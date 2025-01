Hotéis internacionais que precisam ser visitados no novo ano (The Brando, Polinésia Francesa (Foto: Divulgação))

Que tal começar o ano com o calendário repleto de viagens em lindos destinos? Como há diversas possibilidades, elegemos aqui alguns dos melhores hotéis do mundo, reconhecidos com prêmios internacionais, para já colocar na programação de 2025.

Casa de Uco Vineyards & Wine Resort – imperdível “cooking class” aos pés da Cordilheira

Almoço aos pés da Cordilheira na Casa de Uco Vineyards & Wine Resort (Foto: Divulgação)

Reconhecido novamente como o melhor resort da Argentina e um dos melhores da América do Sul pelo prestigiado prêmio Readers Choice Awards 2024 da Condé Nast Traveler (USA), o Casa de Uco Vineyards & Wine Resort está localizado no Vale do Uco, em uma propriedade belíssima de 320 hectares, com uma vista de tirar o fôlego para a Cordilheira dos Andes.

Com um menu 100% inspirado no Vale do Uco, a experiência gastronômica é um dos pontos altos e utiliza apenas ingredientes sazonais e orgânicos cultivados por fazendeiros locais. Os hóspedes descobrem os segredos desta culinária com aulas personalizadas ao ar livre, onde se respeitam os produtos locais, se adota o conceito da horta à mesa e se utiliza o fogo como forma de cozinhar. Ao final da aula você poderá degustar cada um dos pratos, acompanhados de uma seleção dos melhores vinhos aos pés da majestosa Cordilheira dos Andes. O contato com a natureza e o carinho com o paladar são fatores decisivos para considerar esta viagem neste ano.

Termas Chillan – refúgio além da neve, com dias lindos de verão para a prática de esportes outdoor

Termas Chillan (Foto: Divulgação)

Chillán, no Chile, possui um cenário especial, com formações vulcânicas e lindos bosques. O local onde está localizado o hotel Termas Chillan é o refúgio perfeito para quem deseja praticar esportes de verão (outdoor) ou de inverno. Inclusive, possui a maior pista de esqui da América do Sul – Las Tres Marías, com mais de 13 quilômetros de extensão.

Além disso, é também uma excelente opção para quem gosta de relaxar. O Alunco Spa & Wellness, o maior spa do Chile e um dos maiores e mais completos da América Latina, localizado no hotel, traz uma variedade enorme de massagens: relaxante com aromaterapia, energizante, com pedras quentes, regenerativa, terapia de reiki, shiatsu, entre tantas outras opções. O spa oferece ainda rituais de renovação corporal, com drenagem linfática, esfoliação facial e corporal. Os banhos de vapor na jacuzzi, as saunas seca e úmida e as piscinas aquecidas de diferentes tamanhos, completam a experiência inesquecível.

Vila Foz Hotel & Spa – estadia diante do Oceano Atlântico, na cidade do Porto

Vila Foz Hotel e Spa (Foto: Divulgação)

Localizado em Foz, no litoral de Portugal, o Vila Foz Hotel & Spa oferece uma vista privilegiada para o mar e está a apenas 20 minutos da região central. A arquitetura foi toda pensada por Miguel Cardoso e Nini Andrade Silva, que fizeram questão de manter a essência do edifício palaciano do final do século XIX, mas sem perder a oportunidade de dar um toque de contemporaneidade à construção.

Por lá, os amantes da gastronomia têm opções deliciosas para aproveitar o melhor da culinária portuguesa. O Bar Vila Foz, é voltado para o mar, e as refeições são acompanhadas de champagne e ostras; no Restaurante Flor de Lis é possível degustar uma variedade de menus locais e sazonais, harmonizado com uma seleção dos melhores vinhos portugueses; e claro, o renomado Restaurante Vila Foz – ganhador de uma estrela Michelin – é ideal para quem busca um lugar com uma gastronomia diferenciada de peixes e mariscos, pelas mãos talentosas e criativas do Chef Arnaldo Azevedo, já que os pratos proporcionam uma aventura surpreendente de texturas e sabores.

EAST Miami – uma imersão nos agitos do hotel e arte à vista dos hóspedes

EAST Miami (Foto: Divulgação)

O EAST Miami por si só já traz experiências exclusivas e modernas ali mesmo. Localizado no Brickell City Centre, região tradicionalmente caracterizada por ser o centro financeiro de Miami e um dos maiores dos EUA, o bairro passou a ser um dos mais vibrantes da Flórida nos últimos anos e isso se deve graças à sua atmosfera urbana, com restaurantes, bares, lojas, cafés e clubes noturnos.

Abraçando o conceito de Alt Luxury, o EAST atrai pessoas em seus bares e restaurantes e a abordagem é contemporânea para os cardápios e bebidas. Há os sabores especiais do Quinto, os coquetéis com inspiração asiática do Tea Room e o vibrante rooftop do Sugar. Sem contar que a arte está sempre presente no lobby do hotel com obras de diversos artistas da atualidade. É o local perfeito para quem quer ver e ser visto e aproveitar o melhor que o lado moderno da cidade tem a oferecer.

The Brando – turismo responsável na Polinésia Francesa

The Brando (Foto: Divulgação)

O The Brando, localizado no atol de Tetiaroa, no Tahiti, lidera o desenvolvimento de inúmeras tecnologias e iniciativas que causam um importante impacto não apenas ali, mas que servem de inspiração para projetos no mundo todo quando falamos de turismo sustentável. Ao trabalhar em conjunto com seu parceiro de administração sem fins lucrativos, o Tetiaroa Society, já trouxe diversas inovações, como o ar-condicionado em alto mar, que traz o primeiro sistema SWAC (Sea Water Air Conditioning), no qual retira a água quase 3 mil pés abaixo do nível do mar para resfriar todos os ambientes. Ainda possui mais de 4000 painéis solares ao longo da pista de pouso, responsáveis por 60% do consumo de eletricidade. Os aquecedores solares, inclusive, proporcionam toda a água quente do hotel.

O resort também encanta pela estrutura pois são 36 espaços privativos e cada um deles é isolado dos demais. São projetos modernos, pensados também para evitar desperdício de recursos e primar pelo isolamento acústico e ventilação nos espaços. Possui também o Teremoana Residence, uma casa de 279m2 aninhada entre a vegetação para hospedar seis adultos com crianças ou famílias grandes com equipe de apoio. Com tantas qualidades é imprescindível incluir o The Brando em seu roteiro!

Alta Mare by Andronis – relaxar em suas exclusivas suítes na Grécia

Alta Mare by Andronis (Foto: Divulgação)

Não à toa, o Alta Mare by Andronis (uma das propriedades do grupo familiar Andronis), é considerado um dos melhores hotéis de luxo pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2024. Este hotel está localizado em Oia, uma das cidades mais atraentes de Santorini, ao norte da ilha. Entre os atrativos, está a arquitetura tradicional, a vista deslumbrante para o mar Egeu e a super exclusividade – afinal, são apenas 9 suítes, todas com piscina privativa e banheiras de hidromassagem.

Seu spa, o Mare Sanus, apresenta um menu wellness completo e cheio de surpresas. O tratamento Energy, por exemplo, é uma massagem revigorante e poderosa, que mistura aromas e especiarias para limpar o corpo e impulsionar a energia. Já o Rest & Calm é um convite para uma jornada meditativa que transporta para um relaxamento profundo.

Outra vantagem é a localização na Caldeira que facilita programar um giro pela ilha. Uma boa dica é o passeio no barco Andronis Ferretti com duração de quatro horas, com passagens por Imerovigli, Skaros, Fira, Akrotiri e o Indian Rock.

