Conheça experiências de esqui icônicas e pouco conhecidas nos EUA (Experiencie vivências de esqui icônicas nos EUA (Foto: Divulgação))

De pistas de esqui próprias para todas as idades localizadas em vilas pitorescas, a estações situadas em algumas das montanhas mais altas do mundo, os EUA oferecem uma ampla variedade de destinos para a prática do esqui e snowboard – além de paisagens deslumbrantes, hospitalidade calorosa e diversas opções de atividades para se fazer após esquiar.

“Seja esquiando sob céus ensolarados nas Montanhas Rochosas do Colorado ou indo para Utah, de onde você pode ir do aeroporto até as pistas em uma hora, os EUA abrigam alguns dos melhores lugares para esqui do mundo”, disse Fred Dixon, presidente e CEO do Brand USA, organização de marketing de destinos do país. “Outros locais icônicos incluem Lake Placid, em Nova York, que sediou duas vezes as Olimpíadas de Inverno; charmosas cidades de esqui em New England, como Stowe, Vermont, e destinos únicos como Taos, no Novo México, conhecida por terrenos desafiadores e uma comunidade artística e multicultural.”

É possível esquiar em 37 dos 50 estados dos EUA. Áreas de esqui menores e menos conhecidas, como Boone, na Carolina do Norte, ou Canaan Valley, na Virgínia Ocidental, são geralmente mais acessíveis, adequadas para famílias e perfeitas para introduzir crianças e iniciantes aos diferentes esportes de neve — desde o chamado esqui alpino, que envolve descer encostas em alta velocidade, o snowboard, o esqui cross-country (menos veloz), a caminhada na neve, o snow-tubing, a patinação no gelo e o snowmobiling.

Para esquiadores que preferem não dividir o espaço com as pranchas de snowboard, há três estações onde a sua prática não é permitida: Mad River Glen, em Vermont, e Alta e Deer Valley, em Utah.

Aulas e Guias Particulares

A maioria das estações de esqui dos EUA oferece aulas para todas as idades e níveis de habilidade, começando com “bunny hills” (terreno com pequenas elevações) para crianças e outros iniciantes. As aulas podem começar aos 3 ou 4 anos, mas muitos locais também oferecem creche e “brincadeiras na neve” para seus hóspedes mais novos. Alguns lugares, como Telluride, no Colorado, podem providenciar instrutores multilíngues. Outros, incluindo Park City, em Utah, oferecem esqui adaptado para hóspedes com dificuldades de mobilidade.

Esqui adaptado (Foto: Divulgação)

Esquiadores avançados em busca de um desafio podem considerar contratar um guia para praticar o backcountry esqui (quando a atividade é performada fora das estações de esqui) ou até mesmo para praticar o heli-esqui (onde helicópteros realizam transporte para o topo de uma montanha) em lugares como as Montanhas Chugach do Alasca, lar do Alyeska Resort.

Esquiando na Primavera

Esquiar nos EUA não é apenas uma atividade de inverno: muitas estações ficam abertos até o final de abril. Visitantes da primavera podem esperar pistas vazias, tempos de espera mais curtos, preços mais baixos, temperaturas mais amenas e mais presença de luz do dia. Alguns locais encerram a temporada em abril com festivais, festas e outros eventos. Uma tradição do final da primavera é o “pond-skimming“, onde esquiadores fantasiados correm por uma pista e tentam deslizar por uma lagoa sem cair.

Acomodações e Atividades Pós-esqui

As acomodações variam de hostels que cobram US$ 32 por noite a hotéis de luxo cinco estrelas como o “The Little Nell”, em Aspen, Colorado. Entre eles, o turista encontrará uma variedade de hotéis, pousadas rurais charmosas, Airbnbs e outros serviços de aluguel de acomodações, além de chalés com saída direta para as pistas de esqui.

Muitos alojamentos têm lareiras onde o hóspede pode se aconchegar após um longo dia ao ar livre e relaxar com uma xícara de chocolate quente ou chili (um ensopado muito consumido no inverno). Quem busca por mais diversão e variedades além do esqui pode aproveitar os diversos destinos que oferecem spas, lojas e restaurantes, casas de dança, bares e música ao vivo, além de passeios de trenó puxado por cavalos ou cães. Para jogos, vale visitar o resort Heavenly, na fronteira da Califórnia com Nevada, localizado perto de cassinos em South Lake Tahoe e Stateline.

Lake Tahoe (Foto: Divulgação)

Passes

Por meio dos passes Epic e Ikon o viajante tem descontos significativos para acessos aos teleféricos, aulas, hospedagem e alimentação em dezenas de estações de esqui nos EUA (assim como em outros países).

Esqui Cross-Country

O esqui cross-country (também conhecido como esqui nórdico) é uma modalidade de esqui mais acessível e ótima alternativa para pessoas que querem uma atividade ao ar livre sem as emoções de descer uma pista em alta velocidade. Muitas regiões montanhosas têm trilhas cross-country próximas, como Lone Mountain Ranch, em Big Sky, Montana; Tamarack, em Mammoth Lakes, Califórnia; Bretton Woods, em New Hampshire, e Aspen Snowmass, no Colorado. A caminhada na neve é ??outra maneira de baixo impacto de experimentar a magia serena de atravessar um vale ou uma floresta coberta de neve.

Também é possível praticar o esqui cross-country em vários parques nacionais, incluindo o Parque Nacional Glacier, em Montana, o Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, e o Parque Nacional Yellowstone, em Wyoming e Montana.

Guia Regional para Esquiar nos EUA

Aqui estão alguns detalhes sobre esqui nos EUA por região. Observe que as condições de neve e esqui podem variar devido ao clima, portanto, verifique antes de reservar.

