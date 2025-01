Experiências presenteáveis: a tendência de oferecer momentos inesquecíveis (Hotel Ponta dos Ganchos (Foto: Divulgação))

Em tempos em que as memórias são mais valorizadas do que os bens materiais, presentear com experiências vem ganhando espaço como uma das formas mais sofisticadas e significativas de surpreender. Mais do que oferecer algo palpável, as experiências criam conexões e oferecem momentos que ficam para sempre nas lembranças.

Para quem busca impressionar e encantar neste Natal, as opções são inúmeras: estadias em hotéis de luxo, experiências gastronômicas, momentos de bem-estar ou atividades que fogem do comum. Pensando nisso, listamos abaixo algumas sugestões. Confira:

Uma semana de hospedagem no Ponta dos Ganchos

Que tal surpreender com uma semana de hospedagem no exclusivo hotel Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina? Localizado na fascinante Costa Esmeralda, o hotel oferece uma experiência que combina luxo e natureza de forma impecável. Seus bangalôs privativos, com vistas panorâmicas para o mar, são o cenário perfeito para momentos de descanso.

A alta gastronomia é outro ponto alto, com quatro restaurantes e experiências como jantares à luz de velas em uma ilha privativa. Além de tudo, o resort conta com um exclusivo Spa By Sisley, que inclui tratamentos faciais, corporais e capilares, integrando aromaterapia e reflexologia.

Ponta dos Ganchos (Foto: Reprodução Instagram @pontadosganchos)

Spa Day no Asaya SPA, do Rosewood São Paulo

Depois de um longo ano, nada melhor do que oferecer uma experiência em um dos melhores spas da América Latina. Para revigorar as energias nesse final de ano e começar 2025 se sentindo descansado, um dia no Asaya SPA no Rosewood São Paulo pode ser a opção perfeita para presentear no Natal. Para muito além do material, um procedimento no spa do hotel, como o Honey Regenerative Ritual by Guerlain, trará um mix de bons sentimentos e sensações.

O tratamento corporal, com duração de 120 minutos, conta com passos profundos e envolventes, e utiliza produtos da Maison derivados de abelhas, que possuem efeito regenerativo para a pele e couro cabeludo, que são potencializados através de pedras e bolsas de ervas quentes.

Asaya SPA (Foto: Divulgação)

Visita a Casa Osten

Uma visita à Casa Osten pode ser o presente de Natal perfeito para quem é criativo e aprecia o mundo artístico. O espaço, concebido para oferecer experiências exclusivas em arte, cultura e gastronomia, está sempre com novidades. No último mês, recebeu a exposição do renomado artista plástico Yugo Mabe, cujas obras abstratas exploram a relação entre luz, natureza e emoção.

Entre os destaques estavam as peças Hikari, que celebra a luminosidade, e Carícias da Brisa, que evoca a suavidade do vento. Além disso, a Casa oferece o C.R.E.A.M. Café, cafeteria que conta com torras exclusivas e especiais da Fazenda Minamihara – uma das mais antigas e remanescentes famílias de imigrantes japoneses, que produzem cafés de altíssima qualidade no Brasil.

Casa Osten (Foto: Eduardo Macarios)

Brunch natalino no Café Cherie

Que tal oferecer um presente diferente neste Natal? O Café Cherie, localizado na Rua Dr. Melo Alves, 436, em São Paulo, é o destino perfeito para surpreender qualquer um com sabores leves e refrescantes.

Com um menu incrível recheado de opções que fazem jus a época mais festiva do ano, o Café oferece opções como rabanadas com frutas vermelhas e doce de leite, chocotone recheado de brigadeiro de avelã acompanhado com uma bola de sorvete de creme, Focaccia Christmas, recheada de pernil com creme de ricota, alecrim e azeitonas pretas, e o Pão de Queijo de Pernil, recheado de pernil com ricota. Para completar, bebidas especiais como o Hot White Chocolate com marshmallow finalizado com um toque especial de açúcar rosa e o Moccha de Coco com chocolate meio amargo e marshmallow prometem encantar.

Café Cherie (Foto: Divulgação)

Jantar no Libreria Augusto

As comemorações de fim de ano indicam o encerramento de um ciclo e o início de algo novo. Para comemorar esse momento, nada melhor do que surpreender pessoas especiais com experiências únicas. Para isso, um jantar no Libreria Augusto é a escolha perfeita. Comandado pelo chef Augusto, a casa oferece uma gastronomia sofisticada e autoral com influências italiana e francesa no coração dos Jardins, em São Paulo.

O restaurante apresenta no cardápio pratos de destaques como: Ravioli com recheio carbonara, creme de aspargos verdes e gema de ovo curada; Filet Mignon recheado de Mozzarella di Buffalla, azeitona taggiascca e presunto cru acompanhada de batata à la provençale e coulis de tomate cereja; Tortelloni de Vitelo, fonduta de grana padano e caldo de vitelo reduzido. Para a sobremesa, o Tiramisú é um dos favoritos da casa, assim como os Profiteroles recheados de sorvete de fava de baunilha artesanal e calda de chocolate amargo Callebaut. O Libreria Augusto está localizado na Alameda Tietê, 179 – Cerqueira César, São Paulo.

Libreria Augusto (Foto: Divulgação)

