Azul anuncia mais de 15 mil assentos extras em Belo Horizonte durante o Carnaval de 2025 (A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em mais de 290 operações adicionais para o Carnaval de 2025, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. (Foto: Uai Turismo))

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, iniciou as vendas de voos extras para o Carnaval de 2025. Entre 26 de fevereiro e 9 de março, a companhia irá operar 108 voos adicionais, entre partidas e chegadas no BH Airport, em Confins, oferecendo mais de 15 mil assentos extras para destinos turísticos no Nordeste.

Serão mais de 7,5 mil assentos extras em voos partindo de Belo Horizonte para o Nordeste e mais de 7,5 mil em voos retornando para a capital mineira. As operações conectarão Belo Horizonte a cidades como João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Aracaju (SE), Salvador (BA) e Porto Seguro (BA). Os voos foram planejados para atender à alta demanda do período e facilitar o acesso dos Clientes aos principais destinos turísticos da região.

“Belo Horizonte tem um papel estratégico para a Azul, especialmente durante o Carnaval, quando a demanda por voos para destinos turísticos cresce significativamente. Estamos ampliando nossa oferta para garantir mais opções e flexibilidade aos nossos Clientes, além de contribuir para a conectividade e o fortalecimento do turismo regional”, destacou Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

“O ano de 2025 está cheio de feriados, o que promete trazer picos de movimentação de passageiros em diferentes meses. Mas, sem dúvidas, o Carnaval é um período especial e que atrai um volume considerável de turistas: tanto os que querem sair de Minas para aproveitar as praias e a festa tradicional em lugares como Rio de Janeiro e Salvador, mas também aqueles que querem vir para Belo Horizonte, que hoje tem um dos carnavais de maior sucesso no Brasil. No BH Airport preparamos uma operação especial com reforço de segurança e apoio aos passageiros para que tenham a melhor experiência no nosso terminal”, afirma o COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

Voos de Carnaval em todo o Brasil

A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em mais de 290 operações adicionais para o Carnaval de 2025, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte das operações será direcionada ao Nordeste, tradicionalmente um dos destinos mais procurados do feriado.

