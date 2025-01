Dicas para facilitar a viagem de cruzeiro com crianças (Cada vez mais, as famílias estão optando pelos cruzeiros como alternativa ideal, unindo conforto, destinos incríveis e uma variedade de atrações para todas as idades. (Foto: Divulgação))

Viajar com crianças pode gerar muitas dúvidas, desde a escolha de um destino que agrade adultos e pequenos, até questões de segurança, estrutura para os menores e o custo-benefício da viagem. Cada vez mais, as famílias estão optando pelos cruzeiros como alternativa ideal, unindo conforto, destinos incríveis e uma variedade de atrações para todas as idades.

“O setor de cruzeiros tem experimentado um crescimento impressionante desde 2023 e isso reflete diretamente na diversidade de opções disponíveis para famílias. Hoje, as principais companhias marítimas estão investindo em experiências que atendem a todas as faixas etárias, com atrações que encantam crianças e oferecem conforto e conveniência para os pais”, afirma Paulo Papoy, CEO da Krooze.

Além de roteiros que já são uma atração por si, as companhias oferecem entretenimento infantil, áreas temáticas, segurança e conveniências que tornam a experiência a bordo ainda mais personalizada, de acordo com o estilo de cada família. A seguir, confira dicas essenciais para quem vai embarcar com crianças e conheça as atrações oferecidas pelas principais empresas do setor:

Dicas Krooze para pais de primeira viagem em cruzeiros com crianças:

Escolha o itinerário ideal para a família

Priorize excursões em terra que combinem com o estilo das crianças que estarão com você e o nível de atividade física adequado para elas.

Considere cabines conjugadas

As cabines interligadas são uma excelente opção para famílias, oferecendo conforto e praticidade. Informe-se sobre essa possibilidade ao fazer a reserva.

Reserve berços com antecedência

Para quem viaja com bebês, garanta a disponibilidade de berços, que são limitados em todas as companhias marítimas.

Leve carrinhos de bebê dobráveis

Carrinhos compactos são úteis para embarques, desembarques e excursões em terra. Eles também facilitam a locomoção a bordo.

Verifique a autonomia das crianças para atividades

Lembre-se de que, para participar de atividades desacompanhadas, é necessário que as crianças tenham autonomia para usar o toalete.

Atrações para crianças das principais companhias:

Costa Cruzeiros

A Costa Cruzeiros também pensa em cada etapa da infância e adolescência. Crianças de até 3 anos podem brincar na Squok Baby Area, acompanhadas dos pais, com atividades como pintura e jogos lúdicos. Para os pequenos de 3 a 11 anos, o Squok Club oferece experiências musicais, esportivas e recreativas, com festas até meia-noite. Os adolescentes de 12 a 17 anos têm à disposição a Teen Zone, onde podem participar de jogos, atividades manuais e aproveitar uma discoteca noturna para socializar e se divertir.

Disney Cruise Line

A Disney Cruise Line combina a magia dos personagens com experiências únicas para todas as idades. Todas as atividades a bordo giram em torno de princesas, heróis e vilões das histórias da Disney, Pixar e Marvel. Entre os destaques estão jantares temáticos de Star Wars, piqueniques com personagens de Frozen e brincadeiras interativas com Mickey e Minnie, que encantam desde as crianças mais novas até os adultos fãs do universo Disney. Os cruzeiros da Disney ainda contam com berçários para crianças de 6 meses a 3 anos (ou idades de 1 a 3 anos para itinerários Transatlânticos, Canal do Panamá e Havaí) e oferecem horas extras para acomodar as muitas atividades dos navios.

Carnival Cruise Line

A diversão é garantida nos navios da Carnival, especialmente no Mardi Grass, Jubilee e Celebration, que abrigam o playground com a primeira montanha-russa dos mares, a BOLT. Muitos navios também contam com o parque aquático WaterWorks e o SportSquare, um espaço completo com minigolfe, quadra de basquete e um caminho aéreo de cordas. A companhia ainda oferece o Camp Ocean, um programa para crianças de 2 a 11 anos, que são divididas em três faixas etárias – pinguins (2 a 5 anos), arraias (6 a 8 anos) e tubarões (9 a 11 anos). Cada grupo possui áreas de recreação específicas, repletas de brinquedos, jogos, artesanato e vídeos apropriados para cada idade. A companhia ainda oferece atividades com profissionais especializados para crianças de menos de dois anos, com arte, histórias e atividades sensoriais.

Norwegian Cruise Lines

A Norwegian Cruise Lines (NCL) possui atrações pensadas para diferentes faixas etárias. Para os pequenos de até 4 anos, o Programa Guppies proporciona momentos de brincadeiras em família. Já para crianças de 3 a 12 anos, a Splash Academy oferece atividades como artesanato, esportes e noites temáticas, com uma programação flexível que permite personalização. Para os adolescentes de 13 a 17 anos, o programa Entourage é um destaque, oferecendo atividades criativas como música, graffiti, esportes e produção de filmes, além de um clube de dança exclusivo à noite.

MSC

A MSC Cruises oferece atividades para todas as idades, com atrações que variam de tirolesas e parques aquáticos a programas exclusivos. Entre os destaques estão a LEGO Experience On Board, que proporciona diversão com uma ampla variedade de peças e brinquedos, e a competição de dança MSC Dance Crew, para hóspedes de 10 a 17 anos. Além disso, o Masterchef At Sea Juniors transforma crianças de 5 a 12 anos em pequenos chefs, trazendo o famoso programa de TV para o alto-mar em forma de competição teatral. A bordo de um MSC, os pais também poderão deixar seus bebês no Baby Care em horários específicos, onde eles serão cuidados por pessoas qualificadas e dedicadas.

Princess

A bordo do Discovery at Sea, a Princess oferece o Camp Discovery para crianças e adolescentes. Os pequenos de 3 a 7 anos poderão curtir a Treehouse, espaço temático onde poderão dançar, fazer festa do pijama com filmes e brincar com legos. Para as crianças de 8 a 12 anos, o Lodge é o espaço perfeito para competições, show de talento, noite temáticas e caça ao tesouro. Para adolescentes de 13 a 17 anos, The Beach House oferece noite de cinema, aulas de hip hop e competições esportivas.

