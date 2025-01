Natureza selvagem e aventura a 3 horas de Orlando (Englewood Beach, no oeste da Flórida (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau))

Natureza selvagem e aventura: localizada no coração do Golfo do México, Englewood Beach, na Flórida, é um destino que encanta turistas com suas paisagens idílicas, atividades ao ar livre e experiências de luxo. Com praias de areia branca, águas cristalinas e uma atmosfera tranquila, essa joia da Costa Oeste é ideal tanto para quem busca aventuras quanto para aqueles que desejam relaxar com sofisticação.

Natureza e aventuras ao ar livre

Englewood Beach é um convite para os amantes da natureza. O principal atrativo são as praias imaculadas, perfeitas para banhos de sol, passeios e práticas como stand-up paddle e caiaque. As águas calmas do Golfo do México também são um excelente cenário para mergulho com snorkel, revelando a rica vida marinha, que inclui golfinhos e peixes-boi.

Com o SUP Englewood é possível curtir uma aventura incrível para os amantes da natureza e fauna. Praticando stand-up paddle ou caiaque e atravessando canais e mangues, além da prática esportiva você vai ver de pertinho golfinhos e peixes-boi em seu habitat natural. O passeio é guiado e comentado, assim é possível entender exatamente como a natureza se comporta por ali, sempre respeitando os limites da vida selvagem.

Caiaque e natureza selvagem na região de Englewood Beach (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Portanto, se você é um apaixonado por atividades ao ar livre, em especial combinando sol, água e relaxamento em Englewood Beach você vai encontrar prática de yoga na praia, parasailing (também conhecido como parascending ou parakiting, é um esporte aquático no qual uma pessoa é rebocada por um barco enquanto está presa a um dossel semelhante a um paraquedas), mergulho, jet ski e passeios de barco.

Diferentes do Brasil, as praias do Oeste da Flórida são igualmente incríveis

A praia de Englewood é a mais popular praia entre todas e fica lotada durante o inverno, quando os pássaros da neve descem. A praia e as águas são arenosas, com conchas e águas esmeraldas e o banho é relaxante, do jeito que os brasileiros amam. Além disso a praia tem estrutura de chuveiros, banheiros e até acessibilidade.

Praia de Englewood (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Apesar de não existirem por lá barracas e ambulantes como nas praias do Brasil, a orla possui diversos restaurantes típicos que vão te fazer se sentir em um filme americano. Uma dica é o Sandbar Tiki and Grille. Atravessando a rua você vai encontrá-lo e desfrutar de uma atmosfera deliciosa e ótima comida, inclusive é possível experimentar bolinhos de carne de jacaré por lá, além de saladas e sanduíches.

Sandbar Tiki and Grille é uma ótima opção durante o dia e durante a noite (Foto: Punta Gorda/Englewood Beach Visitor & Convention Bureau)

Seja para explorar a natureza ou vivenciar momentos exclusivos, Englewood Beach é um destino que combina o melhor dos dois mundos. Para quem busca a perfeita harmonia entre aventura, natureza e exclusividade, esse paraíso na Flórida é um destino que promete memórias inesquecíveis. Se você já decidiu sua próxima viagem para a Flórida e quer conhecer Englewood Beach, entre em contato.

