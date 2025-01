Os melhores pores do sol em Belize (Sunset Tour em Belize (Foto: Belize Tourism Board))

Por um motivo ou outro, o pôr do sol é diferente durante as férias. Talvez seja estar num cenário diferente que nos faz abrandar e levantar o olhar para o céu. Observar o brilhar do astro-rei em tons de dourado enquanto ele se põe no horizonte é inspirador, e para os apaixonados é romântico. E “não há pôr do sol como o pôr do sol caribenho”. Em Belize, na América Central, não faltam locais “instagramáveis” para aproveitar o entardecer.

Aqui estão alguns para aproveitar o momento no destino:

Caye Caulker

Qualquer ilha será uma ótima pedida, mas La Isla Cariñosa, como Caye Caulker é carinhosamente chamada, é conhecida por seu nascer do sol deslumbrante. Se desejar aproveitar esse espetáculo natural, circule pela parte de trás de Caye Caulker e sente-se em um dos restaurantes próximos para apreciar a vista como um prelúdio às atividades noturnas. Uma alternativa é um passeio de barco ao pôr do sol, aliás uma romântica dica para os casais.

Hummingbird Highway

Aldeias pitorescas, cachoeiras à beira da estrada e saborosos tamales são apenas alguns motivos para fazer uma viagem pela rodovia mais encantadora de Belize. Os panoramas ao longo do caminho são imbatíveis e a “hora dourada” não é menos impressionante. Os pomares de laranja e as imponentes montanhas são tomados pelos últimos raios de sol, lançando um brilho dourado hipnotizante sobre as áreas do vale. Esse passeio ao pôr do sol fará com que você romantize o momento – com a sua playlist favorita então…

Mountain Pine Ridge

Um caleidoscópico de tons dourados permeia dentro e fora da copa dos pinheiros, criando uma experiência mágica. Depois de uma tarde explorando o sítio arqueológico maia Caracol, aproveitando Big Rock Falls e mergulhando no Rio On Pools, fique atento para contemplar o sol se pôr atrás das florestas. Mais um motivo para adicionar a Reserva Florestal Mountain Pine Ridge à sua lista de lugares imperdíveis em Belize.

Sarteneja

Essa tranquila comunidade pesqueira é um destino muitas vezes subestimado no norte de Belize, mas os moradores locais sabem há muito tempo que é o único lugar onde se pode experimentar um verdadeiro pôr do sol à beira-mar. “Onde o Sol se põe na água” é o slogan de Sarteneja e a aldeia conquistou plenamente o seu direito de se gabar. Comece o dia visitando as reservas naturais próximas e depois aprenda sobre a tradição única de construção de barcos de Sarteneja. À tardinha, observe as águas azul-marinho espelharem o céu rosa e laranja de algodão doce.

Esteja você procurando um momento romântico para compartilhar ou simplesmente perseguindo sua próxima selfie de férias, reserve alguns minutos para incluir em seu dia a beleza de um pôr do sol em Belize, pois certamente será um momento que não só irá ficar registrado na memória, como também irá te fazer encontrar a “Belicidade”.

