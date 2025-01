Descubra o rico circuito cultural da cidade de Miami, muito além de praias e compras (Design District (Foto: Gabriela Matina))

Miami é o destino favorito de muitos brasileiros durante as férias. Conhecida por suas praias e outlets, a cidade oferece muito mais do que apenas lazer e compras. Miami possui um vibrante circuito cultural, com museus, galerias de arte contemporânea, teatros e muito mais.

Em dezembro, a cidade tradicionalmente sedia a Art Basel, a maior feira de arte contemporânea do mundo. Ao longo do ano, não faltam opções culturais para quem busca experiências artísticas.

O Adrienne Arsht Center e a New World Symphony são boas opções para os fãs de música, dança ou teatro. O primeiro oferece visitas guiadas gratuitas às segundas e sábados, ao meio-dia, com acesso exclusivo aos teatros, instalações de arte e vistas deslumbrantes do horizonte de Miami.

Adrienne Arsht Center e a New World Symphony (Foto: Gabriela Matina)

Com programação ao longo de todo o ano, o espaço se destaca por uma série de jazz exclusiva criada para a cidade, shows ao ar livre na série Live on the Plaza, o maior Festival de Flamenco fora da Espanha e um premiado programa de teatro local. É também a casa do renomado Miami City Ballet e da Florida Grand Opera. Além disso, promove muitos eventos gratuitos ao longo do ano, enquanto ingressos para eventos pagos começam a partir de $35.

Já o New World Symphony é a casa da orquestra de mesmo nome e oferece os Wallcast concerts, que permitem ao público desfrutar de apresentações de música clássica ao vivo gratuitas projetadas na parede do prédio. Leve uma toalha, faça um piquenique e aproveite a experiência com amigos e familiares!

Além das apresentações da orquestra, o New World Center oferece visitas guiadas por $10 por pessoa, realizadas às segundas e quartas-feiras, às 15h, com duração de 45 a 60 minutos.

Para os fãs de arte contemporânea, vale reservar uma tarde para visitar o Rubell Museum e o Superblue, dois museus localizados lado a lado no bairro de Allapattah.

Superblue (Foto: Gabriela Matina)

O Superblue oferece obras que desafiam as noções tradicionais de arte, com destaque para a instalação multissensorial em forma de labirinto espelhado, da artista inglesa Es Devlin, e para Pulse Topology, de Rafael Lozano-Hemmer, composta por milhares de lâmpadas suspensas que brilham no ritmo do coração dos visitantes. A entrada custa $32, e crianças de até 12 anos pagam $14.

Já o Rubell Museum, inaugurado em 2019, ocupa seis antigos armazéns industriais. O acervo inclui artistas como Yayoi Kusama, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, além de uma biblioteca de pesquisa pública com mais de 40.000 volumes. A entrada custa $15, com desconto para menores de 18 anos, que pagam $10.

Uma das vizinhanças mais legais da cidade é o Design District, um bairro criativo que combina arte, moda, arquitetura e gastronomia, vale a pena visitar mesmo que não seja para compras. Além das lojas de grifes como Chanel, Hermès e Dior, o local é uma galeria de arte a céu aberto.

Institute of Contemporary Art (ICA) (Foto: Gabriela Matina)

No bairro está localizado o Institute of Contemporary Art (ICA), o único museu de Miami com entrada gratuita. Por lá o visitante pode ver obras que datam de 1960 até os dias de hoje. O funcionamento é de quarta a domingo.

