Aproveite a temporada de baleias no México

Com a chegada do inverno, começa a temporada de observação de baleias no México. Baja California é o melhor lugar para vê-las, pois suas lagoas quentes e costas protegidas servem de refúgio para baleias cinzentas, jubartes e azuis durante sua migração. Para aqueles que buscam uma experiência mais exclusiva, apresentamos alguns dos melhores hotéis de luxo da Preferred Hotels & Resorts, o maior grupo de hotéis independentes de luxo do mundo, onde podem desfrutar desse espetáculo natural.

Grand Velas Los Cabos (Legend Collection)

O Grand Velas Los Cabos oferece o mais alto nível de comodidades e instalações com o conceito All Inclusive, vistas impressionantes para o mar e espaços únicos. As 307 suítes com vista para o Mar de Cortés oferecem mais de 100 metros quadrados, terraços privativos — alguns com piscinas de imersão —, Wellness Suites de dois andares com comodidades voltadas para o bem-estar e bar de sucos saudáveis na suíte.

Grand Velas Los Cabos (Legend Collection) (Foto: Divulgação)

O Grand Velas Los Cabos conta com cinco restaurantes gourmet com uma ampla oferta de mixologia e seleção de vinhos inspirada na região, onde se produzem os melhores vinhos do México. A propriedade também inclui o premiado SE Spa com 16 suítes de tratamento e instalações de hidroterapia; três piscinas e serviço de Pool & Beach Concierge. Complementando a lista de comodidades e serviços estão uma academia Technogym com personal trainers, programas de exercícios, yoga, pilates e meditação.

Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos (L.V.X. Collection

Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos, com seu estilo moderno e descontraído, é um resort 5 estrelas que exala uma elegância contemporânea, onde os espaços suntuosos foram projetados para criar um oásis vibrante. Todas as suítes garantem amplos terraços com redes e móveis ao ar livre para contemplar o espetacular horizonte do Pacífico ou as belas vistas do resort. Tanto os amantes da comida casual quanto os críticos gastronômicos mais exigentes vão se deliciar com as opções culinárias disponíveis no Garza Blanca Los Cabos.

Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos (L.V.X. Collection) (Foto: Divulgação)

Pode-se esperar a gastronomia de classe mundial pela qual a marca Garza Blanca é conhecida, desde os sabores sensuais do México até uma experiência sofisticada em uma grelha e pratos de frutos do mar deliciosos, preparados por chefs de alta qualidade e servidos em espaços magistralmente projetados. No Spa Imagine Los Cabos, um verdadeiro templo de bem-estar, os hóspedes podem encontrar momentos de total relaxamento com o apoio de uma equipe de terapeutas e especialistas em beleza.

Bahia Hotel & Beach House (Lifestyle Collection)

Localizado no Mar de Cortés, na extremidade de Baja Califórnia, os hóspedes do Bahía Hotel & Beach House desfrutam do melhor do luxo à beira-mar. Este destino de luxo oferece praias intocadas com águas cristalinas a apenas um quarteirão de distância, junto com 89 elegantes quartos e suítes com decoração moderna. Aqueles que procuram mais espaço também podem optar pela Villa à beira da piscina, que conta com sua própria sala de estar e um jacuzzi no pátio privativo.

Bahia Hotel & Beach House (Foto: Divulgação)

No Bar Esquina, o restaurante principal do hotel, combina-se a gastronomia mexicana com influências mediterrâneas. Na praia, os hóspedes podem desfrutar do SUR Beach House, um clube de praia na areia que serve petiscos deliciosos combinados com coquetéis artesanais, cerveja gelada ou uma taça de rosé bem frio.

Montage Los Cabos (Legend Collection)

O Montage Los Cabos mistura a beleza natural com a autêntica cultura mexicana para criar um santuário idílico em uma das melhores praias de Los Cabos. À beira da Baía de Santa María, os hóspedes encontram um refúgio pessoal em um dos 122 amplos quartos, suítes e casas. A mistura de tradições culinárias mexicanas, ingredientes locais frescos e abundantes frutos do mar da região definem a gastronomia do Montage Los Cabos.

Montage Los Cabos (Legend Collection) (Foto: Divulgação)

Os hóspedes podem embarcar em uma viagem gastronômica pela cultura, tradição e legado das diversas paisagens epicuristas do México ou saborear a elegância e simplicidade do Marea, um restaurante à beira da Baía de Santa María que oferece cortes requintados de carnes maturadas e os melhores frutos do mar frescos. Inspirado pela tradição mexicana da árvore da vida, assim como pela histórica árvore torote que adorna a entrada do resort, o Spa Montage Los Cabos é um refúgio que oferece uma experiência única, graças à beleza e aos poderes curativos de seu ambiente.

