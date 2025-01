Perspectivas do setor hoteleiro para 2025 (Foto: Rodrigo Salomón Cañas/ Pixabay))

O setor hoteleiro brasileiro formula suas expectativas para 2025 que se inicia amanhã. Não obstante cenários de incertezas no âmbito econômico, cambial e tributário do país (em especial a iminente expectativa do fim do PERSE), as perspectivas atuais revelam tendência de crescimento moderado em relação a 2024 e significativo incremento de inovações nas operações hoteleiras.

Elenquei abaixo algumas das tendências para a hotelaria em 2025

Inovação tecnológica: A hotelaria deve prosseguir investindo em tecnologias que melhorem o planejamento, gestão e a experiência do cliente sem as quais não se tornará possível atingir aumentos substanciais de resultados.

Personalização: A I.A estará cada dia mais presente também na hotelaria, se tornando determinante na oferta de serviços cada vez mais personalizados aos hóspedes.

Sustentabilidade: Os hotéis buscarão formas de tornarem-se mais sustentáveis aos olhos de seus colaboradores e dos clientes, adequando-se às necessidades impostas pelas crescentes normativas ambientais e de governança corporativa que implicam em menos emissões de CO2, redução ou banimento de plásticos, uso de produtos recicláveis etc.

Experiências: Os meios de hospedagem, em especial os de lazer, deverão oferecer experiências verdadeiramente únicas para atender às expectativas de um público cada vez mais em busca de algo diferente.

Silent travel: Esta tendência já em curso ganhará mais força, com destinos e acomodações que priorizem a redução de ruídos e a leque de opções focadas no descanso, relaxamento, contemplação e desconexão das rotinas atribuladas dos viajantes. A procura por programas de sono em hotéis de lazer e resorts de luxo seguirá crescendo daqui em diante.

Microaventuras e escapadas: O viajante moderno estará cada vez mais interessado em microaventuras e escapadas curtas incluindo nestas opções a busca por “Day Use”, “One-Day Spa’s” entre outros.

Bleisure: A união entre trabalho e lazer durante a hospedagem ainda persistirá apesar do fim gradual do trabalho remoto e empresas voltando aos poucos a priorizar o trabalho presencial ou híbrido.

Destinos alternativos: O viajante moderno seguirá interessado em descobrir destinos alternativos e rotas de passeios e programas diferentes dos lugares comuns. O turismo gastronômico e cultural ganhará relevância e devem fazer parte das estratégias de fomento na atração dos destinos.

LEIA TAMBÉM: O marketing hoteleiro como diferencial de resultados

Em relação a formas de catapultar resultados para índices previstos ou superiores as projeções feitas para 2025 destaco as seguintes rubricas

Diária-Média : Incrementá-la será a principal forma de melhorar o RevPar (Receita por quarto disponível) alcançado em 2024. Para isso será necessária efetiva melhora na inteligência comercial e de distribuição e melhora nos serviços prestados.

: Incrementá-la será a principal forma de melhorar o RevPar (Receita por quarto disponível) alcançado em 2024. Para isso será necessária efetiva melhora na inteligência comercial e de distribuição e melhora nos serviços prestados. Taxa de Ocupação : Expectativa de crescimento apenas moderado, abaixo dos índices de crescimento entre 2023 e 2024 que atingiu 6% de aumento no Brasil. No segmento corporativo ocorrerá um arrefecimento da demanda considerando as datas de feriados de 2025, eventos previstos e aspectos macroeconômicos que poderão impactar a ocupação.

: Expectativa de crescimento apenas moderado, abaixo dos índices de crescimento entre 2023 e 2024 que atingiu 6% de aumento no Brasil. No segmento corporativo ocorrerá um arrefecimento da demanda considerando as datas de feriados de 2025, eventos previstos e aspectos macroeconômicos que poderão impactar a ocupação. Gastos com Pessoal : Seguirá impactando significativamente os resultados, sendo previsto aumento de até 11% com base na forte dependência do setor por mão de obra ocasional que interfere por consequência nas réguas salariais afetadas pela escassez de forças laborais tradicionais e baixa atratividade para contratações no regime CLT. “Pejotização” ganhará ainda mais força em 2025.

: Seguirá impactando significativamente os resultados, sendo previsto aumento de até 11% com base na forte dependência do setor por mão de obra ocasional que interfere por consequência nas réguas salariais afetadas pela escassez de forças laborais tradicionais e baixa atratividade para contratações no regime CLT. “Pejotização” ganhará ainda mais força em 2025. Custos: O custo de mercadorias vendidas (CMV) tanto em alimentos como em bebidas variará em percentuais acima da inflação oficial projetada para 2025 (hoje prevista em 4,84%, porém sujeita a alterações e com viés de subida), promovendo assim a necessidade de eficiente gestão de compras, controles de perdas e precificação por parte dos hotéis.

