Embratur reforça laços entre Brasil e Benin em visita histórica com foco no afroturismo

Representando o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Agência, Tania Neres, inicia, nesta quarta-feira (8), uma visita oficial ao Benin, na África Ocidental, com uma agenda voltada para o fortalecimento das relações culturais, turísticas e históricas entre os dois países.

A missão, que segue até domingo (12), ocorre em um momento estratégico, dado o crescente interesse em aprofundar as conexões entre o Brasil e o continente africano, sobretudo no campo do turismo de raízes, segmento no qual os turistas viajam em busca do conhecimento sobre seus antepassados.

Tania Neres será recebida em Cotonou, capital econômica do Benin, e participará de reuniões em Uidá e Porto-Novo, cidades de grande relevância histórica para a diáspora africana. Entre os compromissos, destacam-se encontros com autoridades locais e visitas a pontos emblemáticos, como o Couvent Sakpata e o Temple des Pythons. A agenda também inclui a participação no Festival das Culturas Ancestrais Vodun, uma celebração das tradições culturais e religiosas do Benin.

De acordo com a coordenadora de Afroturismo da Embratur, o ponto alto será a reunião do Comitê de Implementação da Cooperação Cultural Brasil-Benin-Brasil. “O diálogo abordará iniciativas para fortalecer os laços bilaterais e explorar oportunidades no campo das artes, do patrimônio cultural e do audiovisual, alinhando-se ao Memorando de Entendimento Cultural assinado em 2024”, destacou.

A visita de Tania Neres ao Benin simboliza um passo importante na reconstrução de laços históricos e culturais entre o Brasil e o continente africano. Com um foco no afroturismo e na ancestralidade, a missão reforça o compromisso de ambos os países em transformar suas conexões em oportunidades reais de cooperação, respeito mútuo e desenvolvimento.

Afroturismo

Em março de 2024, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, já havia ressaltado a importância de reconstruir laços históricos e culturais durante um encontro com dirigentes do Benin em Brasília. “Temos identidade, história e dois povos que compartilham uma alegria profunda. O mundo precisa disso”, declarou Freixo na ocasião.

Além disso, temas como a isenção de vistos para brasileiros viajando ao Benin e a criação de projetos conjuntos de preservação do patrimônio cultural são vistos como potenciais catalisadores para o fortalecimento da relação.

História e laços compartilhados

O Brasil e o Benin compartilham uma conexão ancestral profunda, marcada pela diáspora africana e pela contribuição cultural de povos africanos no Brasil. A cidade de Salvador (BA), com sua herança afro-brasileira, é um elo simbólico entre as duas nações.

Para as autoridades beninenses, o turismo pode ser a principal ferramenta para reaproximar os dois países. “Queremos que o Benin seja o elo que conecte o Brasil à África, reconstruindo a fraternidade que nos une por meio de nossos ancestrais”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Benin, Olusgehun Bakari.

O ministro de Estado da Economia e Finanças de Benin, Romuald Wadagni, reafirmou a importância de um projeto comum entre os dois países. “Seria interessante construirmos uma ‘passarela’ entre Brasil e África, uma vez que 56% dos brasileiros são de origem africana. Temos que reconstruir e reaproximar o que temos em comum: a nossa fraternidade, os nossos ancestrais. Queremos construir algo novo para que possamos compartilhar algo juntos”, afirmou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Benin, Olusgehun Bakari, também acredita que o turismo é o segmento que pode aproximar, ainda mais, o Brasil e o país africano. “Reforçar e apostar no turismo é necessário para uma ligação direta entre os dois países. Queremos que Benin seja o elo, a principal ligação do Brasil com a África. Queremos que os brasileiros sejam isentos de visto”, finalizou.