Colorado e Utah

Colorado é o destino de esqui mais conhecido dos EUA, renomado pela neve perfeita e em pó, centenas de quilômetros de terrenos variados, muito sol e céu azul claro. É o lar de mais de duas dúzias de estações de esqui incluindo quatro dos mais altos do mundo: Breckenridge, Loveland, Telluride e Aspen, todas acima de 3.800 metros.

Muitas estações de esqui têm serviço de transporte do aeroporto de Denver, mas também é possível voar direto de várias cidades dos EUA para aeroportos regionais do Colorado, voando para Eagle se estiver indo para Vail Mountain, ou voando até Hayden/Yampa Valley para chegar a Steamboat Springs. Um trem da Amtrak vai de Denver para Winter Park Resort até 31 de março.

Utah tem 15 estações de esqui, 10 dos quais ficam a uma hora de carro do aeroporto de Salt Lake City, onde o viajante pode alugar um carro ou pegar um ônibus ou traslado para as pistas. Também é possível ficar no centro de Salt Lake City e ir para uma estação diferente a cada dia, entre eles o Park City, maior estação de esqui dos EUA e anfitrião das Olimpíadas de Inverno de 2002, e Sundance, um local rústico fundado pelo ator Robert Redford, onde o Festival de Cinema de Sundance é realizado todo mês de janeiro. Para descrever sua neve leve e fofa, Utah registrou o slogan “A Melhor Neve da Terra”.

Salt Lake City (Foto: Divulgação)

Região Oeste

Fora do Colorado e Utah, uma dúzia de estações de esqui em outros estados do Oeste estão rotineiramente classificados entre os melhores destinos de esqui dos EUA. Eles incluem Grand Targhee e Jackson Hole, no Wyoming; Schweitzer e Sun Valley, em Idaho; Big Sky e Whitefish Mountain, em Montana; Angel Fire e Taos, no Novo México; Mammoth e Palisades Tahoe, na Califórnia; Heavenly, na fronteira da Califórnia com Nevada; Arizona Snowbowl, a três horas de carro do aeroporto de Phoenix; e Mount Bachelor, no Oregon.

Muitos desses destinos do Oeste — como Sun Valley e Whitefish — são conhecidos por uma cultura local vibrante. Outros, como Taos e Jackson Hole, são adorados por esquiadores experientes por seus terrenos desafiadores. Mammoth e Big Sky estão entre aqueles que recebem muitos elogios pelas atividades pós-esqui e pela cena de festa, enquanto destinos para famílias incluem Mount Bachelor e Angel Fire.

Nordeste

Em New England, o turista encontra atividades além do esqui, comoalojamentos aconchegantes, cidades pitorescas, pontes históricas e celeiros vermelhos ao lado da estrada. Entre as atividades culturais locais, é possível conhecer mais sobre a produção do xarope de bordo, aprender a jogar cribbage – um jogo tradicional de cartas e tabuleiro – ou até contratar um guia para pescar em um lago congelado.

Vermont é o principal destino de esqui do nordeste americano, com 25 estações de esqui, incluindo Killington, Stowe, Sugarbush, Okemo e Stratton. Muitas estações de esqui ficam a três ou quatro horas de carro de Boston, ou a uma distância de voo sem escalas para Burlington, Vermont, partindo de mais de uma dúzia de cidades dos EUA. Há também ônibus, traslados e serviços de trem partindo de Nova York e Boston. Fora das pistas, o turista deve conhecer a famosa Vermont Country Store, a charmosa vila de Woodstock e o Trapp Family Lodge, cuja história familiar inspirou o clássico filme “A Noviça Rebelde”.

New Hampshire abriga 18 áreas de esqui, incluindo a a Cannon Mountain Ski Area, onde o medalhista de ouro olímpico Bode Miller cresceu, e o histórico Bretton Woods, maior estação do estado, com 63 trilhas. O adorado Sugarloaf do Maine, a maior área de esqui a leste das Montanhas Rochosas, é o único local na região a oferecer esqui acima da linha das árvores. A caminho das pistas, recomendamos compras em Freeport, Maine, lar da lendária loja de artigos esportivos L.L. Bean e dezenas de lojas outlet de grandes marcas.

O estado de Nova York tem mais de 50 áreas de esqui. Elas variam de Hunter Mountain e Belleayre Mountain, a cerca de três horas de carro da cidade de Nova York e perfeitas para famílias e iniciantes, até Whiteface Mountain, conhecida por uma queda vertical de 1.045 metros e terreno desafiador, incluindo as trilhas Black Diamond e Double Black Diamond. Perto de Whiteface, é possível vivenciar a história olímpica na pitoresca vila de Lake Placid, que sediou os Jogos de Inverno de 1932 e 1980.

Atlântico, Sudeste e Centro-Oeste

É possível encontrar muitas estações de esqui menores na região do Atlântico Médio e Sudeste, a maioria a um dia de carro de Nova York ou Washington D.C. Elas incluem Blue Mountain, Camelback e Seven Springs, na Pensilvânia; Canaan Valley, Snowshoe e Timberline, na Virgínia Ocidental, e Wintergreen e Massanutten, na Virgínia. A cidade de Boone, localizada nas Blue Ridge Mountains da Carolina do Norte, é um ponto de partida para várias áreas de esqui populares, incluindo Sugar Mountain, Beech Mountain e Appalachian Ski Mountain.

Appalachian Ski Mountain (Foto: Divulgação)

No Centro-Oeste, a Mount Bohemia, na Península Superior de Michigan, é um dos lugares mais indicados para esquiar fora das pistas tradicionais. O local também abriga ressorta maior e mais alta estação de esqui de Wisconsin, o Granite Peak, além das Montanhas Lutsen no nordeste de Minnesota, com quatro picos interconectados com vista para um grande lago.

