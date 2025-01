Destinos imperdíveis para passar a virada do ano com conforto e estilo - (crédito: Uai Turismo)

Destinos imperdíveis para passar a virada do ano com conforto e estilo ( Prado, no sul da Bahia, é o destino perfeito para quem deseja tranquilidade e contato com a natureza. (Foto: Divulgação))

A chegada do Ano Novo é uma oportunidade perfeita para recarregar as energias e iniciar o próximo ciclo com serenidade e alegria. Para quem busca uma experiência única na virada, longe de muita bagunça, hotéis e pousadas cuidadosamente selecionados em destinos encantadores como Prado-BA e Campos do Jordão-SP!

Prado-BA: Paraíso à beira-mar

Prado, no sul da Bahia, é o destino perfeito para quem deseja tranquilidade e contato com a natureza. Suas praias paradisíacas, combinadas com uma rica cultura e hospitalidade ímpar, criam um cenário irresistível para a virada do ano.

Entre as opções de hospedagem, a Pousada Casa de Maria se destaca como uma das melhores alternativas para quem deseja fugir das grandes celebrações. Localizada estrategicamente a apenas 250 metros da Praia de Novo Prado e a 600 metros do centro da cidade, a pousada conta com 24 confortáveis apartamentos.

Na área de lazer, os hóspedes podem desfrutar de piscina, sauna, bar, restaurante, espaço fitness completo e um charmoso rooftop equipado com telescópio para observar a lua e as estrelas. Além disso, a pousada oferece serviços sustentáveis e é pet friendly, proporcionando uma experiência acolhedora e diferenciada.

Um diferencial importante é que a Casa de Maria não aceita reservas para menores de 17 anos e é a única pousada de Prado a ostentar o selo Ecolíderes do Tripadvisor, destacando-se por suas práticas ecológicas.

Mais informações sobre hospedagem através do site e do Instagram @pousadacasademaria.

Campos do Jordão: Charme Alpino e natureza

Para quem busca o frescor da montanha na virada de ano, Campos do Jordão é uma excelente escolha. Com sua arquitetura de inspiração alemã, pinheiros majestosos e clima acolhedor, a cidade se transforma em um cenário encantador durante as festas de fim de ano com decoração temática e queima de fogos.

O I am Boutique Hotel, administrado pela Hotelaria Brasil, oferece uma experiência inovadora e sustentável. Construído com containers revestidos, o hotel combina design contemporâneo com conforto. Para o Réveillon, o hotel preparou um brunch especial no dia 1º de janeiro, das 9h às 12h, incluído na diária, garantindo um toque diferenciado às celebrações.

Mais informações podem ser adquiridas por meio do whatsapp: (12) 9916-6679 ou pelo site

