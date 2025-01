Azul inicia novos voos na Bahia e anuncia voos extras para Carnaval de Salvador (Foto: Divulgação)

A Azul linhas aéreas, começa nesta segunda-feira (06/01) e quinta-feira (09/01) as operações de três novos voos na Bahia, ligando a capital ao interior baiano. Agora, os Clientes podem contar com voos para Guanambi, Barreiras e Lençóis, partindo do Aeroporto Internacional de Salvador. Além disso, a Azul inicia também a venda de voos extras para o Carnaval da Bahia, consolidando o estado como um dos principais destinos turísticos do verão brasileiro, com 55 operações extras no feriado.

Os primeiros voos para Guanambi e Barreiras partem na segunda-feira, dia 06/01, às 12h25 e às 14h00, respectivamente. Já para Lençóis, o primeiro voo sai na quinta-feira, dia 09/01, às 14h30. Dessa forma, as operações da Azul no estado são reforçadas e ampliadas para além dos quatro destinos já atendidos (Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Porto Seguro), todos tradicionais destinos turísticos. Só a partir da capital baiana, a companhia opera, hoje, uma média 19 voos diários, com ligação para 11 destinos a partir do aeroporto Luis Eduardo Magalhães, e oferta de mais de 77 mil assentos mensais.

“Temos orgulho em expandir nossa malha para o interior da Bahia, um dos estados com maior potencial turístico e de negócios no Brasil. A Azul sempre teve como prioridade conectar pessoas e fomentar o desenvolvimento regional, e isso é justamente o que estamos fazendo ao oferecer novas opções de voos para Guanambi, Barreiras e Lençóis”, afirma César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais, Regulatório e Tributário da Azul.

Conheça o Brasil Voando

A iniciativa faz parte da parceria da Azul com o Governo do Estado da Bahia e com o Governo Federal, no programa Conheça o Brasil Voando, lançado desde 2023 pelo Ministério do Turismo e que tem como objetivo incentivar os voos e as viagens domésticas.

O governo do estado também comemorou a ampliação da malha. “A conectividade aérea é fundamental para o turismo, especialmente em um estado de grandes dimensões como a Bahia. Por isso, o Governo do Estado investe na construção de aeródromos e aeroportos, possibilitando o incremento da malha, e oferece incentivos às companhias aéreas que estabelecem voos regionais, como estes da Azul, que ligam Salvador a Guanambi, Barreiras e Lençóis”, explica Maurício Bacelar, titular da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).

Os novos voos dentro da Bahia devem movimentar o principal aeroporto operado pela Azul no estado, além de fomentar o turismo de lazer e os de negócios. Segundo a Vinci Airports Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Salvador (Salvador Bahia Airport) desde 2018, a expectativa para janeiro de 2025 já era positiva pelos resultados até agora. De janeiro até agosto deste ano, mais de 5 milhões de pessoas embarcaram/desembarcaram no Salvador Bahia Airport – a maioria em voos domésticos. Mas com os novos voos da Azul esse crescimento pode ampliar ainda mais esse fluxo de passageiros na capital baiana.

“Os voos regionais são estratégicos para nós, pois conectam o interior do estado com dezenas de opções de destinos nacionais e internacionais, fortalecendo a nossa malha aérea e a atração de mais destinos a partir da capital”, avalia Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil, acerca da retomada de voos regionais operados pela Azul. Para ele, o trabalho conjunto do Governo do Estado com as companhias aéreas somada à oferta de uma infraestrutura adequada para segurança e conforto dos passageiros são fundamentais para esta ampliação.

As vendas para Barreiras, Guanambi e Lençóis já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

Carnaval na Bahia

A Azul começa também nesta segunda-feira (06/01) as vendas dos voos extras para o carnaval 2025. Vão ser mais de 290 operações extras, entre 26 de fevereiro e 09 de março, totalizando oferta de mais de 46 mil assentos, o que corresponde a um aumento de 16% em relação ao feriado do ano passado.

Cerca de metade dos voos será para o Nordeste, tradicionalmente um dos principais destinos turísticos do período, e a Bahia terá a maior parte das chegadas. Somente o aeroporto de Salvador, administrado pela Vinci Airports Brasil, receberá 24 voos extras, partindo de Confins, Viracopos e Recife, com oferta de quase 4 mil assentos a mais. Contando com os voos regulares, o aeroporto da capital receberá 223 voos no período.

Além de Salvador, que receberá 9 voos extras saindo de Campinas e 5 de Confins, os dois principais hubs da Azul, e outros 2 voos saindo de Recife, os destinos do estado também contarão com voos extras são Ilhéus e Porto Seguro. Saindo de Campinas, os clientes contarão também com 10 voos para Porto Seguro e 8 para Ilhéus. O cliente que optar por sair do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, terá disponível outras 4 decolagens com destino a Porto Seguro e 2 para Ilhéus. A Azul também oferecerá voos extras para o carnaval baiano saindo de Congonhas com destino a Ilhéus.

Veja os horários dos voos para Guanambi, Barreiras e Lençóis:

