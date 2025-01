6 atividades no mar para praticar em destinos brasileiros (Veja os destinos mais recomendados por viajantes brasileiros para aproveitar o mar de diferentes maneiras. (Foto: Divulgação))

Nos meses de verão, nada melhor do que planejar momentos de lazer e aventura à beira-mar. O Brasil, com mais de 7 mil quilômetros de litoral, se torna o destino ideal para quem busca aproveitar o mar de diferentes formas. Seja surfando, mergulhando ou simplesmente caminhando pela costa, as praias brasileiras oferecem opções para todos os gostos, que combinam beleza natural e infraestrutura para as mais diversas atividades. Pensando nisso, a Booking.com – empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem – fez um levantamento de dados na plataforma* e descobriu os destinos mais recomendados por viajantes brasileiros para aproveitar o mar de diferentes maneiras.

Morro de São Paulo, Bahia, é o destino ideal para os amantes de canoagem. A atividade não só proporciona contato direto com a rica biodiversidade da região, mas também permite explorar áreas menos acessíveis por outros meios. Entre os roteiros mais populares está o tour pela Ilha de Boipeba, conhecido por suas águas cristalinas, piscinas naturais, como as de Moreré e Castelhanos, e vilarejos como Velha Boipeba, que preservam a cultura e as tradições locais.

Com cerca de 5 quilômetros de extensão, o Rio do Inferno é outra rota indicada para a prática de canoagem. O rio serpenteia a vegetação de manguezais e permite uma navegação tranquila. A travessia, que leva cerca de 1,5 a 2 horas, atrai tanto iniciantes quanto atletas experientes em meio a um ecossistema preservado. Para quem busca hospedagem em Morro de São Paulo, o Passárgada Pousada oferece conforto e uma localização estratégica para explorar as atrações da região, incluindo os passeios de barco mais desejados.

Passárgada Pousada (Foto: Divulgação)

A Praia do Rosa, localizada em Santa Catarina, é um destino conhecido por sua configuração geográfica e ambiente propício para a prática de surfe. As ondas que se formam em seus picos atraem surfistas de diferentes níveis de experiência, oferecendo uma variedade de condições ao longo do ano. O acesso à praia é facilitado por trilhas que conectam o centro da região ao litoral, permitindo que os praticantes de surfe cheguem facilmente aos pontos de entrada para o mar.

Durante a temporada, a região também se torna um local de encontro para competições e eventos relacionados ao surfe, que atraem surfistas de todo o Brasil. A Villa Gardena Suites, situada a aproximadamente 2 quilômetros da Praia do Rosa, é ideal para quem quer acordar com o pé na areia. Com acesso facilitado à praia, oferece um refúgio tranquilo, ideal para relaxar após um dia de surfe, sem abrir mão de estar perto dos principais atrativos da região.

Villa Gardena Suites, Praia do Rosa (Foto: Divulgação)

Mergulho com snorkel em Fernando de Noronha, Pernambuco

Fernando de Noronha é um destino procurado por aqueles que buscam praticar mergulho com snorkel em águas claras. A ilha oferece uma grande variedade de pontos para a atividade, com acesso facilitado por trilhas curtas ou por barco. A Baía do Sancho, famosa por sua beleza, é considerada um dos melhores locais para explorar o fundo marinho, com águas calmas e transparência excepcionais. A Praia dos Cachorros, por sua vez, se destaca não apenas pela facilidade de acesso, mas por permitir que os visitantes se aproximem do fundo marinho com facilidade, observando a diversidade de formações rochosas e a vegetação subaquática.

Durante o passeio, os visitantes são acompanhados por guias experientes, que os conduzem aos melhores locais para a observação, garantindo segurança e aproveitamento máximo da atividade. Após um dia no mar, é possível aproveitar as opções de hospedagem próximas, como a Pousada do Vale, a apenas 250 metros da Praia do Cachorro, proporcionando conforto e tranquilidade.

Pousada do Vale, Fernando de Noronha (Foto: Divulgação)

Banho de sol em Búzios, Rio de Janeiro

O verão é a estação perfeita para pegar um bronze, e Búzios, no Rio de Janeiro, se destaca como o destino ideal para isso. Com mais de 20 praias, cada uma oferecendo algo único, a cidade é um convite para quem quer relaxar ao sol. Na Praia da Ferradura, por exemplo, é possível passar o dia ouvindo o som das ondas, aproveitando a luz natural e a tranquilidade do local.

A Praia da Ferradura é uma das mais conhecidas do balneário, situada em uma enseada com formato de ferradura, o que dá origem ao nome. Com uma faixa de areia de aproximadamente 1,5 km, é o lugar perfeito para famílias, especialmente para crianças, que podem se divertir em segurança em suas águas calmas e rasas. A apenas 70 metros dessa praia, encontra-se o Hotel Ferradura Resort, com instalações perfeitas para toda a família, a apenas 2 km da movimentada Rua das Pedras.

Hotel Ferradura Resort, Búzios (Foto: Divulgação)

Para os aventureiros, Barra Grande, no Piauí, se destaca como um dos principais destinos para a prática de kite-surfing. Com seus 5 quilômetros de extensão, a região é o principal ponto para os praticantes, oferecendo tanto áreas rasas quanto águas mais profundas, conforme a habilidade do kite-surfista. O diferencial de Barra Grande está nas lagoas da região, que oferecem uma grande área com águas calmas e rasas, tornando-se um local perfeito para iniciantes, permitindo que os novos praticantes treinem em um ambiente controlado, enquanto os mais experientes aproveitam os ventos mais fortes das praias para realizar manobras e saltos.

Uma ótima opção de hospedagem é a Pousada BGK. Localizada estrategicamente perto das praias e lagoas, oferece estrutura ideal para kite-surfistas, com espaços que garantem descanso e conveniência após um dia de aventuras nas águas de Barra Grande.

Pousada BGK, Barra Grande (Foto: Divulgação)

Caminhada na costa em Fortaleza, Ceará

A caminhada pela costa de Fortaleza, no Ceará, é uma ótima opção para quem deseja fazer uma atividade mais tranquila. Ao longo de seus 34 quilômetros de orla, o percurso passa por praias de águas cristalinas, como a Praia do Futuro, Praia de Iracema e Praia do Meireles. A cada trecho, novos cenários se revelam, como as famosas falésias, formações rochosas coloridas esculpidas ao longo do tempo pela ação do vento e do mar.

E, para aproveitar ao máximo a viagem, o Crocobeach Hotel fica localizado na famosa Praia do Futuro, de frente para o mar. A propriedade oferece piscina ao ar livre e sauna, além de restaurante e bar no local.

Crocobeach Hotel, Fortaleza (Foto: Divulgação)

