Brasil na FITUR 2025: a diversidade como vitrine do turismo global (Equipe da Embratur durante a 44ª Edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR), uma das mais importantes do mundo que ocorre em Madri, na Espanha, em 2024 (Foto: Renato Vaz/Embratur))

Entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2025, o Brasil será o grande destaque da 45ª edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madri, na Espanha. Pela primeira vez, o país foi escolhido como parceiro oficial do evento, consolidando sua posição como potência em ascensão no turismo global.

LEIA TAMBÉM: Natureza selvagem e aventura a 3 horas de Orlando

Liderado pela Embratur em colaboração com o Sebrae, o Brasil marcará presença no pavilhão 3 da FITUR. Com 308 m² e 37 coexpositores das cinco regiões do país, o espaço será uma vitrine para a riqueza cultural e as oportunidades de negócios. Além das apresentações culturais, a programação inclui experiências imersivas que celebram a diversidade brasileira e projeções gastronômicas com chefs renomados, unindo tradição, criatividade e sabor.

“Somos o principal país de uma das maiores feiras da Europa, e estamos aproveitando essa janela de oportunidade para mostrar a grande diversidade de experiências que se pode viver no Brasil, seja pela grande biodiversidade que temos, a maior do mundo, seja pela diversidade cultural de nosso povo, que se reflete numa gastronomia muito rica, em manifestações populares que só se vive no Brasil, com muita festividade e alegria. Estamos levando para nosso estande em Madrid uma equipe de coexpositores que vão realizar importantes parcerias comerciais e permitir que chegue cada vez mais turistas europeus em nosso país, gerando mais negócios, emprego e renda em todas as regiões do Brasil”, pontua Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou que a participação do Brasil na FITUR é uma oportunidade de promover as riquezas do país no mercado internacional. “Nesta temporada, o turismo está mostrando mais uma vez a sua força. Há uma estimativa de que, neste verão, o setor gere para a economia do país R$ 157 bilhões. E a maior parte dos serviços vem dos pequenos negócios. Hoje, no Brasil, existem 1,78 milhão de empresas no setor de turismo. Desse total, 97,4% são de pequenos negócios. O Brasil vive um bom momento na economia com o governo Lula e isso impulsiona os pequenos negócios. Ao promover o turismo, estamos ampliando as oportunidades de geração de emprego, de aumento de renda e de inclusão. Só o Brasil possui seis biomas. Participar da maior Feira de Turismo da Espanha é disseminar as riquezas do país mundo afora”, garante o gestor.

LEIA TAMBÉM: Vai viajar? Fique atento para não cair em ciladas ao contratar serviços turísticos

Brasil na FITUR 2025

Com um pavilhão repleto de atrações imperdíveis, o Brasil promete brilhar na FITUR 2025. Com experiências imersivas, apresentações culturais e rodadas de negócios, o espaço será uma verdadeira jornada pela riqueza e diversidade do país. Os visitantes poderão explorar desde as paisagens da Amazônia e do Pantanal até o encantamento do Carnaval e os sabores únicos da culinária brasileira.

Entre os destaques está o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que se tornou, em 2024, o mais novo Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. Além disso, o Brasil aproveitará a feira para fortalecer as relações comerciais com os mercados estratégicos da Europa, com foco em negócios. O tema da sustentabilidade ganha ainda mais relevância com a proximidade da COP 30, que será realizada em Belém (PA), no coração da Amazônia, em 2025.

Na sexta-feira (24), às 13h, a gastronomia brasileira ganhará destaque no estande com pratos típicos da rica culinária do Pará, encantando os visitantes com aromas e sabores únicos.

Segundo Bruno Reis, diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, o pavilhão foi cuidadosamente planejado para unir emoção, cultura e oportunidades de investimento. “Queremos oferecer uma visão completa do Brasil, destacando nossas iniciativas de sustentabilidade, que são fundamentais para o turismo moderno”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Liberdade: um passeio no bairro mais japonês de São Paulo

“Queremos atrair mais turistas, gerar negócios e mostrar que o Brasil é um destino autêntico e inesquecível. A ideia é que cada visitante da feira saia inspirado em conhecer tudo o que o nosso país tem a oferecer”, ressaltou Marcelo Freixo.

Rota das Emoções

O Brasil chega à FITUR 2025 com uma proposta inspiradora: promover destinos menos explorados e diversificar a experiência dos visitantes. Entre os destaques, a Rota das Emoções ganha espaço como um dos grandes atrativos na feira. Esse roteiro incrível atravessa os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, revelando paisagens fascinantes do Nordeste brasileiro.

A rota é um convite para desbravar cenários icônicos como os espetaculares Lençóis Maranhenses, o encantador Delta do Parnaíba e as paradisíacas praias de Jericoacoara. Além disso, fornece experiências históricas junto às comunidades locais, onde os visitantes podem vivenciar tradições culturais e se deliciar com a rica culinária.

Perfeito para quem busca aventura e contato com a natureza, o circuito inclui trilhas, esportes aquáticos e a exploração de áreas naturais protegidas. Essa experiência única será celebrada no estande do Brasil, com um programa de culinária especial no dia 22 de janeiro, às 13h, onde os sabores da gastronomia nordestina tomarão o palco.

Crescimento internacional

O ano de 2024 foi o melhor da história para o turismo internacional no Brasil. O país alcançou a marca recorde de 6.657.377 turistas estrangeiros, um crescimento de 12,6% em comparação com 2023.

A Europa é o segundo maior emissor de turistas para o Brasil, com mais de 1,4 milhão de europeus desembarcando no país em 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Entre eles, a Espanha se destacou, enviando cerca de 128 mil turistas, 12% a mais do que em 2023. Esse público tem preferências claras: 60,7% busca destinos com sol e praia, 44,4% busca experiências culturais, e 24,4% querem desfrutar da gastronomia local.

LEIA TAMBÉM: WTM Latin America abre inscrições para Prêmio de Turismo Responsável

Neste contexto, a Espanha reforça sua importância como um dos principais mercados emissores de turistas para o Brasil. No primeiro trimestre de 2025, serão operados 547 voos diretos da Espanha para o Brasil, um aumento expressivo de 35,4 % em relação ao mesmo período de 2024. A oferta de assentos também atinge patamares recordes, com mais de 167 mil lugares disponíveis, representando um crescimento de 29,2%.

Os avanços na conectividade aérea refletem o compromisso da Embratur em fortalecer o turismo no Brasil. Atualmente, rotas diretas já conectam Madri e Barcelona a cidades estratégicas como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Além disso, Portugal desempenha um papel fundamental como hub de conexão, operando mais de 100 voos semanais para o Brasil, facilitando o acesso dos turistas europeus. Há, no entanto, um grande potencial de expansão, especialmente no Nordeste, uma região repleta de destinos paradisíacos e experiências culturais únicas que podem atrair ainda mais visitantes estrangeiros. A expectativa é que o ano de 2025 registre números ainda mais expressivos, impulsionados por eventos como a COP30.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo