Mercado de Origem, em Belo Horizonte, traz a Casa de Férias para a criançada

Janeiro é mês de férias escolares e pensando nisso, o Mercado de Origem traz para a criançada que vai ficar em BH, a Casa de Férias, uma parceria entre o Mercado e a equipe da Tia Lud, com uma programação especial para as crianças.

A partir do dia 08 de janeiro, os pais já podem se programar com as diversas atividades que o Mercado vai trazer. Além disso, serão vários tipos de pacotes com diversas opções e valores que vão desde R$ 50,00 a R$ 600,00 e o melhor, segurança e tranquilidade para os pais. Vale lembrar que o valor depende do horário que a criança vai ficar, quantos dias e os ingressos já estão disponíveis, no link do Sympla.

A programação se divide pelas semanas. Na semana 1 serão Brincadeiras Olímpicas, jogos e brincadeiras que interagem a criança no mundo do esporte. Na semana 2, Brincadeiras ao Redor do Mundo, com atividades que exploram culturas, tradições e novas línguas de diferentes países. Na semana 3, Semana da Cultura, oficinas criativas, brincadeiras de circo, festa a fantasia e atividades de reciclagem. E na última semana, a Semana da Despedida, brindes, festas, cozinha experimental, brincadeiras com água, circuito, piquenique coletivo e premiação com medalhas. Os pais podem ainda optar pelo período integral com entrada às 11h e saída às 17h (com direito a lanche da manhã, almoço e lanche da tarde) ou meio-período, com entrada às 14h e saída às 17h (com direito a lanche).

A Casa de Férias fecha turmas com no mínimo 10 crianças para poder acontecer. Tem também pacote família com valores especiais para mais de uma criança. Todas as informações podem ser adquiridas pelo Sympla ou no instagram do Mercado de Origem: @mercadodeorigem, ou ainda pelo telefone (31) 99793-4988

