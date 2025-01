Réveillon movimentou cerca de 22,1 milhões de pessoas pelo país (A capital fluminense contou com uma das maiores festas do país. (Foto: Gabriel Monteiro/ Riotur))

O Réveillon 2024/2025 confirmou os bons números registrados pelo turismo no ano anterior. Isso porque, pelo menos 22,1 milhões de pessoas celebraram a virada do ano em algum destino de norte a sul do país, segundo levantamento do Ministério do Turismo. A região Sudeste concentrou boa parte do público, com destaque para o Rio de Janeiro, que reuniu mais de 5 milhões de pessoas e realizou uma das maiores festas de réveillon da história.

LEIA TAMBÉM: 2025, ‘este ano, quero paz no meu coração….’

A tradicional queima de fogos em Copacabana atraiu mais de 2,6 milhões de pessoas, que acompanharam também shows com grandes nomes da música nacional. Em São Paulo, estima-se que pelo menos 3,5 milhões de pessoas passaram a virada do ano no estado. Apenas na Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais da capital, o público foi de cerca de 2 milhões.

No Espírito Santo, as festividades atraíram milhões de pessoas em destinos como Guarapari e Vila Velha. Em Brasília (DF), 200 mil pessoas assistiram à queima de fogos e a shows nacionais. Sinop, no Mato Grosso, reuniu 35 mil pessoas para brindar a chegada de 2025. Já em Bonito (MS), o número de turistas foi estimado em 15 mil.

O Nordeste também contou com grandes celebrações. No Ceará, 1 milhão de pessoas presenciaram a virada do ano na capital do estado. Recife (PE) registrou público semelhante, com o maior Réveillon de sua história. Em Aracaju (SE), 200 mil pessoas participaram das festividades. Luís Corrêa (PI) reuniu 50 mil pessoas no litoral piauiense para celebrar a chegada do novo ano.

Na região Norte, Manaus (AM) recebeu 150 mil pessoas, enquanto Belém (PA) contabilizou 40 mil. Ainda no Pará, Santarém foi o destino escolhido por 50 mil pessoas para curtir a virada. Em Rio Branco (AC), a estimativa de público foi de pelo menos 70 mil. Já Boa Vista (RR) reuniu cerca de 100 mil pessoas.

LEIA TAMBÉM: Entre tradições, expectativas e sonhos

O Sul também registrou bons números. O litoral paranaense recebeu mais de 1,1 milhão de pessoas. Balneário Camboriú (SC) foi cenário para 2 milhões de brasileiros e estrangeiros celebrarem a entrada de 2025. Em Porto Alegre (RS), 200 mil pessoas participaram das festividades.

Alta Temporada

Recentemente, os Ministérios do Turismo e o de Portos e Aeroportos, em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e as principais companhias aéreas do país, anunciaram a ampliação de cerca de 18 mil voos durante a temporada de verão. O número de assentos disponíveis também aumentará: serão 29,8 milhões, um acréscimo de 12% (3,2 milhões) em relação ao ano anterior.

A iniciativa faz parte da renovação do programa Conheça o Brasil: Voando, que visa ampliar e diversificar a malha aérea do país.

A nova etapa do programa, lançado em setembro de 2023, inclui a expansão da oferta de stopover, modalidade que permite ao passageiro visitar uma cidade intermediária antes de chegar ao destino final, utilizando a mesma passagem.

LEIA TAMBÉM: Dólar e viagens em 2025: novo produto de fintech, oferece a melhor cotação

Além disso, as companhias aéreas adesivarão o selo do programa em até 30% dos aviões, farão a plotagem de até 10% das aeronaves com imagens do Brasil e veicularão mensagens sonoras incentivando viagens para destinos nacionais.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo