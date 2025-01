Em Gonçalves, sul de Minas, Natal Por Várias Mãos ilumina a cidade com trabalhos manuais, valorizando o espírito colaborativo ((Foto: Divulgação))

De 22 a 29 de dezembro, Gonçalves, no sul de Minas Gerais, celebra pelo segundo ano consecutivo o Natal por Várias Mãos, decorando a cidade com símbolos natalinos, criados junto a artesãos locais. “Uma Gonçalves iluminada, criativa e sustentável” é o mote de todas as ações programadas, que pela primeira vez tem o patrocínio da Cemig, obtido por meio de edital.

A decoração ressalta o espírito colaborativo e os enfeites são montados com temas do artesanato mineiro, dando ênfase à cultura da roça. As guirlandas, que colorem a cidade, são feitas a partir de fuxicos de tecido, galhos, sementes e folhas de uma série de espécies de pinheiros existentes nas matas de Gonçalves: tuias, ciprestes e araucárias. A produção, liderada pelas artesãs Andrea Pinto e Andrea Bailoni, inclui jovens e moradores voluntários. Já na entrada da cidade, é possível ver pinturas que retratam a identidade de Gonçalves. A iluminação da torre da igreja Matriz Nossa Senhora das Dores é instalada por escaladores da região junto a eletricistas experientes da cidade. “O incentivo da Cemig e da Secretaria do Estado de Turismo e Cultura de MInas dão as condições necessárias de potencializar aquilo que fazemos durante todo o ano, que é nos juntar para celebrar nossos valores, e também destacar nossos patrimônios arquitetônicos com iluminação especial” diz Vera Pena, do Armazém São Bento Cultura e Gastronomia, polo de cultura da cidade.

Com menos de 5 mil habitantes, Gonçalves recebe ao longo do ano milhares de turistas que são atraídos pelos ares da Mantiqueira: temperatura mais amena, natureza exuberante, com cachoeiras, trilhas e mirantes. Sem falar na gastronomia e na cultura da roça, com grande oferta de restaurantes e empreendimentos de lazer. A ação deste final de ano busca levar mais moradores para celebrar a data natalina no centro da cidade, assim como quem vem visitar a região.

O Natal por Várias Mãos ilumina e decora as três praças e o entorno do centro, Portal da entrada de Gonçalves, presépios, além da Casa do Papai Noel . Três jovens artistas locais são responsáveis pela pintura artística nos postes de luz com símbolos da identidade gonçalvense: muros e paredes ganham desenhos que ressaltam o patrimônio cultural e da memória da Pérola da Mantiqueira, como Gonçalves é conhecida. Em um telão, instalado na Praça ao lado da Prefeitura, são projetadas imagens da cidade, das suas festas tradicionais, além de filmes feitos pela comunidade, que abrigará atividades artísticas e uma feira de final de ano com produtores artesanais de alimentos e bebidas e de arte e design mineiro.

Estão previstas a apresentação de corais, cortejos de perna de pau, noite de viola, teatro e contação de histórias para todas as idades. Haverá também a apresentação da Lira Nossa das Senhora das Dores e os tradicionais desfiles dos carros de boi e Congada de São Benedito, patrimônios imateriais de Gonçalves.

A energia da cultura

A Cemig é a maior incentivadora de cultura em Minas Gerais e uma das maiores do país. Ao longo de sua história, a empresa reforça o seu compromisso em apoiar as expressões artísticas existentes no estado, de maneira a abraçar a cultura do estado em toda a sua diversidade. Além de fortalecer e potencializar as diferentes formas de produção artística, a Cemig se apresenta, também, como uma das grandes responsáveis por atuar na preservação do patrimônio material e imaterial, da memória e da identidade do povo mineiro. E para o natal de Gonçalves não foi diferente!

Confira a programação do natal em Gonçalves

Arte pública: postes da entrada da cidade, parede da rodoviária, muro da Rua Cel. João Vieira, Beco da rua Funcionários Públicos, postes da entrada da cidade. Artistas: Alexandra Bas, Ariel, Dingo, Bruno Malagrino, Marcelo Gêmeos.

Dia 22 (domingo) – Clube Recreativo – Centro de Gonçalves

17h

Apresentação de Ballet A Bela e a Fera com as crianças do Ballet Camila Lopes

20h

Abertura da Programação Cultural com o Coral Pedras Vivas e Coro Arquidiocesano Senhor Bom Jesus

Celebração das luzes – inauguração da iluminação do “Natal por Várias Mãos – Uma

Gonçalves iluminada, criativa e sustentável”.

Dia 23 (segunda) – Praça ao lado da Prefeitura

13h Contos de Natal, com Chiara Beltrame

As Bibliocasas, de Julia Azevedo Motta, são casinhas com livros que estarão nas praças da cidade. Nelas, livros serão doados.

15h

Teatro com a Cia Muriqui: Lá Vem a Festa!

16h

Oficina Culinária Natalina com Janaína Ferreira

18h

Danças Circulares Natalinas com Maria Vangela e Lucia Souza

Dia 24 (terça) – Praça ao lado da Prefeitura

16h

Lira Nossa Senhora das Dores

18h

Concentração da Congada São Benedito que fará um cortejo pela cidade, passando pela Praça dos Funcionários Públicos, segue para Praça São Benedito e termina na Praça da Matriz.

Dia 27 (sexta) – Praça ao lado da Prefeitura

13h às 20h

Feira de Artesãos e Produtores artesanais (20 expositores)

15h

Oficina de Automaquiagem Festiva com Thais Kaori e AmoKarité

inscrições pelo whatsapp 35 99941-3006

18h

Vozes da Montanha: show de Adolar Marin, Eugenio Pimenta e convidadas

Dia 28 (sábado) – Praça ao lado da Prefeitura

13h às 20h

Feira de Final de Ano de Artesãos e Produtores (20 expositores)

15h

Espetáculo Bolhas Gigantes e Pernas de Pau com a Cia Humanidhas Trupe

18h

Shirley Ribeiro Apresenta Noite de Viola

Dia 29 (domingo) – Praça ao lado da Prefeitura

10h

Desfile de Carros de Boi, patrimônio cultural – uma tradição para a comunidade gonçalvense. Saída do Portal da Cidade, passa pela Praça dos Funcionários Públicos, segue para Praça São Benedito e termina na Praça da Matriz.

13h às 20h

Feira de Final de Ano de Artesãos e Produtores (20 expositores)

15h

Oficina de indumentária inspirada nos Reis Magos com Thais Kaori

inscrições pelo whatsapp 35 99941-3006

