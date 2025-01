Hotéis em Seychelles transformam o turismo através de práticas sustentáveis (Com sua rica biodiversidade, praias paradisíacas e águas cristalinas, Seychelles é um paraíso para os amantes da natureza. ;(Foto: Four Seasons Resorts))

Seychelles, um dos destinos mais exuberantes do mundo, é o lugar perfeito para quem busca um refúgio paradisíaco com responsabilidade ambiental. Cada vez mais, hotéis em Seychelles estão adotando práticas sustentáveis que não só preservam as belezas naturais do arquipélago, mas também oferecem uma experiência única e ecológica para seus visitantes.

LEIA TAMBÉM: Jardim Atlântico Beach Resort: carnaval com tranquilidade e em meio a natureza na Bahia

Com sua rica biodiversidade, praias paradisíacas e águas cristalinas, Seychelles é um paraíso para os amantes da natureza. Para garantir que essa riqueza seja preservada para as gerações futuras, vários hotéis do destino estão implementando iniciativas ecológicas, promovendo a sustentabilidade e incentivando práticas responsáveis de turismo.

Veja algumas práticas do setor hoteleiro de Seychelles para preservar o meio ambiente e minimizar o impacto do turismo:

Six Senses Zil Pasyon

(Foto: Six Senses Zil Pasyon)

O Six Senses Zil Pasyon é um exemplo impressionante de sustentabilidade na ilha de Félicité. O resort de luxo adota práticas rigorosas para reduzir o impacto ambiental, com a utilização de energia solar e a gestão eficiente da água.

Além disso, o hotel possui um sistema de compostagem, reduzindo o desperdício e contribuindo para a fertilização de seu jardim orgânico. Os visitantes também podem participar de atividades de conservação, como o plantio de árvores e a observação de tartarugas marinhas.

LEIA TAMBÉM: Koloa Concept Hotel, no Piauí, estreia projeto gastronômico “Casa Mar Por”

Constance Ephelia Seychelles

(Foto: Constance Ephelia Seychelles)

Seguindo uma abordagem de sustentabilidade através de diversas iniciativas o Constance Ephelia Seychelles na ilha de Mahé, utiliza tecnologia para otimizar o consumo de energia e água, além de promover a preservação da fauna local, incluindo programas de resgate e monitoramento de espécies marinhas e terrestres.

O hotel também adota políticas de redução de plástico, incentivando os hóspedes a utilizar garrafas reutilizáveis e fornecendo alternativas ecológicas para itens de uso diário.

Luxury Collection Resort

(Foto: North Island, a Luxury Collection Resort)

Em uma das ilhas mais exclusivas de Seychelles, North Island, o resort Luxury Collection tem um compromisso firme com a sustentabilidade. Com um conceito ecológico, o resort utiliza energia solar para abastecer suas operações e prioriza a conservação da biodiversidade local.

LEIA TAMBÉM: Hotéis em containers: A nova tendência que revoluciona o turismo sustentável

Além disso, todas as construções no resort foram projetadas para integrar-se ao ambiente natural, utilizando materiais de baixo impacto e promovendo o uso responsável dos recursos naturais. O hotel também realiza programas de educação e conscientização ambiental para os hóspedes.

Four Seasons Resort

(Foto: Four Seasons Resort Seychelles)

O Four Seasons Resort Seychelles, localizado na praia de Petite Anse, adota uma série de práticas sustentáveis, entre elas a utilização de materiais ecologicamente corretos e técnicas de construção verde. O resort também investe em projetos de conservação, como a preservação da flora nativa e a proteção das tartarugas marinhas.

O hotel oferece aos hóspedes a oportunidade de participar de atividades ecológicas, como plantio de corais e limpeza de praias, além de promover o uso de transporte sustentável, como bicicletas e carros elétricos.

Ações Sustentáveis em hotéis em Seychelles (Foto: Divulgação)

Ao escolher Seychelles como destino turístico, os viajantes não estão apenas desfrutando de paisagens deslumbrantes, mas também apoiando um movimento crescente de turismo sustentável.

LEIA TAMBÉM: Dicas para facilitar a viagem de cruzeiro com crianças

?Com hotéis comprometidos com a preservação ambiental e práticas ecológicas, Seychelles está pavimentando o caminho para um futuro mais verde, onde o turismo e a natureza podem coexistir de forma equilibrada e responsável.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo