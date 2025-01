Prefeitura de Socorro garante que caso de febre amarela no município não afeta o turismo (Prefeitura afirma que este é um caso isolado, uma vez que a cidade recebeu centenas de turistas em dezembro para as Festividades de Final de Ano e não registrou mais nenhum caso. (Foto: Divulgação))

Conhecida por ser uma estância turística e famosa pelas atividades ao ar livre, especialmente pelas modalidades de aventura, Socorro, situada a 130km da capital paulista, registrou um caso de febre amarela em humano. Trata-se de um homem de 27 anos que esteve na cidade entre os dias 28 e 30 de dezembro de 2024.

LEIA TAMBÉM: Ecoturismo passa a ser visto como uma ferramenta para o combate às crises climáticas

Morador da capital paulista, o paciente não possui histórico de vacinação contra febre amarela e permanece internado. A prefeitura do município intensificou a campanha de vacinação e combate ao mosquito transmissor, e também está orientando a população sobre a eliminação de criadouros.

A priori, Socorro teve apenas uma confirmação, não havendo mais notificações de casos, o que não compromete o turismo local. “É importante lembrar que, em dezembro tivemos muitos turistas durante o evento Luzes de Natal e na Passagem do Ano e não tivemos outras notificações na cidade ou em pessoas que estiveram aqui”, pontua Ronaldo Silva, presidente da ASTUR (Associação de Turismo de Socorro).

Segundo a Secretária de Turismo do Município de Socorro, Pamela Salinas, a cidade está preparada para receber turistas com conforto e segurança. “Estamos trabalhando em conjunto com as autoridades da saúde local e estadual, que já implementaram todas as medidas de contingências e prevenção, entre elas, a intensificação de vacinas, monitoramento constante das áreas urbanas e rurais e orientação à população”, afirma a secretária.

LEIA TAMBÉM: Atividade turística no Brasil cresce quase 10%, impulsionada pela alta no transporte de passageiros

A Vigilância de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde está realizando uma busca ativa na região onde o paciente infectado esteve hospedado, adotando todas as medidas preventivas e não há notificação de nenhum outro caso positivo até o momento.

Para mais informações acesse o site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo