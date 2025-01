“Partiu Orlando”: KFC lança promoção para levar fãs aos parques do Universal Orlando Resort (O KFC Brasil acaba de lançar a promoção que vai levar um sorteado junto com outros três acompanhantes para curtirem os parques do Universal Resort, em Orlando (EUA). (Foto: Divulgação))

Já pensou em viver uma experiência completa nos icônicos parques temáticos do Universal Orlando Resort, nos EUA, com três acompanhantes? Em uma parceria inédita, o KFC Brasil agora pode tornar esse sonho realidade, com a promoção “Partiu Orlando”. O prêmio inclui uma viagem completa para quatro pessoas, com passagens aéreas, transporte terrestre, hospedagem no estiloso Universal Cabana Bay Beach Resort, e entradas para os três parques do complexo – Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, e o parque aquático temático Universal Volcano Bay-, que oferecem uma combinação única de aventuras emocionantes e imersões em universos cinematográficos icônicos.

É muito simples participar. Entre os dias 14 de janeiro e 12 de fevereiro de 2025, a cada R$ 30 reais em compras realizadas nos restaurantes selecionados pelo país, ou mesmo no delivery, o consumidor recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio. E para os amantes dos famosos baldes de frango frito da rede, a chance de ganhar é ainda maior: quem adquirir um balde – seja da linha tradicional ou das edições limitadas Minions e Jurassic World – ganha um número extra da sorte. O regulamento completo com detalhes de como participar da promoção, além da lista completa de lojas podem ser consultados aqui.

“Estamos muito animados em proporcionar essa vivência única para um fã da nossa marca poder compartilhar momentos inesquecíveis ao lado de pessoas especiais. Essa campanha reflete o compromisso do KFC em continuar criando experiencias diferenciadas para os nossos consumidores, trazendo nosso icônico balde de frango como protagonista”, destaca Fernanda Harb, diretora de marketing do KFC Brasil no Grupo IMC (International Meal Company).

Além da viagem da promoção, que por si só já é uma experiência incrível, outro destaque da campanha é a edição limitada de baldes, com design inspirado nas franquias Minions e Jurassic World. Disponíveis para compra tanto no balcão, quanto no delivery, esses novos modelos são itens de desejo tanto dos fãs da marca quanto de amantes do cinema e do entretenimento.

