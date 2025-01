Hotéis em containers: A nova tendência que revoluciona o turismo sustentável (Essa abordagem arquitetônica, reflete o crescente interesse por soluções ecológicas e criativas no mercado de hospedagem. (Foto: Divulgação))

Os hotéis em containers estão se consolidando como uma das maiores tendências do setor hoteleiro, unindo inovação, sustentabilidade e design moderno. Essa abordagem arquitetônica, reflete o crescente interesse por soluções ecológicas e criativas no mercado de hospedagem.

E a tendência vai além do apelo visual. A utilização de containers reduz significativamente o impacto ambiental, promovendo práticas sustentáveis desde a construção até a operação. Por serem estruturas modulares, os containers permitem maior flexibilidade no design e, muitas vezes, aceleram o processo de montagem em comparação aos métodos tradicionais de construção.

O I am Boutique Hotel, localizado em Campos do Jordão e administrado pela Hotelaria Brasil, é um exemplo que se destaca nesse cenário. Construído com containers revestidos, o hotel combina uma estética contemporânea com soluções inovadoras que atraem hóspedes em busca de experiências únicas. A ideia de transformar uma estrutura industrial em um espaço sofisticado, confortável e sustentável tem ganhado adeptos por aliar funcionalidade e exclusividade.

I Am Boutique Hotel (Foto: Reprodução Site)

Além de sua arquitetura, o I am Boutique Hotel oferece experiências personalizadas que ressaltam sua conexão com a natureza e o bem-estar dos hóspedes. Passeios de quadriciclo, momentos relaxantes no Spa, yoga ao ar livre e experiências gastronômicas, como piqueniques e degustações de produtos locais, tornam a estadia ainda mais especial.

A tendência de hotéis em containers não se limita ao Brasil. Em várias partes do mundo, projetos semelhantes têm sido implementados em áreas urbanas e rurais, mostrando a versatilidade dessa solução. Esses hotéis atendem tanto ao público que busca experiências exclusivas quanto aos viajantes conscientes, que valorizam práticas mais ecologicamente responsáveis, um público crescente que está redesenhando o futuro do turismo.

