para conhecer algumas das maravilhas do país. Foi fundada para ser uma cidade portuária e preserva a arquitetura colonial portuguesa, com palácios e largas avenidas. Hoje, o local também é ideal para quem gosta de conhecer a cultura e gastronomia. As ruas são vastas de mercados, bares e restaurantes.

Moçambique (Foto: Marco Antonio da Silveira Costa/Getty Images)

A Ilha da Inhaca, localizada a 40 km da costa de Maputo, é um destino perfeito para os amantes de praias com estrutura simples e muita natureza. As águas que circundam a ilha exibem vários tons de azul e têm uma temperatura agradavelmente morna. Apesar de seu tamanho compacto, Inhaca abriga uma rica diversidade biológica, com aproximadamente 12 mil espécies já registradas.

Portugal

Na capital de Portugal, a Praça do Comércio, uma das maiores praças da Europa, com cerca de 36.000 m², é um símbolo histórico de Lisboa. Também conhecida como Terreiro do Paço, está localizada às margens do rio Tejo e é cercada por impressionantes edifícios, incluindo o Arco da Rua Augusta. A praça era o local original do antigo Palácio Real. Atualmente, é um ponto central da cidade, rodeado por cafés e restaurantes, oferecendo uma vista deslumbrante para o rio.

Portugal (Foto: KavalenkavaVolha/Getty Images Pro)

A Torre de Belém, também localizada à beira do rio Tejo em Lisboa, é considerada um dos monumentos mais icônicos e representativos da cidade. Construída no início do século XVI, durante o reinado de Manuel I, ela foi originalmente projetada para ser uma fortificação e proteger a entrada do porto de Lisboa. Com uma arquitetura manuelina deslumbrante, a Torre de Belém é um Patrimônio Mundial da UNESCO e atrai turistas de todo o mundo. Além de sua função defensiva, também serviu como ponto de partida para navegadores portugueses.

LEIA TAMBÉM: Veja como se manter bem em voos longos

Por fim, a Catedral de Lisboa, também conhecida como Sé de Lisboa, é o principal templo religioso da cidade e um dos marcos históricos mais importantes de Portugal. Construída no século XII, logo após a conquista de Lisboa pelos cristãos, a catedral foi um centro religioso da capital por séculos e sede do arcebispado. A Sé também testemunhou eventos históricos significativos, como a coroação de vários reis de Portugal.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo