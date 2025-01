Estação Férias do Museu da Língua Portuguesa tem brincadeiras e oficinas para bordar, desenhar e musicar (Fachada do Museu da Língua Portuguesa (Foto: Ana Mello Fotografia))

Espaços para desenhar com o corpo todo e bordar com lãs coloridas. Instalação com utensílios de cozinhas e outros objetos inusitados para serem usados como instrumentos musicais. Bonecos e bonecas disponíveis para serem manuseados. Performances musicais e teatrais. Tudo isso fará parte da programação da Estação Férias – Entre festejos e brinquedos do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Em diálogo com a mostra temporária Vidas em Cordel, as atividades vão acontecer entre 11 e 31 de janeiro, de terça a domingo, das 10h às 17h, no Pátio B e na calçada do Museu. Não precisa pagar nada: é só chegar e começar a brincar.

Mostra temporária “Vidas em Cordel” (Foto: Guilherme Sai)

A programação será comandada pela equipe do Pé de Brincadeira, formada por pedagogos e artistas. Eles vão acompanhar as ações e auxiliar as crianças e suas famílias no que for necessário. A ideia, porém, é criar um espaço de livre entretenimento.

De terça a domingo, quem vier ao Pátio B do Museu terá acesso a quatro instalações. Na EntreFios & EntreLaços, as crianças serão instigadas a bordar desenhos impressos em xilogravura ou até mesmo explorar a própria criatividade utilizando retalhos de tecidos variados como algodão cru, juta e talagarça com linhas e lãs coloridas. No espaço A…Risque-se, todas as pessoas são convidadas a pintar com as mãos, com os pés ou até mesmo com corpo todo usando, por exemplo, giz de cera – neste lugar, o que vale é o traço livre.

Já na experiência Toca Tudo estarão disponíveis objetos do cotidiano, incluindo utensílios de cozinha, para que possam ser utilizados como instrumentos musicais. Por fim, em BrinqueAqui BrinqueAcolá, bonecos e bonecas de mamulengo e de pano poderão ser manuseados pelo público para que criem histórias.

Além disso, a programação contará com um espaço de descanso chamado Quero Sossego e um caminho, denominado Rotas da natureza, convidando o público a sentir elementos da natureza como sementes de frutos. Todas essas experiências serão montadas em espaços coloridos e lúdicos a fim de criar um ambiente aconchegante e seguro a todas as crianças.

Aos fins de semana

Nos sábados e domingos da Estação Férias – Entre festejos e brinquedos o público terá também acesso a shows, performances teatrais e banho de mangueira.

No dia 11 de janeiro (sábado), às 14h, o grupo Carimbó é o BICHO! apresenta o espetáculo Baile da Bicharada. Animais amazônicos e a culinária paraense são os temas das canções do repertório, movido ao ritmo do carimbó.

A Cia. Fuxico de Teatro ocupa o Pátio B, no dia 18 de janeiro (sábado), das 11h às 13h, com o Teatro Lambe Lambe – Fases da Vida. Por meio de um pequeno buraco em uma caixa, o espectador poderá assistir a três narrativas: A Bailarina, A arte de ser feliz e A Espera.

Na mesma data, a partir das 14h, a companhia de Cris Barulins utiliza pandeiros, pandeirolas e pandeirões no show Pandeirodê. Além de músicas autorais, o conjunto toca clássicos como Marinheiro Só em ritmos como samba, baião e até mesmo rock.

No dia 25 de janeiro (sábado), a Caravana Lúdica espalha mais de 60 jogos pelo Pátio B. Quem comparecer poderá mexer em tabuleiros tradicionais e outros mais modernos, por exemplo, das 11h às 15h. Já às 14h, Maria Eugênia Tita compõe a performance Cabeção pelo Mundo com os artistas Cimara Fróis e Alissom Lima. Juntos, eles preparam músicas com acordeom e cavaquinho e convidam as crianças e suas famílias a dançarem-nas juntas.

Caravana Lúdica (Foto: Daniela Pereira)

Já aos domingos, nos dias 12, 19 e 26 de janeiro, a atividade Brincadeiras refrescantes para dias ensolarados, com o Pé de Brincadeira, será a principal atração – e ideal para os dias de calor. Das 11h às 15h, a criançada vai se divertir e, claro, se refrescar com banho de chuva com regador, bacia d’água e pequenas piscinas de plástico. Haverá, ainda, algumas competições inusitadas, como carregamento de água com peneira.

Mostra temporária Vidas em Cordel

Em cartaz no Pátio B até fevereiro, a mostra temporária Vidas em Cordel dá espaço a histórias de vida de pessoas comuns e famosas no formato de literatura de cordel. Entre as histórias selecionadas, há três de pessoas que viveram no território da Luz, onde o Museu está localizado: Cleone Santos, César Vieira e MC Kawex. Com curadoria do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio e da xilogravadora Lucélia Borges, é um projeto correalizado com o Museu da Pessoa.

