Festa da Uva de Jundiaí 2025: 40 Edições de Tradição e Sabor (Turistas de mais de 400 cidades brasileiras e 30 países participaram, experimentando o sabor da uva e conhecendo a rica história de Jundiaí. (Foto: Divulgação))

A Festa da Uva de Jundiaí, uma das maiores celebrações do interior de São Paulo, completa 40 edições, com quatro finais de semana repletos de atividades culturais, musicais, teatrais, gastronômicas e de lazer para toda a família. O evento que tem 91 anos de fundação é dedicado à uva, ao vinho e aos agricultores locais, que escoam boa parte de sua produção durante a festa. Este ano, a expectativa é vender mais de 100 toneladas de uvas, mostrando a grandeza do evento.

11ª Expo Vinhos

Onde tem uva, certamente tem vinho se estivermos falando de algumas propriedades de Jundiaí. Essa produção é a base da Expo Vinhos que conta com diversos produtores de Jundiaí. Quem visitar o espaço pode degustar dezenas de variedades de vinho – basta adquirir uma taça para poder visitar os expositores e provar vinhos e espumantes.

Impacto Turístico e Dados Relevantes – A Festa da Uva atrai um público estimado em 300 mil pessoas. Em 2024, o evento recebeu quase 250 mil visitantes de todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Turistas de mais de 400 cidades brasileiras e 30 países participaram, experimentando o sabor da uva e conhecendo a rica história de Jundiaí. Marcela Moro, secretária de Agricultura, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, destacou: “É um prazer mostrar Jundiaí para tantas pessoas, de diversos cantos do país e do mundo. Neste ano, com uma festa ainda maior e mais receptiva, esperamos superar os índices anteriores.”

Uma Estrutura de Primeiro Nível

O evento será realizado em uma área de 50 mil metros quadrados, com 220 expositores distribuídos em 3 pavilhões e 6 galpões. Mais de 1.100 artistas se apresentarão em 5 palcos simultâneos, oferecendo uma programação cultural variada. Os visitantes poderão participar de mais de 20 workshops e harmonizações, além de nove cerimônias de pisa da uva, um dos pontos altos da Festa, realizada sempre aos sábados e domingos, com a participação do público na cerimônia.

Na praça de alimentação, os visitantes contarão com 5 mil lugares e 16 restaurantes de comidas típicas, que oferecem mais de 100 pratos para agradar a todos os paladares.

Inclusão e Sustentabilidade

A Festa também beneficia diretamente quase 50 entidades assistenciais, que produzem e vendem produtos no recinto. Há atendimento especializado em libras e cadeiras de roda para deficientes, além de transporte em carrinhos elétricos entre as principais áreas do Parque para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

O evento é “Pet Friendly”, permitindo a entrada de animais de estimação amigáveis ao público. Haverá um parque pet, com espaço exclusivo para o descanso e o lazer dos bichinhos.

A entrada é gratuita e para dar apoio às ações do Fundo Social de Solidariedade, sugere-se que os visitantes doem um quilo de alimento não perecível.

Jundiaí: A Terra da Uva

A história da uva em Jundiaí remonta a 1669, quando o cartório do 1º Ofício registrava a venda de vinho produzido localmente. Contudo, foi no final do século XIX, com a chegada de imigrantes italianos, que a produção ganhou destaque.

Em 1933, Jundiaí alcançou notoriedade nacional com a descoberta da variedade Niagara Rosada, uma mutação espontânea da Niagara Branca. Esse fenômeno consolidou a cidade como berço dessa variedade e inspirou a primeira Festa da Uva em 1934, que atraiu mais de 100 mil visitantes.

Hoje, a Niágara Rosada de Jundiahy tem indicação geográfica, confirmando a origem dessa uva que é uma das paixões do brasileiro.

Evolução do Evento Inicialmente realizada no centro da cidade, a festa foi transferida para o Parque Comendador Antônio Carbonari — conhecido como Parque da Uva — em 1953, onde permanece até hoje.

Agricultura em Números

Atualmente, 52% do território de Jundiaí é ocupado por 900 propriedades agrícolas. Esse espaço é responsável pela produção das uvas que tornaram a cidade reconhecida como a Terra da Uva.

Sabores Exclusivos da Festa

Os visitantes encontrarão uma variedade única de produtos à base de uva, como:

Frutas in natura;

Suco e vinho artesanal;

Pão de uva, geleias, bolos e sorvetes;

Brigadeiros, bombons e pão de mel com ganache de vinho;

Coxinhas e crepes de uva;

Cervejas artesanais de uva.

Essa diversidade proporciona uma autêntica viagem gastronômica, celebrando os sabores da uva e do vinho de Jundiaí.

A Festa da Uva tem

O Parque da Uva tem um pavilhão que conta a história do surgimento da uva niágara rosada. Dezenas de atores caracterizados fazem a encenação de como era a vida no passado. Os visitantes acabam viajando no tempo e voltando para uma vila rural, inclusive com o cultivo de uvas. Os atores interagem com o público fazendo com que a experiência seja vibrante e reveladora.

Ainda na parte cultural, o espaço oferece shows e atrações musicais no palco principal, mas também existem apresentações espalhadas pelo parque.

Com foco na experiência, o visitante pode se transportar no tempo, ao acompanhar ou participar da pisa da uva. A música cria o clima e as pessoas ajudam a macerar as uvas com os pés em grandes tonéis. A cerimônia acontece sempre às 14h, aos sábados e domingos.

As crianças têm várias áreas dedicadas com diversos espaços para as brincadeiras, shows e infláveis, sempre gratuitamente.

A Festa da uva oferece também:

Exposição, venda e premiação de uvas;

Leilão das uvas campeãs.

