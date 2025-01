Fernando de Noronha concorre a importante prêmio mundial de sustentabilidade (A Ilha de Fernando de Noronha está concorrendo ao prêmio mundial da Green Destinations Stories Awards, que reconhece iniciativas inovadoras na área de sustentabilidade. (Foto: Divulgação Visite Noronha))

A Ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, está concorrendo ao concurso internacional da Green Destinations Stories Awards na seleção TOP 100 Stories. Este ano, o destino disputa o prêmio com o projeto “Noronha Plástico Zero”, que tem foco na preservação ambiental através da eliminação do plástico descartável na ilha.

Desta vez, Noronha compete na categoria People’s Choice Award, e o público pode votar no destino até o dia 24 de janeiro, através do site. Para votar, basta clicar em “Vote here”, selecionar a opção “Brazil – Fernando de Noronha” e confirmar o voto.

O concurso anual TOP 100 Stories, que acontece desde 2014, elege todos os anos as soluções inovadoras e responsáveis para superar desafios na gestão turística, com ênfase em áreas como educação, preservação ambiental e inclusão social. O destino vencedor do prêmio será anunciado na ITB Berlim, um dos maiores eventos de turismo do mundo.

“Fernando de Noronha foi inserido na concorrência do People’s Choice Award por meio do Programa DEL Turismo, uma iniciativa inovadora do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, que tem como objetivo desenvolver o turismo local a partir de uma estratégia sustentável e de longo prazo. Queremos levar esse prêmio para Noronha, pois sabemos da importância do projeto Plástico Zero para o destino”, destaca Hayrton Almeida, presidente do Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau.

Avaliação e critérios

Para participar do concurso, os municípios inscrevem suas histórias de boas práticas para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável e responsável. Os destinos passam por uma avaliação onde são analisados de 15 a 30 critérios essenciais de sustentabilidade, seguindo as diretrizes do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC), e devem alcançar uma conformidade mínima de 60% com os critérios. Após o concurso, os participantes recebem um relatório detalhado, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria.

