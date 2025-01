Viagens no verão devem injetar R$ 148 bilhões na economia brasileira (Entre aqueles que irão viajar na época mais quente do ano, a maioria escolheu um destino com praia, sendo o preferido por mais da metade dos brasileiros (54%) para curtir as férias. (Foto: Divulgação))

Mais de um terço (35%) dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. São 59 milhões de pessoas com planos para aproveitar o verão. A expectativa é de que o turismo movimente R$ 148,3 bilhões neste período, considerando o gasto médio de R$ 2.514,00 declarado pelos entrevistados. O valor representa uma alta de 34% em relação ao verão anterior, quando a média de gasto foi de R$ 1.877,00.

LEIA TAMBÉM: Clara Arte: hospedagem com acesso direto ao Inhotim

As informações são da pesquisa inédita Tendências de Turismo Verão 2025 – comportamento da população brasileira, feita pelo Ministério do Turismo (MTur) e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.



Confira AQUI os dados da pesquisa.

Entre aqueles que irão viajar na época mais quente do ano, a grande maioria (97%) escolheu um destino nacional e a praia é o principal atrativo, sendo o preferido por mais da metade dos brasileiros (54%) para curtir as férias. Em segundo lugar estão as atrações de natureza/ecoturismo (10%), seguidas por aventura e saúde/bem-estar, ambos com 5%.

“O turismo brasileiro vive um momento de quebra de recordes e bons resultados para o setor e a temporada de Verão será decisiva para um 2025 ainda melhor. A pesquisa contribui para entender quais destinos devem receber mais turistas na alta temporada e também nos auxiliam a direcionar as políticas públicas de maneira assertiva, a partir da melhoria da infraestrutura turística local, da qualificação profissional e promoção dos destinos, entre outros”, declarou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

LEIA TAMBÉM: Possibilidades culturais no Brasil em 2025

Com o aumento da duração do período da viagem, média de 12 dias nesta temporada, fatores como belezas naturais, preço baixo e a possibilidade de reencontrar familiares e amigos se destacaram entre os principais motivos na hora de escolher um destino turístico.

“Os brasileiros seguem valorizando as belezas naturais do país e vão passar mais tempo de férias, além de gastar mais, movimentando a economia dos estados, promovendo uma maior circulação da renda que, neste verão, deve chegar a R$ 148,3 bilhões, um valor expressivo considerando um único setor”, concluiu Sabino.

Conheça o Brasil

Uma parceria entre o Ministério do Turismo e companhias aéreas deverá aumentar para 29,8 milhões o número de assentos em voos domésticos no próximo verão. A previsão é de que sejam ofertados 3,2 milhões de assentos a mais, número que corresponde a um crescimento de 12% na comparação com a temporada passada. A expectativa é de que o número de voos internos disponíveis aumente em 17,8 mil, chegando a um total de 184 mil, resultado 10,7% acima do total verificado em 2023.

LEIA TAMBÉM: Atração turística: Bar do Alemão faz 45 anos em Curitiba

Metodologia

A Nexus realizou 5.542 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas entre 14 e 28 de outubro de 2024. A pesquisa foi realizada a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo