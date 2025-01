Vale dos Vinhedos vivencia a alegria e a exuberância da vindima (A vindima é um momento de alegria, ocorrendo num Vale dos Vinhedos que transborda vivacidade e exala perfume de uva, por isso é um convite à confraternização compartilhada. (Foto: Gilmar Gomes))

A chegada do verão na Serra Gaúcha significa que a vindima também se avizinhou. A época da colheita da uva não é só o momento mais esperado pelos viticultores como também representa uma época especial para os visitantes do Vale dos Vinhedos, que podem vivenciar algumas experiências oferecidas apenas nesse período do ano.

Com o maior número de vinícola por km² da América Latina, o lugar possibilita uma profusão de momentos únicos. Os estabelecimentos da rota oferecem desde a oportunidade de colher a uva nos famosos vinhedos da região – inclusive com a possibilidade de realizar a atividade durante a noite –, passam pela oferta da pisa do fruto, revivendo uma antiga tradição para elaborar o vinho dos primeiros imigrantes italianos, e chegam à proposta de almoços e jantares harmonizados e até de sunset com DJ.

Durante o período da vindima, entre janeiro e março, muitos estabelecimentos ligados à Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) preparam roteiros que aproximam o visitante da cultura local. É uma forma de entender como o cultivo das videiras e a elaboração de vinhos formaram uma das bases para a vitória dos imigrantes no sul do país, sendo uma das primeiras atividades de destaque econômico na região e um ofício que há quase 150 anos tem passado de geração a geração.

A vindima é um momento de alegria, ocorrendo num Vale dos Vinhedos que transborda vivacidade e exala perfume de uva, por isso é um convite à confraternização compartilhada. A Vinícola Videiras Carraro já está vivendo a vindima 2025. Até o dia 20 de fevereiro, ela promove colheita e pisa das uvas acompanhado de música italiana ao vivo e um ‘merendim’, lanche caseiro com pão colonial, queijo, salame, copa e geleia, além de vinho, espumante, suco de uva e água.

Já a Vinícola Cave do Sol oferece duas experiências durante o período. Na Experiência Harmonizada Inspirada na Uva, disponível de 10 de janeiro a 30 de março, o visitante participa de um tour pelas caves da vinícola e de uma harmonização que reúne quatro vinhos, um suco e cinco petiscos. Ele também ganha uma taça de cristal personalizada de brinde. Na opção Vindima 2025, nos dias 15 e 22 de fevereiro e 1 de março, o pacote inclui colheita e pisa de uva, música italiana ao vivo, “merendim” (lanche típico, com bebida durante), uma garrafa de vinho Reserva para pintura de rótulo e avental.

Vindima Vale dos Vinhedos (Foto: Gilmar Gomes)

Para quem procura um clima mais moderno, a vindima da Monte Chiaro Vinhos Finos chega em clima de balada. A proposta de sunset tem música do DJ Kaillou nos dias 18 e 25 de janeiro; 1, 8 e 22 de fevereiro; e 3 e 15 de março. A vinícola Dom Cândido é outra que apresenta duas opções para curtir a vindima. A Vindima Diurna ocorrerá nos dias 25 de janeiro e 1 e 15 de fevereiro, com transporte de trator até o local da colheita, merendim, colheita e pisa das uvas com música ao vivo e almoço no restaurante da vinícola – as atividades incluem espumante, suco, vinho e água. Essas mesmas atividades estão disponíveis na Vindima Noturna, no dia 1 de março.

Outra experiência imersiva ocorre na Casa Valduga, entre os dias 4 e 27 de fevereiro. A programação Caminhos da Colheita reserva boas-vindas com comidinhas e espumante, história da vinícola com degustação de quatro produtos e ida aos parreirais de trator para a colheita e a pisa de uva. Por ali também haverá produção de uvada, com direito a levar uma compota para casa. Por fim, o roteiro se encerra com almoço no restaurante da vinícola.

Também de modo a aprofundar a vivência em meio aos vinhedos, a Vinhos Larentis oferece duas opções para celebrar a vindima. A Colheita Noturna, com vagas ainda disponíveis nos dias 8 e 15 de fevereiro, inclui recepção com espumante, história da família, degustação orientada, colheita de uvas à noite e jantar harmonizado nos vinhedos. Outra opção é o Piquenique nos Vinhedos, oferecido todos os dias, com exceção das quartas-feiras. Nesse roteiro, há degustação de três rótulos e cada casal recebe uma cesta com produtos coloniais, água e um vinho, além de toalha xadrez e almofadas.

O Hotel Villa Michelon dá a largada para sua La Bella Vendemmia no dia 17 de janeiro. Até o dia 14 de fevereiro, sempre às sextas, haverá visita guiada e colheita simbólica de uvas; pisa de uvas e filó (festa típica) com brindes (avental, taça e boné). O pacote inclui duas diárias no hotel (sexta a domingo). A Vinícola Aurora oferece um curso de Degustação de Vinhos e Azeites, em sua unidade matriz, no bairro Cidade Alta. O programa inclui uma visita à vinícola, no dia 1 de março, e uma taça de brinde.

Neste ano, além da programação das vinícolas e de hotéis, no dia 22 de fevereiro será a vez do Festival Vinália, em honra à deusa Vênus e pela proteção aos parreirais, com gastronomia, vinhos, pisa de uvas e outras atrações. Outra iniciativa integrada à vindima será o Pipa Parede, tida como a maior exposição de arte ao ar livre da Serra Gaúcha, com mais de 30 pontos de exposição espalhados por 10 cidades, conectando as regiões das Hortênsias e da Uva e Vinho.

Todas as programações demandam agendamento prévio, uma vez que muitas das atividades têm vagas limitadas. O portal do Vale dos Vinhedos mantém um espaço atualizado com a agenda da vindima, que pode ser conferida neste link

