Fazzenda Park Resort: fuja da multidão e desfrute do verão no interior de Santa Catarina - (crédito: Uai Turismo)

Fazzenda Park Resort: fuja da multidão e desfrute do verão no interior de Santa Catarina (O Fazzenda Park Resort, localizado no verdejante Vale Europeu, em Gaspar, oferece uma experiência única para quem deseja fugir da agitação das cidades litorâneas. (Foto: Divulgação))

Com a expectativa de receber 3,1 milhões de turistas neste verão, as praias catarinenses prometem estar lotadas. Mas e se você buscar um refúgio tranquilo, em meio à natureza exuberante, sem renunciar ao conforto e a diversão? O Fazzenda Park Resort, localizado no verdejante Vale Europeu, em Gaspar, oferece uma experiência única para quem deseja fugir da agitação das cidades litorâneas. Com mais de dois milhões de metros quadrados de área, o resort proporciona momentos de lazer e diversão para toda a família, em um ambiente seguro e aconchegante.

LEIA TAMBÉM: Descubra o rico circuito cultural da cidade de Miami, muito além de praias e compras

Uma das principais atrações do resort é a imensa piscina, com mais de 3 mil m², a maior do sul do país. Além disso, o empreendimento ainda conta com piscina interna, hidromassagens e bar molhado. Os amantes da aventura também encontram diversas opções. É possível realizar cavalgadas, passeios de bicicleta, trilhas de quadriciclo e arvorismo, além de aproveitar as áreas de lazer com mesas de ping pong, sinuca e pebolim.

O resort ainda conta com uma equipe de recreação especializada, os Fazzendásticos, que organizam atividades e apresentações especiais para todas as idades. São diversas opções de atividades, como gincanas, jogos, oficinas e shows, garantindo a diversão de todos os hóspedes.

“Nosso objetivo é proporcionar o máximo de diversão aos hóspedes. Temos diversas opções de entretenimento para toda a família, desde os pequenos até os avós”, conta Antonio Coradini, gerente comercial e de marketing do Fazzenda. “Tudo é pensado e produzido internamente, pelos nossos Fazzendásticos, que criam, inclusive, espetáculos teatrais imperdíveis”.

LEIA TAMBÉM: Além do luxo: hotéis transformam destinos e comunidades

A gastronomia é um dos destaques, com cinco refeições diárias inclusas no pacote: café da manhã, almoço, café colonial, jantar e petiscos na piscina. Todos os pratos são preparados com ingredientes frescos e com um toque especial, garantindo sabor e qualidade. A equipe de chefs prepara pratos adaptados em caso de alguma particularidade alimentar como intolerância, por exemplo, assim todos podem aproveitar a experiência gastronômica com segurança e prazer.

Além da deliciosa culinária, o Fazzenda oferece uma programação musical diversificada, com apresentações de grandes nomes da música sertaneja. Nomes como Daniel, Alexandre Pires, Gian e Giovanni, Michel Teló e César Menotti e Fabiano já passaram pelo palco do hotel, proporcionando momentos de muita alegria e descontração aos hóspedes.

LEIA TAMBÉM: Curadoria do Menuuh em Belo Horizonte mescla turismo, gastronomia, patrimônio cultural em experiências e reafirma “Ainda estamos aqui”

Durante os meses de janeiro e fevereiro, o resort realiza o pacote “Vem Viver o Verão”, com atividades pensadas para tornar os dias no Fazzenda ainda mais refrescantes. Saiba mais no site ou pelo telefone (47) 3397 9000.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo