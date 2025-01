Jardim Atlântico Beach Resort: carnaval com tranquilidade e em meio a natureza na Bahia (O Jardim Atlântico Beach Resort faz da cidade baiana o destino ideal para quem deseja colecionar memórias inesquecíveis neste feriado. (Foto: Divulgação))

Está em busca do destino perfeito para o Carnaval? Em Ilhéus, no sul da Bahia, existe um paraíso que combina opções de lazer, tranquilidade, conforto e beleza natural em um só lugar. Com uma programação especial para toda a família, infraestrutura impecável e um toque de exclusividade, o Jardim Atlântico Beach Resort faz da cidade baiana o destino ideal para quem deseja colecionar memórias inesquecíveis neste feriado.

LEIA TAMBÉM: Koloa Concept Hotel, no Piauí, estreia projeto gastronômico “Casa Mar Por”

De 28 de fevereiro a 5 de março de 2025, o resort oferece atividades que vão dos blocos infantis ao Baile de Carnaval e desfiles de fantasia, garantindo a diversão de crianças e adultos. A cultura local é valorizada com oficinas de percussão afrobaiana e dinâmicas inspiradas no cacau. Para quem busca relaxar, a programação inclui o “Hidro Sunset” à beira da piscina e outras experiências lúdicas.

Outra atividade que é bastante popular no período é a oficina de customização para crianças e adultos. Os hóspedes interessados em participar são orientados a trazer uma camiseta branca na bagagem e participam da ação que transforma as peças em itens únicos. No dia seguinte, pais e filhos vestem suas criações e exibem os looks criados durante o desfile do Bloco Pais e Filhos.

Localizado em uma área de 34 mil metros quadrados de frente para o mar, o Jardim Atlântico une o melhor de dois mundos por ser, ao mesmo tempo, um resort urbano, localizado a apenas seis quilômetros do centro histórico de Ilhéus, e pé na areia. Com 129 apartamentos divididos em seis categorias – que vão de quartos standards a sofisticadas suítes master com hidromassagem – o conforto é garantido. Todos os apartamentos oferecem amenities de banho, TV, ar-condicionado, cofre, frigobar e secador de cabelos, e as tarifas incluem café da manhã.

LEIA TAMBÉM: Regras para embarque internacional com Pets

A estrutura do resort é pensada para agradar a todos os perfis: piscinas com hidromassagem, quadras esportivas, sauna, sala fitness, salão de jogos e um kid’s club. Destaque também para o restaurante, o único da região com certificação ISO 9001, onde o cardápio combina pratos regionais e internacionais, acompanhado de música ao vivo à noite.

A parceria com a Ecosul Turismo oferece aos hóspedes 10% de desconto em passeios exclusivos, todos conduzidos por guias especializados em biologia e com doação de 1% do valor arrecadado para iniciativas de conservação. Entre os destaques está o snorkeling no Parque Marinho da Pedra de Ilhéus, formação rochosa de três ilhas que fica a apenas 4 quilômetros da costa. O passeio de lancha é feito em pequenos grupos e permite a participação de crianças a partir de 10 kg que se encantam com as diversas espécies de peixes que frequentam os recifes ao redor.

Mergulho no Parque Marinho da Pedra de Ilhéu (Foto: Reprodução Instagram Ecosul Turismo)

Outras opções são as saídas de barco para observação de botos-cinza ao longo da costa e os safáris pelo Rio Almada e Lagoa Encantada, programação especial para os adeptos do birdwatching. Os guias auxiliam na identificação dos pássaros aquáticos e de aves comuns da Mata Atlântica em um passeio que é encerrado com um banho de cachoeira.

LEIA TAMBÉM: “Partiu Orlando”: KFC lança promoção para levar fãs aos parques do Universal Orlando Resort

Em Ilhéus, você divide seu tempo entre momentos de intensa diversão, imersão nas belezas naturais e períodos de calmaria sentindo a brisa do mar. Seja com amigos ou família, o Carnaval no Jardim Atlântico Beach Resort promete ser uma experiência inesquecível.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo