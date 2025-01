Barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), são declaradas Patrimônio Cultural do Brasil - (crédito: Uai Turismo)

Barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), são declaradas Patrimônio Cultural do Brasil (Os barraqueiros e frequentadores da Praia do Futuro há muito reconhecem a relevância econômica e cultural desses espaços para a região. (Foto: Flickr MTur Destinos))

Em um movimento emblemático de preservação cultural e comunitária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na última terça-feira (07.01), a lei que reconhece as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), como Patrimônio Cultural Brasileiro. A medida, proposta pelo Congresso Nacional, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), destacando a importância desses espaços como núcleos de cultura e interação social.

Além de preservar as características arquitetônicas e operacionais das barracas, a iniciativa busca promover a rica herança cultural da região. A lei ressalta o papel desses locais como pontos de encontro, onde a comunidade se reúne para desfrutar da culinária cearense e participar de eventos culturais.

Os barraqueiros e frequentadores da Praia do Futuro há muito reconhecem a relevância econômica e cultural desses espaços para a região. A sanção da nova lei representa um avanço significativo na proteção das atividades que sustentam diversas famílias e impulsionam a economia local há gerações.

A legislação também estabelece diretrizes para a preservação e valorização das barracas, assegurando que elas permaneçam espaços de lazer acessíveis e sustentáveis. Isso inclui iniciativas conjuntas entre o governo e a comunidade para implementar práticas ambientais responsáveis e garantir que o desenvolvimento turístico respeite a autenticidade da região.

Mais Patrimônios

Além das barracas da Praia do Futuro, o Brasil é rico em patrimônios culturais que refletem sua diversidade e história. Um exemplo notável é o Pelourinho, no coração de Salvador, Bahia, conhecido por suas ruas de paralelepípedos, casas coloridas e igrejas barrocas. Este bairro histórico é um símbolo vibrante da cultura afro-brasileira e um ponto central do famoso Carnaval da cidade.

Outro exemplo imprescindível é o conjunto arquitetônico e urbanístico de Brasília, projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que exemplifica a modernidade do Brasil. O Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, preserva as ruínas de uma missão jesuíta do século XVII. Já o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, encanta com suas ladeiras íngremes e arquitetura colorida, refletindo o espírito do Brasil colonial.

