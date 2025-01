Atividades turísticas são responsáveis por 30% das vagas com carteira assinada no setor de Serviço, segundo dados do Caged - (crédito: Uai Turismo)

Atividades turísticas são responsáveis por 30% das vagas com carteira assinada no setor de Serviço, segundo dados do Caged (No acumulado dos 11 meses do ano, quase 190 mil trabalhadores foram empregados em atividades ligadas ao turismo no país. (Foto: Freepik))

O turismo brasileiro gerou 20.892 novos postos de trabalho formais em novembro de 2024, mês dos últimos dados consolidados. O valor representa 30% do montante acumulado no setor de Serviço – o qual o turismo faz parte – que fechou o mês com saldo positivo de 67.717 vagas criadas. No acumulado dos 11 meses do ano, quase 190 mil trabalhadores foram empregados em atividades ligadas ao turismo no país. Os dados foram analisados pelo Ministério do Turismo, com base nas informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Setores como “Alojamento e Alimentação” tiveram uma alta expressiva quando comparado com o mês anterior. O crescimento foi de 150%, acumulando 17.394 novas vagas criadas em novembro, contra 6.944 em outubro. O segmento de “Arte/Cultura” também teve um aumento, saindo de 1.981 postos com carteira assinada no décimo mês do ano, para 2.305 em novembro.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou os resultados. “O Governo Federal tem colocado o turismo na agenda econômica do país, reconhecendo o seu valor e o estabelecendo como política de Estado. Estes números só demonstram a assertividade desta ação e reafirmam o potencial que o turismo tem na recuperação da nossa economia como grande gerador de emprego, renda e desenvolvimento para o país”, afirmou.

Ainda ao observar seguimentos como “Alojamento e Alimentação” e “Arte/Cultura”, as mulheres, com ensino médio completo, entre 18 e 24 anos foram as que ocuparam boa parte dos cargos. Foram mais de 8 mil contratações formais entre o sexo feminino.

CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

O indicador, divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mede a diferença entre contratações e demissões. O Novo Caged gera estatísticas do emprego formal por meio de informações captadas dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web. A metodologia adotada visa assegurar a qualidade e a integridade das estatísticas do emprego formal durante a transição dessas fontes de captação de dados.