O ano que se encerra hoje aponta um aumento no RevPar (Receita por Quarto Disponível) acima da inflação do período projetada em 4,71%, impulsionado principalmente pelo crescimento substancial das diárias cobradas nos hotéis que cresceram 11,8% em 2024 comparado com 2023. Para 2025, a expectativa é de que esse crescimento seja menor atingindo cerca de 7%, uma ligeira desaceleração comparada a 2024?. Para alcançar um crescimento novamente de dois dígitos, o setor precisará focar em estratégias mais assertivas de precificação e melhorias operacionais tangíveis aos hóspedes.

Com o aumento do câmbio do dólar o turismo doméstico de lazer e eventos corporativos em hotéis de lazer e resorts seguirão aquecidos, enquanto o segmento negócios deverá ter uma leve desaceleração em função dos valores das passagens aéreas e outros custos agregados.

Hotéis urbanos, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte seguem otimistas com suas projeções para o novo ano?. Em Belo Horizonte a BH Airport que detém a concessão do aeroporto internacional de Confins fechará 2024 com recorde histórico, crescendo 19% em movimentação de passageiros e 26% em movimentação de carga em relação ao ano anterior. Essas conquistas são atribuídas à expansão de rotas, tanto domésticas como internacionais, melhorias operacionais e investimentos em infraestrutura. Para 2025 foram anunciadas novidades e novos investimentos, entre eles um hotel indoor (dentro do terminal) de 60 apartamentos em sua fase inicial, nos informa o gestor de hospitalidade e varejo da BH Airport, Lucas Malachias.

Na hotelaria por sua vez, os investimentos em marketing e inovação serão determinantes em 2025. Muitos hotéis carecem de um plano de marketing bem elaborado e robusto, limitando assim seu potencial de crescimento?. A gestão tarifária igualmente será crucial para garantir melhores resultados e margens mais convidativas, especialmente diante de custos operacionais crescentes e acima dos índices oficiais de correção monetária.

O aumento de receitas secundárias dos hotéis e a melhoria de processos operacionais ano após ano são elencados como prioridades para auxiliarem na superação das metas. No entanto, existe um “gap” histórico e permanente na execução desses planos. Muitos hotéis não disponibilizam os recursos necessários para enfrentar esses gargalos. Investimentos em treinamentos, sustentabilidade (ESG) e tecnologias de análise de mercado precisam ganhar relevância, portanto se tornando fatores decisivos para os bons resultados do ano que se inicia agora?.

Outros tópicos importantes para 2025 na gestão hoteleira

Custos acima da inflação: Escalada dos custos operacionais, especialmente gastos com pessoal e insumos operacionais em geral, índices de correção de contratos em vigor além da escala de preços de mercadorias em especial nos centros de custos de alimentos e bebidas. Confiança reduzida: Menor otimismo em relação à demanda que em 2024, impactando a estratégia de precificação podendo levar o hoteleiro a voltar ao nefasto e precipitado turbilhão da “guerra tarifária” com seus concorrentes?. Maior diálogo e participação dos gestores em parametrização de estratégias serão de suma importância e seus respectivos “clusters”. Investimentos tímidos: Apesar de muitos hotéis terem orçado e aprovado reinvestimentos para 2025, a ênfase seguirá sendo reformas leves, com investimentos mais robustos planejados apenas por hotéis maiores que contam com investimentos pulverizados (Condohotéis) que tenham bom fundo de reserva para reposição de ativos.?

Com uma expectativa de crescimento moderado para 2025 sujeito a oscilações por fatores não gerenciáveis exógenos em especial pelo cenário de incertezas econômicas, o planejamento orçamentário proposto deverá ser uma ferramenta dinâmica para o ajuste de metas projetadas conforme o transcurso do ano garantindo a saúde do negócio e a tranquilidade de investidores dos condohotéis, proprietários de hotéis e acionistas das redes hoteleiras em geral.

LEIA TAMBÉM: Segurança digital: uma das principais prioridades da hotelaria atualmente

Ao implementar boas práticas, comunicação interna e externa rápida, eficaz e transparente, boa política de retenção e atração de talentos e gestão “hands on” (mão na massa) de seus gestores, os hotéis estarão mais preparados para enfrentar as pressões crescentes provocadas pelo aumento de gastos, eventual arrefecimento de demanda, entrada de novos “players” no mercado incluindo o crescimento das plataformas de venda de hospedagens em imóveis particulares (AirBnb etc) e a esperada movimentação de mudanças de bandeiras de hotéis em várias cidades importantes do país após findo o benefício da renúncia fiscal do PERSE e oportunidades geradas por novos modelos de gestão propostos incluindo: Gestão compartilhada, “soft brands”, uso de marca, franquias e menor rigidez de contratos de administração tradicionais.

“O passado não define o futuro. A visão empresarial e a conduta de gestão definem a performance de hoje em diante”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo