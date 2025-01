Verão na estrada: confira cuidados essenciais com o veículo para viajar sem preocupações (O verão exige atenção redobrada às altas temperaturas, que podem causar danos aos veículos. (Foto: Envato Imagens))

Planejar uma viagem pode demandar tempo, especialmente na alta temporada, quando os preços tendem a subir. Além disso, o verão exige atenção redobrada às altas temperaturas, que podem causar danos ao seu veículo. A maresia, por exemplo, pode provocar oxidação dos metais, levando à ferrugem e comprometendo a estrutura do automóvel.

O gerente de marketing do V1, Vinícius Carneiro, traz dicas essenciais para proteger seu veículo durante as férias de verão.

Evite exposição ao sol: A incidência de raios ultravioleta pode prejudicar a pintura do veículo, além de reduzir a vida útil dos pneus e do painel. “O ideal é estacionar em locais cobertos ou com sombra. Outra alternativa é usar capas de proteção para carros e películas nos vidros, protegendo o veículo da luz solar”, explica Vinícius.

Cuide do Sistema de Arrefecimento: Responsável por manter a temperatura do motor, o sistema de arrefecimento exige cuidados especiais durante o verão. Vinícius destaca a importância de nunca utilizar água comum no radiador: "O líquido de arrefecimento varia de acordo com cada veículo. Por isso, é indispensável consultar o manual do proprietário para saber qual líquido é recomendado."

Revise o ar-condicionado: Antes de pegar a estrada, é fundamental realizar uma revisão completa no ar-condicionado, garantindo que ele funcione adequadamente e evitando imprevistos. Por isso, mantenha a higienização do ar-condicionado em dia, realizando a manutenção conforme indicado no manual do proprietário.

Bateria: Altas temperaturas também afetam a bateria, e o calor extremo pode acelerar a evaporação do líquido interno. "Realizar manutenções periódicas é sempre importante para assegurar o bom funcionamento do automóvel. Com as baterias não é diferente, já que elas tendem a perder mais carga no verão", esclarece Vinícius.

Pneus: A pressão dos pneus pode ser impactada pelo calor intenso, resultando em maior desgaste da borracha. Por isso, é fundamental verificar periodicamente a calibragem para evitar problemas.

Óleo e filtros: Para garantir o funcionamento adequado do veículo, a troca de óleo e a substituição dos filtros são indispensáveis. "As peças do motor precisam estar devidamente lubrificadas para evitar desgastes. A troca periódica do óleo lubrificante é imprescindível para prevenir danos às peças internas e prolongar a vida útil do motor", detalha Vinícius.

Locação de veículos: uma solução prática e segura

Para economizar e evitar contratempos, a locação de carros é uma alternativa prática e segura para viajar com tranquilidade. No V1, por exemplo, o usuário aluga um veículo sem enfrentar filas e burocracias, realizando todo o processo — do cadastro à escolha e entrega do automóvel — diretamente pelo celular. “A comodidade de não se preocupar com despesas de manutenção, troca de óleo, calibragem dos pneus ou revisões, aliada à possibilidade de escolher o carro ideal para suas necessidades e orçamento, torna a experiência de viajar de carro ainda mais prazerosa”, finaliza Vinícius.

