Trilhas no sudeste brasileiro para explorar neste verão (Experiências que vão do contato com a natureza preservada a uma verdadeira imersão cultural (Foto: Reprodução Site))

Com a chegada do verão, os dias mais longos e o clima quente são um convite para explorar a natureza e se aventurar por belas paisagens. As trilhas ganham destaque como uma atividade que une saúde, lazer e conexão com o meio ambiente. Para quem quer alternativas acessíveis e encantadoras, destacamos três roteiros incríveis: um em Minas Gerais e outros dois no extremo sul de São Paulo. Com experiências que vão do contato com a natureza preservada a uma verdadeira imersão cultural, as opções abaixo são perfeitas para quem busca tranquilidade, diversão ou um desafio na medida certa.

LEIA TAMBÉM: Fernando de Noronha concorre a importante prêmio mundial de sustentabilidade

Travessia da Serra de Carrancas: um tesouro em Minas Gerais

Localizada na charmosa cidade de Carrancas, conhecida como a “Terra das Cachoeiras”, a Travessia da Serra de Carrancas é um convite para quem gosta do contato com a natureza, história e cultura. São cerca de 10 km de caminhada em um percurso que dura aproximadamente sete horas, repleto de atrações naturais impressionantes.

Durante a travessia, os aventureiros passam por três complexos de cachoeiras — Toca, Vargem Grande e Fumaça —, cada um com sua singularidade. Destaques como o Poço do Coração, onde a água esculpiu um coração nas pedras, e a Cachoeira da Esmeralda, cujas águas cristalinas refletem tons esverdeados, são pontos imperdíveis. O passeio culmina na majestosa Cachoeira da Fumaça, com 15 metros de altura e cenário de novelas famosas.

(Foto: VaiViver)

Além da beleza cênica, o trajeto é uma verdadeira aula a céu aberto, com a transição entre os biomas Cerrado, Mata Atlântica e Campos de Altitude. A trilha é ideal para iniciantes, com paradas para banhos relaxantes nas águas cristalinas e uma alternativa de 4 km no Complexo Serra do Moleque, que também oferece cachoeiras incríveis. A Vai Viver, empresa especializada na operação dessa travessia, recomenda roupas leves, protetor solar e bastões de apoio para maior conforto.

LEIA TAMBÉM: Aproveite a temporada de baleias no México

Fazenda Maravilha: um refúgio em São Paulo com dois circuitos

No extremo sul da capital paulista, em Parelheiros, a Fazenda Maravilha se destaca como um oásis preservado na Mata Atlântica. Operada pela Okê Aventura, o local oferece trilhas de diferentes níveis de dificuldade, perfeitas para quem busca uma conexão com a natureza sem sair de São Paulo.

O Circuito das Cachoeiras Oásis e Sagui é uma trilha leve e acessível, com apenas 3 km ida e volta. O percurso revela cachoeiras de águas cristalinas, rodeadas por uma biodiversidade única e resquícios históricos, como antigos fornos de carvão vegetal. Já o Circuito das Cinco Cachoeiras desafia os aventureiros com uma caminhada de 8 km. Este trajeto revela quedas d’água de tirar o fôlego, como a Cachoeira Raio de Sol e o Poço das Antas, cercadas por uma mata exuberante.

Com dificuldade moderada, é recomendado para maiores de 12 anos. Além das belezas naturais, a Fazenda Maravilha encanta com a proximidade das aldeias Guarani e seu legado histórico-cultural, proporcionando uma experiência que vai além do ecoturismo.

(Foto: VaiViver)

LEIA TAMBÉM: Fazzenda Park Resort: fuja da multidão e desfrute do verão no interior de Santa Catarina

“O verão é o momento perfeito para explorar trilhas no Brasil, especialmente por conta das cachoeiras e rios, que oferecem uma pausa refrescante durante os percursos. Além disso, é uma oportunidade para redescobrir paisagens e fortalecer a conexão com a natureza,” destaca Luiz Del Vigna, diretor-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta).

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo