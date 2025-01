Carnaval sem agitação e em meio a natureza em Santo Antônio do Pinhal (Santo Antônio do Pinhal é uma típica cidade do interior, encravada no coração da Serra da Mantiqueira, a apenas 172 km de São Paulo. (Foto: Divulgação))

Para quem pretende fugir das aglomerações e agitação do Carnaval, o ideal é buscar um destino que ofereça tranquilidade em meio à natureza. A dica de destino para aproveitar o período das festas de Momo com muito sossego é Santo Antônio do Pinhal, uma típica cidade do interior, encravada no coração da Serra da Mantiqueira, a apenas 172 km de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Cafeterias de marcas de luxo: uma tendência para restaurantes renomados?

A cidade também é uma opção bem mais em conta que a badalada vizinha Campos do Jordão, que fica a apenas 15 minutos de carro. Aliás, muitos turistas se hospedam em Santo Antônio do Pinhal para aproveitar as belezas naturais e tranquilidade da cidade, mas acaba dando uma escapadinha para passear em Campos.

Mas é claro que a viagem só fica perfeita com uma boa hospedagem. Nesse caso, a dica é a Pousada Quatro Estações de Pinhal, uma das mais aconchegantes da cidade. E, melhor ainda, está com tarifas bem atrativas: os pacotes de 4 diárias, de 28/02 a 04/03, têm tarifas variando a partir de R$ 4.200 para o casal. No valor está incluso um delicioso café da manhã.

Pousada Quatro Estações de Pinhal (Foto: Divulgação)

Outro atrativo da Quatro Estações de Pinhal é o fato de ser pet friendly. Para os filhos peludos, a diária custa R$ 40. Inclusive, a pousada tem um espaço pet cercado e seguro, com diversos brinquedos e até equipamentos para treinar o pet. São aceitos cães de pequeno porte, mas, em caso de dúvidas sobre o tamanho do seu pet e as regrinhas para garantir a segurança, verifique com a equipe da pousada antes de fazer a sua reserva.

LEIA TAMBÉM: Valorizando a cultura, sem titubear!

O que fazer em Santo Antônio do Pinhal

O centro da cidade possui arquitetura com traços da cultura europeia e oriental, comunidades presentes na região. Os turistas podem visitar a igreja da Matriz, Mirantes e a fonte de Santo Antônio, com bica de água fresca que desce das montanhas. Outra opção são as diversas lojinhas do centro da cidade, que oferecem lembrancinhas, artesanato local, roupas, móveis com design requintados e obras de arte.

Como as principais atrações de Santo Antônio do Pinhal estão ligadas direta ou indiretamente a natureza, os visitantes podem fazer trilhas com diversos graus de dificuldade, conhecer bosques, rios, cachoeiras e nascentes, sendo a principal delas a Cachoeira do Lajeado. Mas, sem dúvida, o Pico Agudo é cartão postal e um passeio indispensável.

Com aproximadamente 1.700 metros de altitude, o Pico Agudo sempre deslumbra os turistas com a beleza da vista de 360°. É possível admirar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do Sul de Minas e do Vale do Paraíba, além de respirar ar puro e, claro, namorar em um cenário único do interior paulista.

LEIA TAMBÉM: 5 acomodações no Japão que unem sofisticação e conforto à integração com a natureza

No Pico Agudo ainda é possível assistir praticantes de Asa Delta e Parapente realizando voos no local. Se você for aventureiro e quiser experimentar a sensação de ganhar os céus da cidade, vale destacar que diversas agências locais agendam voos com instrutores preparados para garantir a adrenalina com segurança.

Outra opção interessante é conhecer a antiga Estação de trem Eugênio Lefèvre, ainda em atividade, tomar um delicioso café e provar o famoso bolinho de bacalhau. A poucos metros da estação, também dá para visitar o Mirante Nossa Senhora Auxiliadora, com vista panorâmica para as cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.

Estação de trem Eugênio Lefèvre (Foto: Divulgação)

Bistrô Seu Beneditú: gastronomia regional

Para os amantes da boa mesa, vale a pena saborear as delícias do Bistrô Seu Beneditú, instalado dentro da Pousada Quatro Estações de Pinhal. A gastronomia do Bistrô privilegia ingredientes orgânicos produzidos na cidade. O espaço está aberto diariamente para café da manhã das 8h30 às 11h; para almoço e jantar das 12h às 21h30 durante a semana e das 12h às 22h aos fins de semana. O cardápio está disponível no site da pousada.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo