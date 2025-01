Opções para aproveitar as férias com as crianças em Belo Horizonte - (crédito: Uai Turismo)

Opções para aproveitar as férias com as crianças em Belo Horizonte (Hot Wheels City Experience (Foto: Divulgação))

As férias são o momento perfeito para desconectar as crianças das telas e oferecer a elas experiências enriquecedoras e divertidas. Belo Horizonte e região possuem opções variadas que combinam lazer, aprendizado e contato com a natureza.

LEIA TAMBÉM: 5 atrações imperdíveis em Punta Gorda, no sudoeste da Flórida

Parque Guanabara

Um clássico da diversão, o Parque Guanabara, localizado na região da Pampulha, é sinônimo de alegria para toda a família. Com atrações como roda-gigante, carrossel e brinquedos radicais, o espaço proporciona momentos inesquecíveis em um ambiente seguro e acolhedor.

Parque Guanabara (Foto: Divulgação)

Parque das Mangabeiras

Para quem busca conexão com a natureza sem sair da capital, o Parque das Mangabeiras é uma excelente opção. Com trilhas, áreas de piquenique e uma bela vista da cidade, o local permite que as crianças gastem energia enquanto aprendem sobre a fauna e flora da região.

Parque das Mangabeiras (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Em Gonçalves, sul de Minas, Natal Por Várias Mãos ilumina a cidade com trabalhos manuais, valorizando o espírito colaborativo

Zoológico de Belo Horizonte

O Zoológico de Belo Horizonte é outra atração imperdível. Com uma ampla diversidade de animais e projetos de educação ambiental, o passeio é uma oportunidade de ensinar às crianças a importância da preservação da natureza enquanto elas exploram e se encantam com espécies de todo o mundo.

Museu de Ciências Naturais PUC Minas

Para os pequenos curiosos, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas é uma viagem fascinante pela história da vida na Terra. Com fósseis de dinossauros, réplicas de animais pré-históricos e exposições interativas, o espaço é ideal para unir diversão e conhecimento.

Museu de Ciências Naturais PUC Minas (Foto: Uai Turismo)

Exposição As Fantásticas Fábulas de La Fontaine

Uma atração imperdível para toda a família, especialmente para as crianças, é a exposição “As Fantásticas Fábulas de La Fontaine”, localizada no piso L4 do Shopping Diamond Mall. Com entrada gratuita, a exposição estará disponível até o dia 02 de fevereiro, proporcionando uma experiência educativa e divertida, repleta de encantamento e aprendizado sobre as clássicas fábulas do escritor francês.

LEIA TAMBÉM: 5 tradições natalinas pelo mundo para conhecer

Hot Wheels City Experience

Para os fãs de aventuras sobre rodas, a Hot Wheels City Experience no Minas Shopping é a escolha certa. O evento, que acontece até o final de janeiro no estacionamento G3, oferece atividades interativas que transportam os participantes para o universo das pistas radicais e dos carros mais famosos do mundo.

Hot Wheels City Experience (Foto: Divulgação)

Tutankamon, uma experiência imersiva

Outra sugestão é “Tutankamon, uma experiência imersiva”, que estará no BH Shopping – BR-356, 3049 – Belvedere – Estacionamento Piso Ouro Preto – Acesso Portaria H, de 03 de janeiro de 2025 a 30 de março de 2025. A exposição oferece uma jornada única, permitindo aos visitantes uma imersão no mundo do faraó egípcio Tutancâmon, com uma rica combinação de tecnologia, artefatos e recriações digitais. Além de explorar a vida e o legado de um dos monarcas mais conhecidos do Egito Antigo, o público poderá experimentar a história de uma maneira inovadora, graças à utilização de recursos imersivos como projeções, realidade aumentada e ambientes interativos.

Inhotim

Para quem deseja explorar além de Belo Horizonte, Inhotim, localizado em Brumadinho, é uma opção que une arte, natureza e cultura. O instituto oferece uma programação educativa e um ambiente repleto de jardins deslumbrantes e instalações artísticas, tornando o passeio inesquecível para todas as idades.

Sala ‘Desvio para o Vermelho’ Inhotim (Foto: Uai Turismo)

LEIA TAMBÉM: Feliz Natal e Ano Novo nos Parques da Universal, em Orlando

Com essas opções, é possível planejar uma agenda repleta de momentos especiais que unem diversão, aprendizado e novas descobertas, transformando as férias em uma experiência única para toda a família.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo