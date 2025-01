2025, despesas, calor e folia (Foto: Priscila Costa/ Pixabay)

Culturalmente, para nós brasileiros, a chegada do verão é um “sintoma” evidente de alegria, roupas leves, convivência com os amigos e muita descontração! O sol, as praias e as férias escolares trazem um clima de festa e prolonga a brisa leve das confraternizações até a chegada do carnaval, afinal, esta é uma época de muita música, folia, lançamentos dos hit’s do momento, das coreografias do axé e claro, festividades que movimentam todo o país.

O que pega, é que por aqui, o começo do ano também traz os tradicionais desafios financeiros e estes, demandam juízo, planejamento, foco e decisão. Para as famílias em geral, é hora das despesas com material escolar, impostos com os infalíveis IPTU e o IPVA, e os custos das festas de fim de ano podem pesar no bolso das famílias, ainda que tardiamente, as faturas chegam!

Muitos brasileiros enfrentam essa época do ano com um misto de entusiasmo e uma boa dose de preocupação. A solução para lidar com esses desafios pode estar em um planejamento financeiro cuidadoso, aproveitando as celebrações de forma consciente e buscando alternativas que tragam alegria sem comprometer o tamanho do nosso bolso, do nosso orçamento.

Vocês já estão se preparando para aproveitarem o verão e o carnaval? Alguma dica para aproveitar essa época sem estourar o orçamento?

Como particularmente, eu sou bem precavido, meus impostos já estão com seus valores reservados, por isso, vou pular logo para o carnaval, que em 2025 acontecerá no finalzinho de fevereiro e o comecinho de março. Temos aí um tempinho razoável para nos organizar.

Folia no Brasil

Pesquisando um pouco sobre as possibilidades no Brasil, percebi logo, que de fato, teremos muita folia em todo o território nacional, mas com a mesma rotina cultural de sempre e neste caso, sem dúvida, o destino mais famoso e conhecido mundialmente, com desfiles de escolas de samba, blocos de rua e sempre muita alegria, é o carnaval do Rio de Janeiro.

Em Salvador na Bahia, a festa não será diferente, alegria e irreverência já estão garantidos desde já. Conhecido como uma das melhores festas, com blocos de rua que atraem milhares de pessoas, o carnaval da Bahia, na verdade, já começou. As grandes estrelas do Axé, já estão a todo vapor, apresentando o novo repertório, que certamente ecoará em todo o Brasil, garantindo o gingado em todas as regiões brasileiras.

Foto: Gustavo Romero/ Pixabay

Recife o berço do frevo e maracatu, junto com Olinda, garantirão seus belos desfiles e apresentações de quadrilhas e blocos de frevo. Por lá temos ainda o tradicional Galo da Madrugada, que também já está movimentando a capital a um tempo! A movimentação para sua montagem, já envolve artistas, artesãos, voluntários, grupos familiares e oferecerão sem dúvidas, mais um espetáculo de cor, magia, tecnologia e inovação para o carnaval pernambucano.

Galgando seu espaço no calendário cultural da folia, São Paulo, a capital, segue firme com os desfiles de escolas de samba no Sambódromo, cada vez mais competentes e acirrados e blocos de rua em várias partes da cidade, fazendo a festa de milhares de foliões.

Em Minas Gerais, a folia também estará garantida com um calendário recheado, principalmente nas cidades históricas como Ouro Preto, que garante um dos mais tradicionais do Brasil, com desfiles de escolas de samba e blocos de rua em uma das mais de 30 cidades históricas, que promovem a festa com muita competência festiva e cultural.

Carnaval em Belo Horizonte

Belo Horizonte, a capital mineira, consolidou o seu lugar na elite do calendário festivo e cultural do Carnaval Brasileiro e promete ser ainda mais divertido que o de 2024.

Os organizadores estão trabalhando firme para garantirem uma programação extensa e variada. Pesquisando um pouco, já podemos anunciar, que o Carnaval em Belo Horizonte, acontecerá oficialmente, de 1 a 5 de março de 2025, mas claro, com as tradicionais festas de aquecimento nos dias 15, 16, 22 e 23 de janeiro, em breve a programação estará disponível nos canais oficiais da cidade.

Sobre o carnaval de Belo Horizonte, vale a pena tecermos alguns comentários, já que nos últimos anos, a festa ganhou um público que ultrapassa os quatro milhões de foliões, vindos de toda parte do Brasil e também do exterior. A festa, como todo evento turístico bem-organizado, se ampara na produção cultural, para oferecer uma programação intensa, sequenciada, extremamente organizada e segura, dando vazão à geração de trabalho e renda para milhares de pessoas em toda a capital.

Vale dizer, que os números do carnaval belorizontino tem crescido a cada ano e surpreendem pela força na geração de negócios temporários, movimentando os segmentos de hospedagem, alimentação, economia informal, transportes, segurança e muito mais.

A festa é sempre muito bem distribuída e tem o seu sucesso garantido, por blocos de rua, que certamente estarão nas ruas promovendo os cortejos animados, coloridos e muito divertidos.

Por hora, ouso citar alguns nomes dos mais conhecidos como o Então Brilha, Baianas Ozadas, Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, Garota Eu Vou Pro Califórnia e muitos, mas muitos outros!!

Segundo a organização, serão mais de 418 cortejos de blocos de rua, desfiles das Escolas de Samba de Belo Horizonte e mais alguns eventos alternativos, que também acontecem na cidade.

Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga, Ceará

Por falar em eventos alternativos, é inevitável falarmos da expectativa em torno do Festival Jazz & Blues, que acontecerá em Guaramiranga, no Ceará. Guaramiranga é uma das cidades localizadas na Serra do Baturité e fica a 105,5 km da capital Fortaleza. O evento já tradicional no calendário cultural cearense, oferece programação diversificada, oficinas, rodas de conversa e se não no período, o festival rola bem próximo ao carnaval, só que oferecendo Jazz e Blues de qualidade internacional.

Já conheci a cidade e a região e posso garantir, que a região serrana garante uma paisagem esplendorosa, com uma natureza exuberante, clima agradabilíssimo e com muitas atividades ao ar livre, como passeios de barco e caminhadas, que podem ser ótimas opções para quem busca uma experiência mais tranquila e relaxante durante o Carnaval.

Por fim, não se iluda, para curtir plenamente o verão e o carnaval, precisamos planejar tudo, com antecedência, portanto, escolha o seu destino, reserve hospedagem e compre passagens aéreas com antecedência para evitar os altos preços. No local, faça um roteiro diário para sua diversão, escolhendo os blocos e eventos mais atraentes para o seu gosto e esteja pronto, para aproveitar ao máximo.

Seja criativo, cuide de sua segurança, beba mais água sempre, lembre do protetor solar e tenha a melhor experiência momesca de sua vida!

Até a próxima.

